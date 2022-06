«Lo que hace Juan Marín cuando visita Córdoba es despedirse»

Alejandro Hernández, presidente de Vox en Córdoba, es parlamentario autonómico y repite como número uno de este partido para las elecciones andaluzas por la provincia. En la última legislatura, ha desempeñado diferentes responsabilidades como la portavocía de la formación dirigida por Santiago Abascal. Acerca de la labor que puede realizar por Córdoba, afirma que, «al final, uno llega a la conclusión de que la mayoría de los problemas de Córdoba tienen mucho que ver con los de gran parte de Andalucía, sobre todo, los de provincias de interior. Mi objetivo es seguir peleando para que se produzca ese cambio cultural profundo que Andalucía necesita para que el próximo tren no lo perdamos».

¿Qué ha sido lo más positivo de la última legislatura?

La actuación de Vox ha podido servir para que lo mejor que haya podido hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía lo ha hecho con nuestro concurso y, muchas veces, con nuestro impulso. Eso está ahí y yo he formado parte de ello, es lo que mejor sabor de boca me deja. Hablamos de las bajadas de impuestos, de la agilización administrativa y de la Ley del Suelo.

En el 2018, Andalucía les brindó su primera entrada en un Parlamento español, ¿esta tierra supone un antes y un después para el partido?

Ni dentro del propio partido se confiaba en un resultado tan espectacular como fueron esos 12 diputados. Ahora todo apunta bien, por lo menos, en lo que respecta al crecimiento de Vox. La última referencia que tenemos en una competición electoral en Andalucía fueron las elecciones de noviembre del 2019, las nacionales, en las que, prácticamente, obtuvimos un empate técnico con el PP. Por eso ahora salimos a otra cosa muy diferente de la que salimos en diciembre del 2018.

Los partidos del Gobierno andaluz mantienen posturas alejadas de Vox. El PP afirma que desea gobernar en solitario y Cs se reivindica como la formación que puede evitar la entrada de Vox en el Ejecutivo, ¿cuál puede ser la fórmula de Gobierno tras el 19J?

Lo de Cs no lo entiendo, porque ha pactado con nosotros y ha estado en un Gobierno que ha pactado con Vox. Esto es, simplemente, postureo electoral. Pero a mí me da la sensación de que ahora Juan Marín lo que está haciendo cuando visita Córdoba y otras provincias es despedirse.

Afirman que no apoyarán al PP si no es para formar gobierno con él, ¿podrían ceder para evitar un gobierno de la izquierda?

No. Santiago Abascal lo ha explicado con mucha claridad. Como formación política, uno de nuestros objetivos es que no gobierne la izquierda y entendemos que ese es un objetivo que compartimos con el PP, pero, claro, si el PP se aparta de ese objetivo, a lo mejor no tenemos que pactar con el PP tampoco. No vamos a pedir nada que no nos corresponda.

¿Cuáles son las propuestas más importantes de su partido para la comunidad autónoma?

Todo gira en torno a un eje, que es el cambio real. En diciembre del 2018 la mayoría de los votantes estaba expresando su deseo de que se imprimiese un cambio de rumbo a la acción del Gobierno de la Junta. Después de estos tres años y medio, ese cambio se ha quedado en agua de borrajas.

Plantean una rebaja radical de impuestos y una mejora de los servicios públicos y las infraestructuras, ¿cómo lo financiarían?

Es el famoso efecto Laffer al que apeló el propio consejero Bravo en más de una ocasión. Si la Junta rebaja las cuotas en los impuestos en los que tiene la gestión y rebaja los tipos en los impuestos cedidos, pues se recauda menos, pero al quedar liberados de esos recursos, se ponen en juego en el complejo de las relaciones económicas y eso hace que al final la recaudación aumente.

En su programa sobresalen medidas como «la persecución y expulsión de los inmigrantes ilegales», y la exigencia al Gobierno central del refuerzo de la seguridad, ¿qué medidas habría que adoptar?

Aquí la cuestión importante es que hay una ley y unas normas que desarrollan esa Ley de Extranjería, que no se cumplen.

¿Qué medidas se están incumpliendo?

Pues empezando por las deportaciones. Se utiliza todos los atajos legales al alcance de las personas que entran ilegalmente para que se prolongue su estancia indefinidamente e indebidamente y luego, por otro lado, a algunos es que se les pierde la pista directamente.

También aluden a la necesidad de reforzar la seguridad, ¿En qué medida sería posible hacerlo en Córdoba?

En Córdoba hay un repunte de la pequeña delincuencia, lo que pasa es que muchas veces las estadísticas, en gran medida se falsean porque las denuncias no se concretan en actuaciones judiciales.

Vox no ha participado en el debate sobre igualdad organizado por la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres. ¿No ha sido invitado o no ha querido participar?

El problema es que esos debates se cierran siempre en falso, porque parten de premisas falsas. Estamos en contra de todo tipo de violencia, pero no ponemos distinciones entre una y otra. Si alguien nos demostrara que las políticas que se están siguiendo en esta materia, con cada vez más recursos... ¿Esto se está traduciendo en una caída en este número de actitudes? Nos estamos equivocando en algo. Iríamos encantados a cualquier debate, pero para hablar de esto en serio.

Un afiliado de Vox le denunció por una supuesta agresión en un acto en Hornachuelos, ¿cómo espera que se resuelva el proceso?

Lo único que espero es que si esto, finalmente, algún juzgado considera que tiene que tener algún tipo de recorrido, se haga justicia. Ni he agredido ni he insultado a nadie.

En Youtube se puede ver también un vídeo de su rifirrafe con la presidenta de la Cámara (Marta Bosquet), en el que acaba mandándola «a tomar por culo» tras acusarla de ningunearle.

Eso se saca de contexto. Por la propia ubicación del hemiciclo en el Parlamento, nosotros estamos al fondo y la presidenta está allí delante. El grupo socialista, también a veces los populares, interrumpe constantemente. La presidenta, como los oye, casi siempre acaba dándoles voz, a nosotros nos apaga el micrófono, nos ningunea. En ese momento entendí que la comparación que había hecho la ex presidenta Díaz resultaba bastante ofensiva. No le dirigí las palabras a ella, fue un exabrupto producto del cabreo.

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, llamó a Vox «basura fascista» en un acto celebrado en Córdoba y, por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aludido recientemente a «las porquerías» aprobadas por la izquierda. ¿Le preocupa el tono en la carrera por estas elecciones?

No, nos han llamado cosas peores y luego se toman un café con nosotros. No es comparable lo de Santiago, porque él lo que hace es una calificación de determinadas normas, no está aludiendo a las personas que las defienden.

En una entrevista concedida a este diario afirmó que en Córdoba la dejación y el abandono son absolutos, ¿sigue pensando esto?

El PP lleva tres años en campaña preelectoral y eso debería pasarle factura en las próximas municipales. ¿Qué sedimento va a quedar? Han metido más gente de la que tenían los socialistas, han incurrido en más irregularidades arbitrarias que el anterior gobierno.

¿Cuáles son esas irregularidades a las que alude?

Ahí están muchas denuncias de colectivos a la hora de con quién contrato determinados servicios en Fitur, con quién hago no sé qué... Con poca transparencia.