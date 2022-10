Este viernes 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de Córdoba han salido a la calle para reclamar “justicia salarial”. En esta ocasión, las movilizaciones, que se llevan a cabo este viernes en todo el mundo, se han centrado en tres aspectos clave como son la subida salarial, la contención de precios y la erradicación de la siniestralidad laboral. "Unas reivindicaciones muy necesarias en Córdoba, donde el salario medio es uno de los más bajos de España, el IPC registra valores por encima de la media nacional y estamos a la cabeza andaluza en siniestralidad laboral", informan los sindicatos en una nota de prensa.

En su intervención, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, exigió “a las organizaciones empresariales responsabilidad, que no bloqueen los procesos de diálogo social ni de negociación colectiva, y que entiendan que es urgente que se produzcan subidas salariales justas y suficientes”. Al mismo tiempo pidió que cese la demagogia sobre la relación entre los incrementos salariales y la inflación, ya que “se ha demostrado que esta está provocada, en buena parte, por los beneficios empresariales y la especulación sobre algunos bienes y no por un mayor poder adquisitivo de las personas trabajadoras, porque mientras que los salarios han subido algo más de un 2% de media, el IPC ronda el 10%”.

Por su parte, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, destacó que "es importantísima la negociación colectiva para que se corrija la pérdida salarial que estamos teniendo". "No estamos dispuestos a que las personas trabajadoras sean las que vuelvan a pagar las consecuencias de una situación que no han provocado", advirtió porque "las que están perdiendo son las familias, que no es que no lleguen a fin de mes, es que no llegan a mediados de mes. Cada día, 700.000 familias se suman a la pobreza y eso no es tolerable en una sociedad que debería garantizar unas condiciones laborales dignas".

Palomares, además, avisó del riesgo que supone mermar la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras. “Está demostrado que si contraemos las economías domésticas se resiente el consumo, porque la ciudadanía empieza a prescindir de lo prescindible; y si se reduce el consumo hace falta menos producción y, como consecuencia, menos empleo”. Precisamente, “esto es más peligroso si cabo en una localidad como Córdoba, que se sustenta precisamente en el sector servicios y que puede verse gravemente afectada”, aseguró el secretario general provincial de UGT, que apostó por “apostar de verdad por políticas que ayuden a cambiar este modelo productivo por otro más industrializado y menos precario”.

La responsable de CCOO reclamó al Gobierno de la Junta que en los próximos presupuestos "que escuche a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general para que hagan unos presupuestos que lleguen a todos y a todas, que promuevan el desarrollo y sobre todo la industrialización porque no podemos vivir solamente de un sector tan precario como es el de servicios. Necesitamos empleo, empleo con buenas condiciones, porque la precariedad solo trae pobreza y siniestralidad. Por eso reivindicamos salarios dignos y medidas contra la siniestralidad pero no solo para las personas trabajadoras por cuenta ajena, también para los y las autónomos, que tienen unas condiciones laborales nefastas".