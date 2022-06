Las agencias de viajes esperan un 90% de las ventas de antes del covid

La alegría regresa a las agencias de viajes, que en líneas generales observan una recuperación de la actividad respecto a los dos últimos años, cuando la pandemia de coronavirus ha limitado en gran medida los desplazamientos y ha obligado a muchos ciudadanos a quedarse en casa por motivos sanitarios. El presidente de la patronal en Córdoba, Antonio Caño, afirma que en estos momentos las ventas se acercan al 70% de las registradas en el verano del 2019, pero «esperamos que la temporada acabe con el 90%, según las previsiones».

Entre otras ideas, destaca que «la subida de ventas del crucero por el Mediterráneo y las islas es considerable con respecto al año 2021 y está acercándose a sumas por encima del 2019». De este modo, las agencias consultadas por este periódico coinciden en subrayar el interés de los cordobeses por destinos que hasta ahora habían sido menos demandados y hacen hincapié, además, en una segunda idea: los clientes están asumiendo una subida de precios de entre un 10% y un 15%.

En opinión de José Suárez, propietario de Original Travel, «los cordobeses están desatados. Hay muchos viajes fuera, porque también hay muchas bodas. Lo malo son los precios, que son prohibitivos». Según comenta, esto es consecuencia, entre otros factores, de la subida de los combustibles y de que «los hoteles están vendiendo mucho». En cuanto a la demanda, precisa que «la gente, habitualmente, prefería Cádiz o Huelva, quedarse por la costa y, si no podían por el precio, Almería o Málaga. Pero ahora hay mucha gente que aprovecha para irse a islas, piden mucho las Islas Griegas».

Acerca de la situación actual, señala que los touroperadores están «desbordados» y que «nosotros estamos desbordados. Hay gente sin atender por el volumen de trabajo que tenemos», admite. Por otro lado, indica que se están produciendo cancelaciones de vuelos y «nos estamos encontrando con que hay compañías que venden más billetes de los que entran en el avión. La agencia devuelve el dinero al cliente, pero a esta persona se le han fastidiado sus vacaciones», lamenta.

Tras la pandemia, se ha recuperado la confianza en las agencias físicas por su servicio al cliente

Este empresario subraya que durante la pandemia, debido a los problemas surgidos por las cancelaciones de viajes y la necesidad de reclamar reembolsos, los ciudadanos «se han llevado muchos fiascos con internet» y ahora «vuelven a confiar más en las agencias». Una idea que el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes confirma, haciendo hincapié en que se está percibiendo «mucho».

En Viajes Palmasur, Francisco Cano, su director, confirma que «todavía no hemos llegado a los niveles precovid, pero hay muchas consultas y reservas». De este modo, apunta que «se ha salido con ganas de viajar a muchos destinos donde se están relajando las medidas para entrar al país» y los clientes demandan lugares exóticos, «pero también destinos nacionales, nuestras islas y playas», detalla. Francisco Cano manifiesta que «no tenemos la sensación de que haya algo de moda. Es verdad que familias que antes no iban a larga distancia en verano en vacaciones, ahora sí lo piden en algunos casos. El Caribe, islas exóticas... Para viajes de novios se vuelve a Kenia, Tanzania y zonas de Centroamérica como Costa Rica. Son destinos que se vuelven a demandar», apunta. Sobre las causas que explican este cambio, afirma que «hay muchas interpretaciones, pero es verdad que cuando se abre la puerta, el que puede se quiere desquitar un poco de estos años que hemos estado muy limitados».

Otra visión es la ofrecida por Juan González, propietario de la agencia Viacor, quien explica que «nos va bien por la especialización. Organizamos viajes colectivos por España y el extranjero, y tenemos fidelizados a muchos clientes, pero en cuanto a los clientes de la calle que entran y preguntan, la actividad está floja».

Este profesional entiende que «los hoteles están horrorosamente caros. No se corresponde con el poder adquisitivo de la mayoría de los españoles. La gente está pagándolo porque tiene ganas de vacaciones después de haber estado fastidiados, y el turismo extranjero se está recuperando. La demanda ha hecho que los precios se disparen en torno a un 30% o un 40%», estima.

En línea con lo señalado por Antonio Caño, quien manifiesta que se observa falta de personal en algunas compañías aéreas y touroperadores, Juan González recuerda que la plantilla de Ryanair ha anunciado una huelga (en días intermitentes, desde este viernes hasta el 2 de julio) y algunas compañías extranjeras han tenido retrasos y anulaciones, pero «en España, de momento, no tenemos noticia», puntualiza.