La calle Federico García Lorca y todo Fernán Núñez han perdido este viernes a una de las personas más queridas en la localidad, a Joaquín Serrano Rubio, don Joaquín el de los cantos como era conocido cariñosamente. Este profesor enseñó a cantar a generaciones de niños en las misas dominicales y además disfrutaba recuperando muchas de las fiestas tradicionales de la localidad. Joaquín Serrano tenía 86 años y su entierro será oficiado a las 16.00 horas de este sábado, en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez.

El Ayuntamiento de Fernán Núñez hizo entrega en 2006 a este profesor el título de Hijo Adoptivo de la Villa, en un solemne acto celebrado en el Consistorio de la localidad. Son muchos los méritos que hicieron merecedor del título a este maestro, natural de Puente Genil, pero fernannuñense de adopción. Con este nombramiento se reconoció que este profesor ha educado, divertido y formado en valores a varias generaciones de niños en Fernán Núñez.

Desde su niñez Joaquín Serrano estuvo vinculado a los Salesianos, primero en Montilla, y después en otros centros de Andalucía. Joaquín Serrano agradeció en aquel acto el apoyo recibido durante varias enfermedades graves que había sufrido y añadió que para él "la mejor recompensa es recibir el cariño de tantos niños, que ahora son padres de otros pequeños, a los que he querido enseñarles que la diversión no está reñida con la educación y que el dinero no es lo más importante en la vida".

Desde la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fernán Núñez se ha acordado, ante esta trágica pérdida, declarar luto oficial este sábado. Durante este sábado 10 de diciembre las banderas, en todos los edificios municipales, ondearán a media asta. Además, desde el Ayuntamiento se ha mostrado la condolencia y solidaridad del Ayuntamiento y de todos los vecinos de Fernán Núñez a la familia del fallecido.

Desde algún lugar del cielo Joaquín muy pronto estará ideando el próximo desfile de Gigantes y Cabezudos, organizando una charanga o inventándose alguna nueva canción divertida, porque transmitía siempre alegría. Descanse en paz.