La felicidad era esto

En las proximidades del día de Todos los Santos y el de los Santos Difuntos continúa imparable el proceso de descomposición orgánica de Ciudadanos. Esta semana le ha tocado salir del partido a quien ha sido líder andaluz de la formación desde 2011. Juan Marín se marcha por la puerta de atrás después de utilizar la puerta giratoria del PP, que lo ha nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Sale, por tanto, como los concursantes de Gran Hermano que abandonan pronto la casa y no ganan pero tienen asegurada una ronda de televisiones y portadas de revistas. «Arrimadas estaba informada en todo momento. No entiendo nada. Quiero seguir siendo afiliado», dijo Marín que no ve incoherencia alguna entre su fichaje y seguir militando en el partido. A estas alturas de la película solo cabe abrir la puerta de la sede de Cs (en la provincia donde quede sede, claro está) y gritar con eco: ¿Queda alguien ahí?

Se conmemora esta semana el 40 aniversario de la superlativa victoria del PSOE de Felipe González en España --se ve que de Alfonso Guerra no tanto-- y los diputados y senadores cordobeses de aquella legislatura (José Miguel Salinas, Luis Planas, Salvador Blanco, Rafael Vallejo...) recordaron la efemérides con orgullo --el 28O, la noche en que se finiquitó la transición española-- y algo de nostalgia. Dijo Guerra en el 82 que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió, pero lo que no dijo, aunque seguro que ya lo intuía porque es un hombre muy inteligente, es que al PSOE, tampoco.

Aunque Feijóo no está para celebraciones tras bailar la yenka con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, en Córdoba la fiesta continúa para el PP al menos en las vísperas que es donde está la felicidad. Están los populares cordobeses muy contentos (por eso hasta tocan el piano en mitad de la calle) con los resultados de la encuesta que encargó el PSOE para conocer el grado de conocimiento de sus precandidatos a la Alcaldía. Se preguntó, por ejemplo, si la gente conoce a Antonio Hurtado y al parecer sí que lo conocen y muy bien, ya que no en vano el diputado atesora una extensa y cualificada trayectoria política. Pero no es por eso, obviamente, por lo que están contentos los de José María Bellido, sino porque «dicen» que la encuesta les da 15 concejales (uno más que la que hicieron ellos en septiembre), es decir, mayoría absoluta, 6 ediles más de los que tienen ahora (solo Anguita en el 83 con sus 17 concejales y Nieto en 2015 con sus 16 han logrado ese récord en Córdoba).

Los del PP están contentos aunque 15 concejales es una mayoría de esas que luego te tienes que tatuar en el brazo, según la moda promovida por el presidente andaluz, Juanma Moreno, o que te llevan en una apuesta loca, venido arriba durante el recuento electoral, a raparte a cero la cabeza o a dejarte cresta. Qué sé yo de lo que son capaces los señores políticos de hoy en día.

En el Ayuntamiento, sin embargo, la cosa no está para tirar cohetes (sin permiso, en las procesiones tampoco). La aprobación de las ordenanzas fiscales penden del hilo de tres votos: los dos concejales de Vox y los del concejal no adscrito. Si a alguno de ellos le diera por decir «no» en lugar de abstenerse en el pleno del miércoles, PP y Cs no podrían sacar adelante las tasas e impuestos locales para 2023. Cosas de la aritmética poco probables, pero que ni el voto de calidad del alcalde podría corregir.

En lo que sí podemos estar de enhorabuena es en la posibilidad de que la ciudad reciba, vía Gobierno central, 1,8 millones de fondos Next Generation. Se han solicitado y hemos sido seleccionados inicialmente para recibir 707.282,31 euros para el arreglo del CEIP Federico García Lorca y 1.177.266,85 euros, para el CEIP Pablo García Baena. Ojalá.

También es una buena noticia que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya dado el primer paso para la aprobación de los presupuestos del 2023, en los que se contemplan 380,2 millones de euros para inversiones en Córdoba. Ojalá también.