«Garantizar la subida de sueldos en la Universidad no es suficiente»

Profesores, personal de administración y servicios y alumnado de la Universidad de Córdoba eligieron el pasado mes de julio a Manuel Torralbo como nuevo rector. Un catedrático de Didáctica de la Matemática con experiencia política en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba se hacía con el bastón de mando de la UCO a la vez que su predecesor, José Carlos Gómez Villamandos, se iniciaba en la política como consejero de Universidades de la Junta. Cien días después de su incorporación al puesto, el rector de la UCO pasa lista de los retos que tiene por delante.

Entra un rector que sale de la política y sale uno para entrar en ella. No sé si puerta giratoria, pero política y Universidad están más vinculadas de lo que a veces se nos quiere hacer ver, ¿no le parece?

En el fondo, ambos son trabajos de servicio público y cuando alguien como yo o el anterior rector tenemos esa vocación, lo que hacemos en cada momento es ponernos a disposición para ver si les gusta cómo hacemos el trabajo y luego... la comunidad es la que elige. Está claro que lo que ambos tenemos en común es una gran vocación por el servicio público. Yo ya dije en la campaña que sería maravilloso que le ofrecieran a José Carlos el puesto de consejero, se lo ofrecieron y aceptó. Seguro que es un sacrificio para él, yo sé lo que significa estar yendo y viniendo todos los días a Sevilla y moviéndote por toda Andalucía. Pero es extraordinario que tengamos como consejero a alguien que conozca el sistema universitario como él.

¿Algún consejo para José Carlos Gómez Villamandos en su andadura política?

Consejos no, pero sí le pediría que le dedique todo el tiempo y esfuerzo posible a trabajar para mejorar el sistema público de universidades. Él sabe bien que este es un sistema muy eficiente para los recursos que tenemos. Por eso, le diría que se esfuerce al máximo, como confío que hará, y que tenga mucha paciencia porque no es fácil conseguir objetivos en la administración autonómica, y que intente siempre buscar el consenso y el diálogo, como hasta ahora está practicando.

¿Cómo fue el traspaso de poderes? ¿Encontró alguna sorpresa inesperada?

Bueno, como es lógico, hay proyectos que quedaron en transición, pero no encontré nada en los cajones preocupante. La administración hace tiempo que es transparente y se sabe de antemano qué cuestiones están sin resolver.

Hace poco, se ha dado a conocer el esbozo del presupuesto de la Junta para las universidades andaluzas. ¿Qué le parece la dotación prevista?

El presupuesto de la Junta de Andalucía habla de 1.687 millones de euros, pero ahí se incluye una parte de fondos Feder que requieren una serie de procedimientos administrativos por lo que no asegura las transferencias desde el primer momento. La realidad es que la cantidad que se puede transferir son 1.620 millones de euros y recientemente lo que se repartió en el Consejo Andaluz de Universidades fueron 1.581. Nosotros estamos en diálogo con la Consejería para intentar hacerles ver que esa financiación puede ser suficiente para subir los sueldos, pero eso no basta. Esa subida hay que aplicarla sí o sí para cumplir las normas del Estado, pero la Universidad crece a medida que crece su investigación, su transferencia, su oferta docente... y, por eso, yo pediría más ambición. Necesitamos más recursos para hacer más cosas porque la Universidad, cuando investiga, consigue más proyectos y necesita más técnicos y cuando un profesor investiga, consigue tramos de investigación y sus ingresos suben por encima del incremento salarial normal porque aumenta su productividad. Eso lo sabe el consejero. Estamos en conversaciones con él y con el secretario general de universidades para hacerles ver que la subida del 3,5% no es suficiente, se necesita más.

«El consejero debería ponerse al frente de Rabanales 21 como ha hecho en Cartuja»

¿Cuánto más haría falta?

Las universidades pedimos en unas cuentas que hicimos muy estrictas casi 70 millones de euros en dinero autofinanciado. Los proyectos Feder sirven para otro tipo de inversiones de tema energético, de proyectos de investigación y, por tanto, tienen otro objetivo. Eso es lo que vamos a dialogar porque necesitamos que la cota de personal también aumente. Si no, algunas cosas tendremos que dejar de hacerlas.

