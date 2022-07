Este jueves, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha presentado en Córdoba, en el Palacio de Orive, el documental KM 0: En busca del sendero arcoíris. La obra, expone la realidad de las mujeres con problemas de adicción a través de tres relatos reales, el comienzo de una nueva vida para Juana, Matilde y Tamara; mostrando la asistencia que reciben desde centros específicos e intenta visibilizar los estigmas vigentes ante las mujeres que lo sufren. Auxiliadora Fernández, vocal de UNAD Andalucía y directora de Emet Arco Iris, ha remarcado el papel de UNAD que “lleva años intentando visibilizar a la mujer, intentando crear conciencia sobre la importancia de ver las situaciones que viven por el hecho de ser mujeres. Hoy día sigue siendo mayor el estigma, la invisibilización y el silencio en las mujeres consumidoras respecto a los hombres”. Según datos de la organización , el 31,9% de mujeres entre 35 y 64 años han consumido hipnosedantes alguna vez; y más del 80% de las mujeres en tratamiento por problemas de adicciones han sufrido violencia de género.

Los programas de drogas fueron pensados y diseñados para los hombres, lo que ha dificultado que muchas mujeres puedan acceder a estos recursos, siendo reclamar la adaptación y reinvención de los programas una de las principales reivindicaciones de UNAD. Fernández, también ha pedido "equidad”, destacando la diferencia de estimación entre “un hombre borracho, respecto la imagen una mujer borracha o un mal padre y mala madre. Cuando al hecho de ser mujer se le une otra característica, en especial si no es muy positiva, se agrava”. En casos de adicción, debido a la invisibilización, no hay referentes de mujeres que hayan salido de esta situación y sirvan de ejemplo a otras, siendo este uno de los principales motivos para llevar a cabo el documental. Ante la problemática, Fernández ha incidido en la “necesidad de profesionales formados en género, que sepan escuchar, entender y atender a las mujeres, con las diferencias del hecho de ser mujeres”.

Para finalizar, Fernández ha reclamado visibilidad, porque “desde la oscuridad y el silencio, no se pueden cambiar realidades”, con la intención de que el documental obtenga repercusión nacional y pueda ayudar a muchas mujeres del territorio español.

Luciano Poyato, presidente de UNAD, ha declarado que “el kilómetro cero desaparece de Madrid. Vamos a ir mucho más allá del centralismo de las carreteras. El kilómetro cero está en Córdoba para defender los derechos sociales de las personas más vulnerables. Aparte de intentar hacer más digna la vida de la gente que lo pasa mal o que consume drogas, nos convertimos en el kilómetro cero del valor de la mujer”. Para comenzar este proceso, Poyato ha pedido el “derrumbamiento del sistema patriarcal”, ya que hasta que no se consiga una igualdad real, equitativa a todos los niveles, alejada de la igualdad del sistema jurídico, no va a haber auténticos cambios en la sociedad “informal”. La estigmación vigente, provoca que a las mujeres “les cueste más trabajo reconocer sus problemas y salir de ellos, por la culpa que el sistema patriarcal genera en ellas. No hay culpa, hay dignidad y derecho”, concluía Poyato.

Lola Jiménez, directora general de la Comunidad Terapéutica 'La Muela', de la Fundación EMET Arco Iris, calificó de “valientes” a aquellas mujeres que dan el paso de intentar mejorar su vida y superar las adicciones, sin dejar a un lado la “lucha vigente contra el estigma”, en la que asegura que desde ‘La Muela’ no dejarán de seguir “reinventándose y reciclándose, con afán de mejorar el servicio y poder contribuir a la sociedad”. Además, agradeció a Matilde, Tamara y Juana, por “abrir el camino de muchas mujeres y liderar la batalla de cada una de ellas”.

Antonio López Serrano, Delegado Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, nombró la importancia de compartir en redes sociales el documental, ya que así, con su difusión “se es consciente de la realidad que no vemos, porque lo que no se habla, no se ve y no se comenta, no existe”.

Eva Contador, Delegada de Participación Ciudadana, Mayores y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, espera del documental que las mujeres “puedan ver que hay un kilómetro cero, una vida nueva sin ataduras. Todos tenemos derecho a ese kilómetro cero”.