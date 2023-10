Desde el pasado viernes y hasta este jueves no ha parado el ambiente en la Feria de la Virgen del Rosario de Montoro. El Plano de la Feria y otros puntos de la localidad se están convirtiendo estos días en punto de encuentro para montoreños y visitantes llegados de distintos puntos de España, incluso algunos hasta de varios países europeos. El reclamo de esta celebración viene dado por la implicación social, no solo a nivel colectivo, desde el ámbito cultural, sino también cofrade, de los vecinos. Varias son las hermandades que montan sus casetas, así como la Peña Los 24, y otras asociaciones recreativas del municipio, como el Club Recreativo Cultural Ilígora, y grupos políticos. Cada familia o grupo de amigos encuentra su ambiente en el lugar propicio para ellos y van recorriendo el recinto de un lado a otro disfrutando de la música actual, donde no faltan las sevillanas, la bachata, el reggaetón y demás estilos de música, como el rock.

Tras el encendido de luces del 6 de octubre a cargo de «las crocheteras» y la misa y procesión del día 7, festividad de la patrona, la feria no ha bajado el nivel. Según comenta su alcaldesa, Lola Amo, «este año se está notando un mayor ambiente que otros», sobre todo debido a la tranquilidad que supone vivir esta tradición sin el temor de las restricciones de los últimos años debido a la pandemia. La caseta municipal está siendo también lugar de visita obligada para los montoreños, con actuaciones que no han dejado indiferentes a los vecinos. La alcaldesa destaca que «está siendo una feria ideal, pero nos hubiera gustado mucho que la lluvia hubiera hecho acto de presencia, pero estamos esperanzados en que al menos el último día cayera desde el cielo esta agua que tanto necesitamos». Este miércoles, a partir de las 21.00 horas, será el concierto de La Húngara, con entrada gratuita, actuando como artista invitado Felipe Conde. Después, a las 00.00 horas, será la gran quema de fuegos artificiales. A continuación, será la actuación del trío Gabbana y el grupo Rockopop. Y el jueves, a las 14.00 horas, actuará el grupo de baile de Katy Reyes y cerrará la fiesta, a las 19.00 horas, el grupo Planeta 80.