¿Sabe cuánto le corresponderá a la UCO?

De momento, hablo del sistema universitario andaluz en su conjunto porque la asignación para cada universidad no se sabe, no es el momento de estar obsesionados con lo que le toca a cada una. El modelo de financiación de 2021 sigue vigente porque no se ha derogado y lo que el Gobierno de la Junta ha encargado al consejero es que lo reforme porque ha dado muchos problemas, tanto es así que en abril hubo que hacer un acuerdo con los rectores que se ha resuelto hace una semana. El viernes de la semana pasada empezamos a trabajar en ese nuevo modelo y vamos a tener más reuniones en enero. El diálogo está resultando fácil porque nos conoce a todos, pero eso no significa que él lo tenga fácil dentro del gobierno. A él le tocará rendir cuentas a la Consejería de Hacienda y a nosotros darle argumentos para que pueda pedir más recursos. Lo que está claro es que el modelo actual fue fallido y hubo que poner 21 millones extra. De todas formas, si se reforma, pero no se le inyecta más dotación, difícilmente se podrá aplicar. En mi opinión, no es momento de aplicar recetas de austeridad en la Universidad. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es que hemos podido salir en solo dos años gracias al conocimiento y la investigación. Lo peor sería no aprender la lección de lo que hemos vivido y no apostar decididamente por la formación.

¿Cuándo esperan que esté listo el nuevo modelo de financiación?

El consejero nos dijo inicialmente que quería que estuviera en junio y el otro día en Jaén nos dijo que le gustaría que estuviera aprobado en el mes de marzo.

¿Si hay que renunciar a algo por falta de presupuesto, qué caerá primero?

Más allá de la subida de sueldos, nuestro primer objetivo es la estabilización del personal y la formación para que se siga promocionando. La cota de personal prevista nos parece insuficiente para propiciar el relevo generacional en la Universidad, algo fundamental. A eso hay que añadir los graves problemas que estamos teniendo para afrontar el mayor gasto energético provocado por la subida de costes. En la UCO, la previsión presupuestaria que teníamos para la factura de la electricidad se está yendo al triple y eso que este año, según dijo el anterior rector en su día, parecía que el modelo de financiación nos beneficiaba. Sin embargo, prácticamente todo lo que ha llegado de más se está yendo a pagar la luz. Estamos preocupados con este tema y vamos a invertir casi cinco millones de los remanentes no afectados, de los ahorros, en eficiencia energética, para instalar placas solares de autoconsumo, mejorar la climatización, luminarias... En los últimos años, no se habían hecho inversiones en ese campo y cuando fuimos por los centros en la campaña, nos pidieron actuaciones para mejorar la sostenibilidad de la Universidad.

«Vamos a convocar elecciones y cubrir todos los huecos de estudiantes que hay en el claustro»

También está pendiente negociar con los sindicatos.

Sí, en enero habrá una reunión, lo cual es una muy buena noticia. Ahí vamos a poder ver qué hay que hacer de cara al futuro y hablar de cómo homogeneizar las condiciones laborales del profesorado y el PAS en toda Andalucía, lo que ayudará a que el modelo de financiación sea más justo. Hay que hacer un repaso de lo que se ha cumplido de los acuerdos del 2018 porque en estos cuatro años no ha habido prácticamente avances y lo que vemos es que hay buena predisposición al diálogo.

¿En qué momento está el proyecto de ampliación de Filosofía y Letras en la Zona Militar?

