Elecciones en Córdoba: Mi primera vez ante las urnas

Una generación entera de jóvenes cordobeses, los que tienen entre 18 y 20 años, están llamados a votar por primera vez este domingo. Su opinión sobre la política, que hasta ahora no había sido tenida en cuenta, empezará a tener valor en el momento en que depositen (o no) una papeleta. Son los grandes desconocidos del sistema, el voto virgen que se estrenará este fin de semana, ya sea con su abstención, su voto en blanco o nulo o su respaldo a un partido. Para muchos de ellos, esta será una semana decisiva en sus vidas como adultos, que empezó este martes con los exámenes de Selectividad y acabará el domingo con su primera cita electoral.

Paula Jiménez, del IES Maimónides, es una de las que pasará por ambas pruebas. Aspirante a cursar Enfermería, asegura que ha intentado seguir la campaña y los debates de televisión para informarse de las candidaturas y votar. En su opinión, «hay mucho desencanto entre los jóvenes por la corrupción, si no fuera por eso la gente estaría mucho más implicada». Se considera una persona de centro, aunque a pocos días de las elecciones aún no tiene claro qué partido votará. «De todas formas, no diría a quién voto, creo que es algo muy personal», afirma.

En eso coincide con su amiga Candela Pacheco, estudiante de Anatomía Patológica de 19 años, que también votará por primera vez este domingo. «Yo soy de centro izquierda y tampoco he decidido aún a quién votar», afirma convencida. «Me interesa la política y creo que en esta campaña, los que votamos por primera vez estamos más pendientes de los debates y los mensajes que los que ya han votado y no van a cambiar de partido», asegura.

En los pasillos de la facultad de Ciencias del Trabajo, recién salido del examen de Historia, José Carlos López, confiesa también tener dudas sobre lo que votará. «He visto los debates y estoy informado, me considero de izquierdas, pero ha habido grandes casos de corrupción que no les perdono, así que no sé qué haré». En todo caso, rechaza el voto de castigo. «Hay gente que vota contra la izquierda o contra la derecha sin estar de acuerdo realmente con lo que vota y eso no me parece coherente». También respeta a quien decide no votar. «Muchos amigos míos no lo harán», afirma, «y los entiendo porque no sabemos en quién confiar, es todo muy triste».

María Hernández, que quiere estudiar Enfermería, prefiere no decir para quién será su voto aunque afirma que le tira más la derecha. Ha seguido la campaña menos de lo que le habría gustado por culpa de la Selectividad, pero tiene claro que el domingo votará. «Me hace ilusión, creo que si puedo aportar algo para que las cosas cambien, tengo que hacerlo en vez de quejarme», sentencia. Esa es una idea recurrente, la de que si uno no vota, luego no debería poder quejarse, igual que la de estar abiertos a votar partidos de distinta ideología sin ningún complejo.

A Rafa Medina, alumno del IES Trassierra, le interesan los candidatos que saben exponer sus propuestas. «Antes de la campaña ya tenía claro que votaría al PP, aunque en los debates he descubierto a otros candidatos de los que me gusta su forma de exponer las ideas, aunque sean distintas a las mías, como Inmaculada Nieto, de Por Andalucía». Su voto al PP tiene que ver con el voto útil. «Yo soy de centro, pero siendo realistas hay que elegir entre PSOE y PP porque son los que pueden gobernar y la gestión del PP en esta legislatura me ha gustado».

Carlos Gutiérrez, del IES Tablero, también se considera de centro, pero en su caso, votará al PSOE, igual que su amigo Paco, para intentar frenar a Vox. «Estoy entre Ciudadanos y PSOE, pero creo que el voto más útil será el del PSOE como oposición a la ultraderecha». En su grupo de amigos, predomina la ideología de izquierdas, aseguran, aunque hay amigos de todas las tendencias políticas y debates frecuentes sobre el tema. «Lo que sí digo es que aquellos que no voten, que luego no se quejen si no les gusta lo que pasa».

Ana Borrajo se identifica con la izquierda. Hija de periodistas, quiere estudiar Artes Escénicas y ha compaginado la preparación de la Selectividad con el visionado de los debates. «También he leído los programas de los partidos para elegir qué candidatura está más acorde con lo que yo pienso», asegura, «en casa hablamos mucho de política, igual que con los amigos, en mi grupo predomina la gente de izquierdas, pero también hay alguno que otro de derechas, yo no tengo problema». Entiende que los jóvenes hablen mal de los políticos y que haya quien ni siquiera se plantee votar, aunque no considera que sea justo meter a todo el mundo en el mismo saco. Lo que no soporta es ver a los políticos en el Congreso o el Parlamento «peleándose e insultándose unos a otros, me da la sensación de que no se toman en serio su trabajo».

Pablo Alcántara tiene 19 años y votará este año también por primera vez. En su caso, apoyará la candidatura de Juanma Moreno. «Sé lo que quiero votar y aunque aún no estoy 100% seguro, diría que votaré al PP porque creo que lo han hecho bien, aunque en realidad no simpatizo con ningún partido», señala. Esperaba con ganas ejercer su derecho por primera vez. «Me gusta la política y creo que hay que participar», confiesa, pero entiende a quienes no votan. «Al que no vota por pereza no, pero hay quienes tienen sus argumentos para no hacerlo».

Pablo Beltrán es uno de los que no pisará su colegio electoral este fin de semana. «No quiero votar, la democracia da el poder a las mayorías sobre las minorías y no quiero que mi voto sirva para que un partido imponga sus leyes a personas que no están de acuerdo con ellas», expone, «aunque me interesa la política, por la Selectividad, no he podido informarme bien y como considero que mi voto no va a ser relevante en el resultado, esta vez, me abstendré». Así opinan ell@s. ¿Y tú qué harás?