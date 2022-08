Córdoba llega a final de agosto con la gasolina más barata desde mayo

Desde el pasado 1 de abril, cuando el coste de los carburantes inició una escalada tras declarar Rusia la guerra a Ucrania, los usuarios de las gasolineras españolas, tengan la nacionalidad que tengan, se benefician de un descuento de 20 céntimos por litro en el precio del carburante a cuenta del Estado. Esta rebaja, prorrogada por el Ejecutivo en varias ocasiones, está garantizada de momento, según las últimas declaraciones al respecto, hasta el próximo 31 de diciembre. En junio, el precio medio de la gasolina alcanzó en Córdoba el récord de 2,126 euros (SP 95) mientras que el gasóleo se llegaba a pagar a 2,076 euros. Tras el descuento, el precio se quedaba ligeramente por debajo de los 2 euros. Por contra, en este mes de agosto, desde hace varios días, el precio medio de la gasolina se sitúa en Córdoba en 1,77 y el del gasóleo, en 1,80 euros, lo que rebaja el coste tras el descuento estatal hasta 1,57 y 1,60 euros, respectivamente. El pasado viernes 19 de agosto se registró la tarifa más barata del mes en la provincia.

La mala noticia es que el descenso de los costes todavía está muy lejos de alcanzar los niveles previos a la guerra de Ucrania. En enero de este año, la gasolina Sin Plomo 95 se pagaba en Córdoba a 1,49 euros (SP 95) y 1,36 euros (Diésel). Con estos precios, llenar el depósito costaba entre 67 y 61 euros, según el tipo de carburante, entre 6 y 12 euros menos que ahora a pesar del descuento de 20 céntimos. En la comparativa con las tarifas de hace un año, los conductores siguen perdiendo dinero, ya que en agosto del 2021 el precio medio del SP era de 1,38 euros y de 1,23 el del gasóleo, a mucha distancia de los precios actuales, que se sitúan entre 54 y 57 céntimos por encima de los de agosto del año anterior.

La demanda eléctrica sube por el calor

La demanda de electricidad registrada en Córdoba desde el 1 de agosto no solo no ha bajado por la aplicación del plan de ahorro energético sino que ha subido ligeramente. Según la información facilitada por Endesa, hasta el 21 de agosto, la cifra media de las puntas de demanda eléctrica fue de 616,85 megavatios, frente a los 601,43 del año pasado, algo que la compañía achaca principalmente a la ola de calor, que se dejó notar principalmente los pasados 11 y 15 de agosto, con más de 700 megavatios en las peores horas del mediodía. A falta de los datos de consumo real, que no se conocerán hasta que se complete el periodo de facturación por parte de las distintas compañías, de momento, no parece que las medidas de ahorro decretadas por el Gobierno estén teniendo efecto en la provincia, por más que fuentes gubernamentales informaran ayer de una importante reducción del consumo eléctrico en España de cerca del 9% gracias al plan de eficiencia energética. También abogaban por recortar la iluminación de los monumentos, una medida rechazada por el Ayuntamiento de Córdoba, que se mantiene en su postura.

El plan de ahorro del Gobierno apunta sobre todo al sector del comercio (escaparates, termostato del aire acondicionado, puertas automáticas...) que en Córdoba sigue cuestionándolo. Según el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, no hay cifras de qué porcentaje de establecimientos están aplicando las medidas decretadas si bien recalcan que «para cumplir con el Real Decreto necesitamos flexibilidad, tiempo y ayudas». Aseguran que los comerciantes no tienen capacidad económica para abordar las inversiones necesarias e instan al Gobierno a usar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene entre sus prioridades combatir el cambio climático y la transición ecológica. También plantean que no se tiene en cuenta la diversidad de las condiciones climatológicas en las distintas regiones, por lo que afirman que «no es razonable el café para todos».

Por su parte, Manuel Blasco, presidente de Centro Córdoba, afirma que «el sector está haciendo lo que puede para colaborar con la eficiencia energética». Tras cuestionar el dato de ahorro del 9% anunciado por el Gobierno, Blasco recuerda que el comercio puede asumir sin problema la bajada de la temperatura del aire acondicionado, pero no otras medidas que requieren inversión porque sigue sumido en una crisis. «El elevado coste de la luz está asfixiando a muchos negocios, llevando a algunos comercios incluso al cierre, así que nadie tiene que decirnos que ahorremos porque somos los primeros interesados en recortar los costes», insistió.