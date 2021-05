El Teatro Coliseo de Palma del Río abre sus puertas bajo la etiqueta de Cultura Segura desde este miércoles 19 de mayo hasta el domingo, 23 de mayo, coincidiendo en el calendario con la que sería la primera gran fiesta de la temporada festiva en la ciudad, la Feria de Mayo. Feria que no se va a celebrar, bajo un principio de “prudencia”, tal y como indican la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, el presidente del Patronato Municipal de Cultura, Antonio Navarro, y la concejala de Festejos, Ana Belén Santos Navarro.

Bajo este planteamiento de prudencia, Navarro y Santos Navarro, han anunciado la programación para el Coliseo. La delegación de Infancia, miércoles y jueves, a las seis de la tarde, ha programado dos espectáculos :Salvemos a la Seño de El Garito Teatro y El maravilloso mundo de Drilo de la Pandilla Drilo.

Ya el viernes, coincidiría con el primer día de Feria, la concejala de Festejos explica que, respetando que cada año en mayo la Feria dedica un concierto a los grupos flamencos de la ciudad, en esta ocasión la programación del Coliseo se abre con el espectáculo Palma, con sabor flamenco, con la Familia Pellizco, Darío Jiménez y Juan Jesús. Ya el sábado, el concierto de Laura Gallego, como artista invitada la palmeña Inma del Río; y el domingo, para cerrar este cartel, la banda Mojinos Escozios que presentan Gira los más grandes. Estos tres días, el telón se levanta a las ocho de la tarde.

Tanto Navarro como Santos precisan que esta programación ha sido consensuada en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura. En cuanto a la decisión de no celebrar la Feria de Mayo, ambos responsables municipales señalan que, tras una reunión con los hosteleros del paseo Alfonso XIII y el entorno, como la avenida Pio XII, estos empresarios prefieren, dicen que "bajo un compromiso de responsabilidad, que no se celebren estos días festivos para no dar un paso atrás en la actual situación epidemiológica, que está contenida en la ciudad y con buen ritmo de vacunación". Del mismo modo, el Ayuntamiento ha optado no instalar la zona de atracciones de feria, y Santos dice que igualmente la asociación de Caballistas ha decidido no organizar ningún tipo de paseo de caballos. Santos afirma que “estas decisiones son una muestra de la actitud de los palmeños en esta situación”.