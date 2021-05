Desde hace ya algún tiempo, Posadas ha empezado a sonar con nombre propio en el mundo de la moda internacional gracias, sin duda, a la proyección que de su pueblo ha hecho Alejandro Gómez, Palomo Spain, que hoy en día se codea, sin olvidar sus orígenes, con lo más granado del diseño mundial. Quizás por ese atrevimiento y esa naturalidad que Palomo ha transmitido, quizás porque en Posadas haya algún virus, benigno en este caso, que infecta a la población, joven sobre todo, el caso es que últimamente se está viviendo un boom de creadores de moda, centrada sobre todo en el diseño de camisetas.

Entre ellos, hay un pintor de brocha gorda aficionado al carnaval, una monitora deportiva y pintora de cuadros en sus ratos libres, unos creadores de trajes de gitana también carnavaleros y actores y, junto a ellos, el ínclito Palomo, que, a sus siempre atrevidas creaciones, también añade sus originales camisetas. Miox, Mercedes Ramos, Peca y Palomo, cuatro marcas de camisetas con denominación de origen en Posadas.

Las gafas de su tío

Cada uno de ellos ha llegado a este punto de forma distinta. El caso más original es el de José Abel Moya Arróniz, creador de las camisetas Miox, que, al menos en Posadas, están arrasando y cuyo logo tiene una emotiva historia detrás. «Lo de Miox viene porque un tío mío, que tiene síndrome de Down, cuando saluda a alguien le dice: ‘¿Qué pasa miox?’, y pensé que esa palabra quedaba bien para la marca». También es original el dibujo que usa en ellas, «las gafas culo de botella con las que siempre he visto a mi tío, y lo completo con el dibujo del hocico de mi perra, que es mi devoción, con lo que queda un logo de lo más original». José Abel es pintor (de brocha gorda) de profesión pero se confiesa amante de la moda, y eso le ha llevado a iniciar esa aventura, de la que no es totalmente ajeno pues también tiene en su haber el diseño de distintos tipos de carnaval tanto de Córdoba como de Cádiz. Durante la pandemia, «al no poder salir a comprar, pensé en crear alguna prenda, en principio solo para mí». Pero ya sus camisetas son cada vez más reclamadas por internet.

El caso de Mercedes Ramos García es distinto. Ella es técnica de deportes en el Ayuntamiento de Posadas y aficionada la pintura. De hecho, tiene una exposición permanente en el restaurante La Antigua de Marbella. Esa afición la ha llevado a seguir investigando y durante su proceso creativo ha pintado sobre distintas superficies, hasta desembocar en la tela. «Primero empecé decorando abanicos y de ahí pasé a los bolsos y a las camisetas». Así que sus prendas son obras de arte para lucir durante el verano. «Mis camisetas lo que tienen es mucho colorín y diversión», explica sobre la temática de sus dibujos. Por el momento, explica Mercedes, la actividad la realiza de manera amateur y las vende a sus amistades y conocidos, porque, además, al ser camisetas exclusivas pintadas a mano, el proceso de creación es mucho más lento. Aun así, ya hay algunos negocios del pueblo en los que lucen las prendas de Mercedes (que también tiene su página web) a modo de exposición, en los que no dejan de salirle clientes.

Pedro Serrano y Carlos Rey son, por su parte, los creadores de Peca, una marca que ya se ha hecho un hueco en el mundo de la moda flamenca. Ambos trabajan en el taller de Palomo Spain y emprendieron una andadura juntos, ganando el certamen de diseño de moda flamenca de Jerez Emprende Lunares y han participado en algunos eventos relacionados con este tipo de moda.

Después llegó la pandemia y la venta y las expectativas se vinieron abajo. «Así que para mover la marca creamos otro tipo de prendas, como camisas y mascarillas» y participaron en otro desfile, en este caso de moda de fiesta, con una colección llamada Amaranta. En los últimos meses también han ideado varios modelos de camisetas con el nombre de la marca como diseño. El aterrizaje en la moda ha sido distinto para cada uno de ellos, pero los dos proceden del mundo del arte y la interpretación. Carlos empezó a coser para el grupo de teatro al que pertenecía y de ahí hizo algunos trabajos para grupos de carnaval. Y Pedro, que se formó en una escuela de diseño de Sevilla, también había cosido para los grupos carnavaleros de su tierra (Cádiz) hasta que llegó a Posadas para incorporarse a la plantilla de Palomo Spain, donde coincidió con Carlos y pusieron en marcha su experiencia conjunta.

Y junto a ellos, o como buque insignia de todos estos creadores malenos, está Palomo Spain, del que ya todo el mundo conoce su vida, sus orígenes, su faceta televisiva y sus creaciones, que han llegado a medio mundo. «La camiseta es un producto que te acerca mucho a la gente, es un público más amplio, aunque nosotros no estamos tan especializados como pueden estarlo ellos, porque nuestra marca es más amplia y las camisetas es casi lo que más nos cuesta, porque hay que pedir unos mínimos tremendos, las tenemos que hacer en Portugal, donde la calidad es muy buena y, sí, es verdad que nosotros siempre intentamos tener, porque es un producto que al final el día a día lo va pidiendo. Y es verdad que, sobre todo en España, es uno de los productos que más vendemos».

Sobre esta efervescencia de creadores que vive Posadas, el modista internacional señala que «es tremendo y precioso, yo estoy encantadísimo de que en el pueblo se despierten estas ganas de hacer moda». Preguntado sobre si él se cree un poco promotor de este envalentonamiento de los creadores malenos, Alejandro Gómez indica que «no lo sé, no creo, pero si es así, me enorgullece y es un ejemplo bonito que haya servido de motivación para mucha gente, además, dos de ellos trabajan con migo y les deseo lo mejor».