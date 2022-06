Alumnos del Mediterráneo salen dos horas antes del colegio como forma de protesta ante el calor en las aulas

Una alta cifra de alumnos del colegio público Mediterráneo, desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria, ha salido este martes a las 12.00 horas del centro educativo, dos horas antes de lo que constituye el horario lectivo habitual, como medida de protesta de los padres de este centro ante la falta de funcionamiento del aire acondicionado que se instaló en el centro, pero que "no funciona" según las familias convocantes "cuando estamos en plena ola de calor".

Ana Belén Bragado, madre de una alumna y delegada de la clase de quinto curso, señaló que "en la clase de su hija se registran hasta 37 grados de temperatura, cuando no deberían superarse los 28". Como otras madres, padres y abuelos, que se congregaron a las puertas del colegio, Ana Belén criticó que sí funcione el aire acondicionado en la jefatura de estudios y el comedor, pero no en las clases y "así llevamos ya esperando seis años". Rafael, un alumno del colegio, apuntó que "desde las 12.00 ya estamos sudando. Más aún cuando volvemos a las 12.30 del recreo y encima nos dicen que en el curso de sexto A es peor y que tenemos suerte".

Por su parte, María Saborido, delegada de segundo C en este colegio, indicó que "afortunadamente por ahora no ha habido consecuencias graves debido a estas temperaturas tan altas, pues otros años sí hemos tenido desmayos y otros efectos en la salud. Nos hemos visto abocados a hacer esta protesta, a pesar de que somos conscientes de que supone un problema porque no todos los padres o madres pueden sacar a sus hijos a las 12.00 horas por motivos laborales u otros". De hecho, los niños que han querido seguir en el aula así lo han podido hacer y los que se han marchado lo han hecho después de que sus progenitores lo autorizaran.

Lola Ballo, otra madre que también ha recogido a sus hijos del colegio, expuso que "no es de recibo que estén las máquinas instaladas y que no funcionen debido a que la instalación eléctrica, al tener 50 años, no puede aguantar". "En una ciudad como Córdoba no se puede esperar al 18 de mayo para probar si funciona el aire acondicionado, además del temor que tenemos de que se pueda producir un cortocircuito", añadió.

Respuesta del Ayuntamiento de Córdoba

Respecto a la postura de las familias de alumnos del colegio Mediterráneo, el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha negado este martes que no funcione el aire acondicionado del colegio Mediterráneo, pero sí confirmó la existencia de una avería en una submáquina que depende de las dos máquinas grandes enfriadoras que posibilitan que funcione el aire acondicionado en el centro. Según Álvarez, esta avería es la que provoca que no vaya bien el aire en un aula del colegio, por lo que "en cuanto llegue la pieza que falta se dará cobertura al aula que nos queda".

Sobre la situación en otros centros educativos, el concejal de Infraestructuras ha precisado que este martes se ha puesto en funcionamiento la climatización del colegio Fernán Pérez de Oliva y del colegio La Paz y ha recordado que ya se puso en el colegio Juan de Mena, por lo que hay diez centros que ya están funcionando". Antonio Álvarez ha añadido que nos quedan 9 colegios, entre ellos el Abderramán, que está a su vez a la espera de una pieza que se había solicitado para la adecuación de potencia eléctrica, por lo que ha avanzado que en los próximos días debería quedarse solucionado. Sin embargo, Álvarez ha recalcado que el colegio San Lorenzo tardará todavía en poder usar la climatización, hasta que no acabe de resolverse el problema de la potencia eléctrica que tenía contratada el colegio y que necesita para poner en marcha la climatización.

Por otro lado, este concejal ha añadido que "esperamos que a lo largo de esta semana y de la que viene quede terminada la climatización en los colegios Duque de Rivas, Concepción Arenal, Mirasierra, Eduardo Lucena, Antonio Gala, Santuario y Pedagogo García Navarro".