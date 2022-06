Elecciones en Andalucía: Resaca y análisis de un debate

El debate electoral protagonizado por Juan Espadas (PSOE), Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Macarena Olona (Vox), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) el pasado lunes todavía sigue dando de que hablar. Diario CÓRDOBA ha querido conocer la opinión acerca de este debate de mano de los principales sindicatos, UGT y CCOO, y de los empresarios, en este caso de los autónomos, a través de ATA.

ATA

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, cree que ninguno de los candidatos ganó el debate, pero tampoco hubo un claro perdedor. El presidente de los autónomos andaluzas destaca lo «educado y respetuoso» de la cita, una clave que resaltan la mayoría de los que vieron RTVE el lunes por la noche. Amor echa en falta, eso sí, propuestas concretas, que entiende que no vinieron por parte de ninguno de los partidos. «Moreno y Marín explicaron su gestión», entiende Amor, que añade que a la izquierda «le faltó concretar cómo van a hacer las propuestas que llevan en sus programas». Amor alude además al formato del debate, el cual, entiende, es clave a la hora de no sacar ninguna conclusión tangible de las propuestas de cada uno de los partidos. «Hay un 30% de indecisos y no creo que este formato aclare nada», sentencia.

UGT

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, coincide con Amor en que el formato del debate «no da margen» de poder explicar propuestas. Más allá de eso, Palomares echó en falta que se hablara «de las cosas del comer», como la despoblación, la brecha digital, el incremento de la pobreza en ciertas zonas de Andalucía o de la pobreza energética. Entiende el sindicalista de UGT que «de lo cercano no se habló nada, mientras de otras cosas se hablaron en exceso». Sobre esto último nombra las palabras de Olona sobre la intención de eliminar lo que Vox denomina «entes instrumentales». Esos entes, recuerda Palomares, «son los bomberos, la Agencia de la Dependencia o el 061» por lo que «pone en jaque a 28.000 trabajadores». También hace referencia al tono moderado que imperó en las casi dos horas que duró el debate y hace un repaso corto por cada candidato. De Moreno apunta que estuvo en la línea moderada «por tener de cara las encuestas»; cree que Espadas fue «de menos a más con ciertas respuestas bastante buenas»; de Nieto destaca su buena argumentación, «la mejor del debate»; pero también señala su perfil más bien bajo; entiende que Rodríguez estuvo «muy bien»; que Olona estaba «fuera de tono y era como sintonizar el NODO» y sobre Marín entiende que «hizo un papel de escudero perfecto» de Moreno.

CCOO

La secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, apunta que «se habló mucho del pasado, pero poco del presente y de las propuestas de futuro» y cree que «lo único positivo es que quedó claro que hay sintonía entre las fuerzas políticas de la izquierda y que la ultraderecha está fuera de la realidad de Andalucía y no entiende la diversidad nuestra tierra y de sus gentes». Al igual que Amor y Palomares, Borrego manifiesta que «no se plantearon los problemas de la sociedad andaluza», de ahí que «los candidatos y candidatas tampoco se molestaran en explicar las soluciones de sus partidos a dichos problemas». «La sensación que nos dejó el debate es que, sobre todo la derecha, quiere hacer política sin contar con la ciudadanía, sin entender sus problemas ni abordarlos», explica la sindicalista, que incide en que «se quedaron muchísimas cuestiones fuera del debate y lo poco que se tocó fue tangencial y superfluo».