Esta es una de las cuestiones que quedó en transición con el cambio de rector. El consejo de gobierno aprobó hacer una oferta al Ministerio de Defensa para adquirir los derechos de la Zona Militar, se hizo antes de que yo tomara posesión, pero yo mostré mi respaldo a esta decisión. A partir de ahí, para que el Ministerio siga dando pasos en la desafectación de las instalaciones, la UCO tiene que asegurarse de que hay seguridad jurídica y que cuando paguemos, tendremos todos los derechos de superficie en las instalaciones. Para eso estamos trabajando con el Ayuntamiento, con quien tenemos que acordar un convenio o protocolo que establezca la cesión de uso de una de las dos parcelas que le corresponden. Hay voluntad política clara y eso debería cerrarse muy pronto. Estamos trabajando en eso con los técnicos y por eso la partida de remanentes no afectados destinada al pago de más de un millón a Defensa está prevista en nuestros presupuestos del año que viene. De todas formas, hablamos de un proyecto a largo plazo, ya que se trata de un edificio protegido y antes habrá que hacer un proyecto de adecuación y ver a cuánto asciende la inversión necesaria. Y ahí entra de nuevo en juego el modelo de financiación, que tiene que prever un plan de inversiones para infraestructuras. La Universidad va creciendo y necesita nuevos espacios. El consejero reconoció en julio que en los últimos cuatro años se había hecho muy poco en cuanto a inversiones, por eso toca ahora retomarlas aunque, de momento, el presupuesto del 2023 de la Junta no las contempla, más allá de lo que se nos ha autorizado hacer con los remanentes no afectados. Este viernes, hemos aprobado en Consejo de Gobierno la actualización del Plan de Inversiones con esos remanentes y contamos con 12,7 millones, parte de ese dinero irá a actuaciones de reforma y adecuación de diversas instalaciones.

Una de esas inversiones que se van a ejecutar con esos remanentes es la urbanización del campus de Rabanales. ¿Cuándo van a empezar las obras?

El concurso del proyecto de obra ya se hizo y estamos en la fase final de adjudicación. La formalización del contrato se hará antes de final de año, por lo que las obras deberían empezar de forma inminente.

Otro proyecto pendiente, que surgió durante la pandemia, es la creación en Córdoba de un Instituto de Zoonosis. ¿Esta idea sigue adelante o se ha aparcado?

Sobre este instituto, que en principio no contemplaba tener una sede física, he tenido una reunión con el secretario general de Salud, Isaac Túnez, y hemos manifestado ambos la voluntad de continuar con el protocolo que se firmó y por eso hemos solicitado una reunión con el consejero, para avanzar. Al mismo tiempo, sabemos que se está trabajando desde la Consejería en un nuevo decreto de agentes del conocimiento, donde se enmarcarán los grupos de investigación y que irá parejo al impulso de este instituto.

«El exrector y yo tenemos en común una gran vocación por el servicio público»

¿Cuál es la situación de Rabanales 21 después del acuerdo con los acreedores que hubo en septiembre?

El parque tecnológico de Rabanales 21 salvó el concurso de acreedores y está ahora vendiendo parcelas, pero tenemos un horizonte complicado en el que, si no damos pasos, en unos años nos veremos en una situación parecida a la que ya hemos vivido. Ahora creo que hay una oportunidad porque el consejero es el responsable de los parques tecnológicos. Hace poco, se le nombró presidente del parque de Cartuja y lo que deberíamos pedir los cordobeses es que él o alguien se su equipo se ponga al frente también de Rabanales 21. Yo, desde luego, le pido la máxima implicación porque él conoce bien el proyecto.

Una de sus prioridades en campaña era mejorar la participación del alumnado en la UCO, ¿se ha avanzado algo en ese sentido?

Lo primero que vamos a hacer es convocar elecciones parciales antes de Navidad para cubrir todos los huecos de estudiantes que hay en el claustro. También habrá elecciones para consejo de gobierno y en el próximo claustro veremos posibles reformas sobre las preguntas para que haya más participación. Además, el presupuesto de 2023 que aprobaremos en diciembre prevé un incremento de las partidas para centros, departamentos e institutos de investigación y una partida para actividades de representación de los estudiantes. Queremos multiplicar así la capacidad de gestión de la Universidad, distribuyendo parte de los recursos en lugar de centralizarlos en el Rectorado, lo que les dará también más autonomía.