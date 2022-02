Inmerso aún en los trabajos de desmontaje de las instalaciones realizadas durante la última campaña de Navidad, la empresa de Puente Genil Ximénez Group ha concluido esta con más de 250 ciudades iluminadas y más de cien millones de puntos de luz repartidos por todo el mundo, según informa en una nota de balance de la campaña.

Entre los grandes hitos destacables del grupo durante esta campaña, se encuentra la instalación del árbol digital más grande de Europa, con 40 metros de altura y cien mil luces led píxel, en la plaza San Francisco de Sevilla. Además, fuera del país, Ximénez Group ha continuado su expansión presentando un ambicioso proyecto de iluminación decorativa en Qatar, con más de 500.000 puntos de luz. De este modo, la compañía ha conseguido reforzar su presencia en Oriente Medio, uniendo el proyecto de Qatar a los ya existentes de Bahréin y Emiratos Árabes.

En el 2021, Ximénez Group ha estado presente en las principales capitales españolas, como Madrid, con más de 230 zonas iluminadas y decoradas por la compañía en esta campaña navideña; Barcelona, con numerosos e importantes estrenos, como los ubicados en calle Aragó o Plaza de Cataluña; en Málaga, con su ya famosa estructura de calle Larios; o Vigo y sus once millones de luces led.

También, Ximénez ha contado con importantes proyectos en el terreno internacional, estando presente en más de 15 países, como Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Francia, Rusia o Panamá, añadiéndose Rumanía por primera vez a la cartera de clientes internacionales de la empresa, y sumando un histórico de más de 50 puntos internacionales desde el comienzo de su expansión fuera de las fronteras españolas.

Un año centrado en la recuperación

Según informa en la nota, Ximénez Group ha culminado el 2021 como un año centrado en la recuperación, en el que ha contado con medio millar de empleados en plena campaña navideña, recuperando así su plantilla por completo tras la finalización del Expediente de Regulación de Empleo provocado por la suspensión de las festividades populares a causa de la pandemia en el primer semestre del año.

Del mismo modo, durante el recién finalizado 2021 se ha conseguido reforzar el papel de las luces de Navidad como un elemento regenerador del tejido empresarial y de recuperación de la actividad económica de una ciudad, colaborando y contribuyendo con la atracción de turismo, así como con el apoyo de comercios y locales de hostelería. Con las miras puestas en las próximas Navidades, para las cuales ya se está trabajando en la realización de nuevos y exclusivos proyectos, Ximénez Group comienza una nueva etapa con los trabajos de instalación de proyectos de iluminación para la celebración de próximas festividades, como Carnavales, Fallas o de ferias y fiestas populares en todo el territorio nacional, siempre que la situación sanitaria lo permita.