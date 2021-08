La quinta ola de la pandemia del coronavirus, que está causando un repunte de contagios en la población general, pero de forma especial en menores de 30 años, está provocando también un mayor número de infecciones por covid en las mujeres embarazadas. En el caso de Córdoba, la consulta telefónica sobre embarazo y covid existente en el hospital Reina Sofía y que está a cargo del doctor Antonio de la Torre, jefe de sección de la Unidad de Ginecología y Obstetricia, ha pasado de atender cinco o seis llamadas a la semana a 4 o 5 diarias. También ha crecido en las últimas semanas el número de embarazadas que cuando van a dar a luz en el Reina Sofía dan positivo en la prueba PCR que se les hace previamente, al igual que en el hospital San Juan de Dios, en línea con el incremento de incidencia del coronavirus en toda la sociedad.

Antonio de la Torre apunta que, en lo que va de pandemia, en el Reina Sofía se han registrado algo más de 2.500 partos y en 55 de los mismos las gestantes estaban contagiadas de covid cuando iban a dar a luz o poco antes, lo que equivale a un 2,2% del total. En el caso del hospital San Juan de Dios, en el mismo periodo de tiempo, entre marzo del 2020 y julio del 2021, el centro ha acogido 1.600 partos y en una treintena de los mismos, un 1,8% del total, a las madres se les detectó que eran positivas en covid al hacerle la PCR.

El auge de llamadas a la consulta de covid y embarazo del Reina Sofía ha coincidido con la subida de contagios en embarazadas y también con los recientes mensajes del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud de Andalucía instando a las futuras madres a que se vacunen frente al covid.

Casos en la UCI

En 16 meses, entre marzo del 2020 y junio de este año (de la primera a la cuarta ola de la pandemia), el Reina Sofía solo había tenido que ingresar a dos embarazadas con covid que no se habían vacunado frente al virus. Sin embargo, en el último mes, que es lo que se lleva de quinta ola, este mismo hospital ya ha tenido que hospitalizar a cuatro futuras madres que no se habían vacunado contra el covid, dos de ellas en la uci y las otras dos en planta, con cargo a Neumología.

«La vacuna frente al covid se puede recibir en cualquier semana de la gestación» Antonio de la Torre - Jefe de sección de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Reina Sofía

Por su parte, el hospital San Juan de Dios ha ingresado en planta también a dos embarazadas con covid sin vacunar en el último mes. En España en las últimas semanas se ha constatado un incremento de embarazadas ingresadas con covid que no se habían vacunado, con varios casos en la uci e incluso alguna defunción.

El 11 de mayo de este año, la comisión de Salud Pública (que agrupa a todas las comunidades autónomas) incluyó a las embarazadas dentro de los grupos de vacunación. La decisión se producía días después de darse a conocer un estudio internacional, con participación de dos hospitales españoles, que concluía que el covid eleva el riesgo de complicaciones durante la gestación para madres y bebés, algo que se desconocía al inicio de la crisis sanitaria.

Pero, ¿por qué están subiendo tanto ahora los positivos en embarazadas? En primer lugar, porque un buen número de embarazadas son mujeres jóvenes a las que hasta hace poco no les correspondía formar parte de los grupos prioritarios de vacunación. En segundo lugar, está el predominio actual de la variante delta del covid, que conlleva una gran contagiosidad. Por otro lado, está el menor cumplimiento de las normas de prevención frente al covid, sobre todo desde que la mascarilla no es obligatoria en el exterior. La llegada del verano y las vacaciones ha incrementado las reuniones sociales, en las que participan también embarazadas, que deben, al igual que el resto de la población, seguir respetando las medidas preventivas (mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad y ventilación de espacios). Y, en cuarto lugar, existen gestantes que deciden no vacunarse, porque creen que puede afectarle al feto o que puede causarles una posible interrupción del embarazo y, a lo mejor, llevaban mucho tiempo queriendo quedarse embarazadas.

El doctor José Alcolea, especialista en Ginecología y Obstetricia del hospital San Juan de Dios, recalca que seis de cada diez embarazadas decide vacunarse frente al covid y las otras cuatro tienen dudas y lo van retrasando, de modo que, al final, acaban no recibiendo las dosis, estando expuestas a un mayor riesgo de contagiarse y de padecer covid grave, con consecuencias como neumonía o necesidad de ingresar en un hospital.

Antonio de la Torre explica que está en estudio si los escasos niños que han nacido en el mundo con covid contrajeron el virus a través de la madre o justo después del parto y añade que en el Reina Sofía no ha habido ningún caso de este tipo. Además, señala que las gestantes pueden vacunarse frente al covid en cualquier semana o trimestre de la gestación, no solo a partir de la semana 20 o 21, y que la vacuna que reciben es Pfizer o Moderna. Además, precisa que vacunarse frente al covid no interfiere en recibir otras vacunas recomendables durante la gestación, como la de la gripe, que se puede poner en cualquier semana del embarazo, o la vacuna de la tos ferina, que está indicada sobre la semana 28, para que la madre genere anticuerpos y se los pase al bebé a través de la placenta e incluso después con la lactancia.

La vacunación no influye en la lactancia materna Vacunarse frente al covid no influye en la lactancia, por lo que las madres lactantes se pueden vacunar cuando les toque. Además, algunas progenitoras les pasan anticuerpos a sus hijos tras vacunarse, recalca Antonio de la Torre. «En el caso de que una mujer dé positivo en covid antes de dar a luz y tenga que tomar medicación, porque presente síntomas, a lo mejor tendrá que retrasar el inicio de la lactancia materna si no se encuentra bien o si la medicación puede ser perjudicial para la lactancia», expone. Este médico señala que, con medidas como uso de la mascarilla o higiene de manos, las madres contagiadas de covid pueden dar el pecho a sus hijos.



+ datos

¿Qué ocurre si antes del parto la mujer da positivo?

Si una mujer embarazada da positivo en covid tiempo antes del parto tendrá que aislarse como cualquier persona que se contagia. El doctor Antonio de la Torre, del hospital Reina Sofía, explica que las gestantes, de forma general, pueden tomar la medicación que se indica a cualquier persona infectada por covid con síntomas leves, que suele ser heparina (anticoagulante) y vitamina D. En caso de ingreso, el tratamiento se adaptará a la semana de gestación en la que se encuentre la mujer, añade.

Por otro lado, «cuando la paciente ya acude al Reina Sofía con contracciones y el parto es inminente, se le practica una PCR y, mientras llega el resultado de la prueba, la gestante espera en una habitación para quedar un poco aislada», señala De la Torre.

Si el test da negativo la embarazada es derivada a una habitación normal, pero sí da positivo ocupará una habitación covid. El Reina Sofía cuenta con dos paritorios para pacientes con covid. «Si la mujer está bien, no se separa al niño de la madre. La gestante podrá estar acompañada por su pareja en el parto y en la habitación, siempre que la pareja no haya dado positivo en la PCR. Si fuera positivo, tendrá que aislarse y, en ese caso, puede la mujer contar con la compañía de otra persona que dé negativo, recalca este especialista.

En el hospital San Juan de Dios las embarazadas que dan positivo ocupan siempre el mismo paritorio con ventilación exterior. «Las mujeres que, por ahora, han dado a luz en nuestro hospital y dieron positivo antes en covid han sido asintomáticas o han tenido síntomas leves, por lo que se pudieron quedar con sus bebés cuando nacieron», destaca el doctor José Alcolea. «Cuando los partos están programados o son cesáreas, se hace la PCR a la mujer el día anterior y si fuera positivo, pasaría a una habitación covid en aislamiento», indica.