«La situación en las residencias de mayores es penosa y caótica»

Enrique Castillo (65 años de edad) es presidente en funciones del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba. Comenzó a trabajar como enfermero de Asistencia Pública Domiciliaria (los antiguos practicantes) en la sierra de Córdoba en 1980. Su trayectoria profesional incluye destinos como el hospital de Cabra y el materno infantil del Reina Sofía, y el centro de salud de la Fuensanta. En la actualidad está jubilado, pero ejerce como profesional libre. Desde su responsabilidad en el colegio, reclama mejores condiciones para la profesión, mientras que como experto en vacunología recomienda que «ante cualquier duda, no preguntemos al vecino ni leamos en el doctor Google. Acudamos a la enfermera referente, que nos informará. Las vacunas son muy seguras y es muy importante vacunarse», destaca.

Córdoba tiene 1.900 enfermeros menos de los que debería para llegar a la media europea. ¿Está la sanidad a la cola en la equiparación con la UE?

Si comparamos la sanidad española con la del resto de los países, tenemos una sanidad de excelencia en cuanto a servicios y prestaciones, pero no en cuanto a servicios y prestaciones de profesionales de enfermería. La media europea está en 827 enfermeros para atender a 100.000 habitantes y en Córdoba estamos en 587. Es inadmisible que España tenga 17 sistemas sanitarios distintos. Córdoba, en Andalucía, está la segunda o tercera a la cabeza, pero a nivel nacional estamos en el puesto 34 por ratio de enfermero-paciente. Es aberrante. País Vasco y Navarra son las comunidades donde más ratio de enfermero-paciente hay, y Andalucía está la tercera por la cola. La enfermería está para cuidar, para hacer prevención y para educar para la salud.

¿Qué efectos tiene en la asistencia esta falta de personal?

Un enfermero o enfermera para dar calidad en los cuidados no puede estar saturado.

¿Cuántos pacientes ve un enfermero o una enfermera al día?

Hay centros de salud en los que tienen 10.000 o 20.000 pacientes a su cargo.

CCOO relaciona la falta de personal con las agresiones porque entiende que repercute en la asistencia.

Las agresiones están motivadas por varias causas, el 100% no se deben a que, como falta personal, yo como usuario agredo. Esto va primero en la educación de las personas. A veces, las esperas, que son terribles en algunos casos. La enfermería es muy educada y respetuosa en su trabajo, pero en algunos casos se ven desbordados. Ese desbordamiento hace que no te asista o no acuda a tu demanda ya. Esto se conjuga con la falta de educación y de respeto que algunas personas tienen, y llega un momento que el nivel de impaciencia sube tanto que se dan agresiones, palabras malsonantes, insultos o amenazas, hasta llegar en el estado más alto a la agresión.

«La mascarilla en esta época es fundamental en aglomeraciones y ambientes cerrados»

¿Están aumentando las agresiones a los profesionales?

Están. No podemos decir que cada día hay más agresiones. De hecho, hay muchas agresiones que se producen y no se denuncian por parte de los compañeros.

El colegio denuncia la precariedad en la profesión, ¿en qué se traduce?

Hablamos de la precariedad de la estabilidad en el empleo y la económica. No podemos entender que en España haya 17 sistemas sanitarios con condiciones laborales distintas. Hay gente que se va de Andalucía porque otras comunidades autónomas les están ofreciendo contratos de muy larga duración.

Afirma que falta personal en las residencias de mayores, ¿cómo es la situación?

Penosa y caótica. Las residencias son domicilios de las personas mayores. Los directores me llaman para que busque enfermeros, pero no van porque las condiciones económico-laborales son pésimas. Los convenios colectivos son de la época de Adán y Eva. Las residencias de mayores están necesitando enfermeros y enfermeras, porque ahí hacen una labor fundamental.

¿Esta situación podría estar detrás de todas las muertes que se han visto durante la pandemia?

No. El covid nos pilló a todos como una puñalada por la espalda. Ha traído una cosa buena, han salido a la luz las carencias de la sanidad. Las enfermeras de las residencias se han visto desbordadas, sin material, han hecho lo que han podido, han dado su vida por esos pacientes.

«La gripe no mata, pero si uno tiene un problema añadido se va a complicar mucho la cosa»

En los próximos años se espera que se jubilen más de 400 enfermeros en Córdoba, ¿está preparada para cubrir esas plazas?

Desgraciadamente, creo que no. En Córdoba existe solo una facultad de Enfermería. Todos los años salen al mercado laboral 126 enfermeros o enfermeras. En los ficheros del colegio tenemos que hay 480 profesionales susceptibles de jubilarse en un periodo corto. Durante la pandemia, la jubilación anticipada aumentó muchísimo, ya estaban quemadas, un poco saturadas, también con el miedo de posibles contagios. Creemos que se debe aumentar la ratio de alumnos para estudiar enfermería no solo por los 480 enfermeros susceptibles de jubilarse, sino porque Córdoba antes tenía el hospital Provincial, el de Los Morales y Reina Sofía. Ahora tenemos todos los hospitales del alto Guadalquivir, Cruz Roja, San Juan de Dios, Quirón, centros de atención primaria, centros de empresa y muchísimos servicios que necesitan enfermeros. Hay que contar los que se van a jubilar más la fuga de los que se van.

Ha comenzado la vacunación de la cuarta dosis contra el covid, ¿cuántas quedan?

Probablemente, el año que viene nos vacunaremos otra vez del covid, hasta que salga esa vacuna que dure para toda la vida.

¿Cómo valora que se vacune a niños de hasta 5 años de la gripe?

Han tenido un acierto fenomenal. Es una etapa muy importante, porque se dan bronquiolitis cuando llega el invierno. La gripe no mata, pero si uno tiene un problema añadido se va a complicar mucho la cosa. Por eso es importante que se vacunen, que no tengan miedo.

Todas las semanas se registran nuevas muertes de personas con covid, pero parece que la población se ha relajado bastante en la prevención. ¿Hay que seguir tomando medidas?

El covid no se ha acabado y, desgraciadamente, se está llevando a gente por delante. Nos hemos relajado bastante porque todos estábamos cansados. El lavado de manos y el gel hidroalcohólico son fundamentales. Ahora llega el otoño-invierno, una época en la que las enfermedades de transmisión por vía respiratoria aumentan: resfriados, bronquitis y covid. Por esto, desde el Colegio de Enfermería queremos transmitir a la población que la mascarilla en esta época es fundamental en aglomeraciones y ambientes cerrados. H