La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha secundado la protesta lanzada hace unos días por Izquierda Unida y ha mostrado el rechazo de los alcaldes a la celebración prevista para este sábado de la prueba Xtrem300 2022 Pozoblanco, organizada por el Club Deportivo Xtreme Motoclub, con sede en la localidad sevillana de Dos Hermanas y un trazado de unos 300 kilómetros por el norte de la provincia del que no se ha revelado el recorrido.

Los alcaldes consideran que se trata "de una prueba deportiva en toda regla" y no de una concentración lúdica, "tal como parece que se ha tramitado ante la autoridades de la Junta de Andalucía". Consideran asimismo que, aunque no tienen competencia, como ayuntamientos, para autorizar la prueba, sí la tienen para otorgar el permiso para discurrir por los caminos de sus términos municipales, "permisos con los que no cuenta la prueba y que no se han solicitado".

En el comunicado emitido desde la Mancomunidad, los regidores avisan de que este evento "va a producir un daño importante" a las vías rurales y "pone en riesgo otros eventos programados por los ayuntamientos y el tránsito normal de senderistas, ciclistas, cazadores y ganaderos" que utilizan esos caminos. Por ello, piden que no se celebre la prueba y responsabilizan a la organización "de cuantos daños se produzcan en el recorrido".