«Pongamos un poquito de alma a este debate». Lo dijo el candidato socialista, Juan Espadas, pero el consejo se lo podía haber aplicado cualquiera de los seis candidatos que aspiran el 19 de junio a presidir Andalucía. El cruce a seis en Radio Televisión Española, el primero de esta campaña de las andaluzas, se saldó sin ganadores y vencidos porque todos acudieron a arriesgar poco. El que menos, desde luego, el favorito, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que bromeó con que era «el hombre de moda» y «la diana de todas las críticas».

Moreno se llevó los ataques de todos pero los lances más duros le vinieron desde Vox y su candidata Macarena Olona. La alicantina por momentos acaparó la atención con un discurso sobre inmigración e inseguridad que dibujó a Andalucía como Saint-Dénis, un lugar donde «las mujeres y los homosexuales no pueden caminar tranquilos por la calle». Espadas tildó de «xenófobo» y «racista» el mensaje. La candidata de Vox volvió a la carga con un discurso negacionista de la violencia de género ante el que Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, no dudó en espetarle que su partido es «el brazo político del terrorismo machista». Nadie más le replicó, pese a la dureza de los mensajes que venían de Vox. Moreno la evitó en todo momento. No le respondió. Insisten los partidos en que confrontar algunas afirmaciones da alas a la extrema derecha.

Con Olona se enfrentó también el candidato de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que se disputa con Vox el papel de socio del PP en el Gobierno. Marín hizo de escudero de Moreno y sacó pecho por la gestión económica de la Junta de Andalucía. Podía parecer que le hacía la campaña al PP pero, aunque incluso muchos andaluces no lo sepan, Cs ha gestionado esta legislatura las carteras de Economía y Empleo.

Los candidatos iban aleccionados para no bajar al barro, evitar la crispación, no dejarse arrastrar al debate que quería plantear Vox, pero en algunos instantes dejaron demasiado espacio a Olona, que aprovechó sus intervenciones para hacer mítines con frases idénticas a las que pronuncia en sus actos electorales.

PSOE y Por Andalucía sacaron pecho de la gestión del Gobierno de España. La candidata Inma Nieto la personalizó en la vicepresidenta Yolanda Díaz: Salario Mínimo Interprofesional, reforma laboral, los ertes... Moreno mencionó «la herencia recibida», de los recortes de los socialistas los diez últimos años en la Junta y presumió de sus inversiones «históricas» en sanidad y educación. «Que ha despedido a 8.000 sanitarios», le replicó Inmaculada Nieto, de Por Andalucía.

Olona, por su parte, dijo que iba a entrar en la Junta «con las tijeras de podar» para acabar «con la administración paralela» de la Junta, como llaman a las empresas públicas. El socialista Espadas le afeó al presidente que no replicara para defender a los empleados públicos de Andalucía, y Olona le arreó con «son la banda del Wordperfect». Se refería a la declaración de la esposa del socialista en la comisión de investigación sobre el fraude en la fundación de empleo Faffe.

«¿Usted sabe qué es gestionar una pandemia para ocho millones y medio de andaluces?», le lanzó Marín a Olona en otro cruce de Cs y Vox que dejó a las claras que se disputan ser socios en el Gobierno.

Esa fue otra de las claves del debate, los pactos del día después, con quién pactaría cada uno. Quien no lo desveló desde luego fue Moreno, que piensa guardar bajo siete llaves esa respuesta hasta el día después del 19 de junio. El PP sale a ganar, repitió en su tono sereno y con rostro sonriente. Marín fue el más claro, ellos quieren repetir la fórmula de coalición de PP y Cs porque si no, ya lo saben, «habrá lío, bronca y follón», en referencia a Vox. Olona acusó a Moreno de «traición» y aseguró que se ha «limitado a gestionar el cortijo socialista».

El PSOE ironizó con la acusación de que los socialistas y las izquierdas pactarán un gobierno Frankenstein: «A ver si tanto hablar de Frankenstein y van a formar el gobierno de El exorcista». «La resignación es mala cosa en una campaña electoral», reivindicó Nieto, convencida de que hay muchos interesados en decir que lo que ocurra está decidido. Moreno sacó a relucir el acuerdo con ERC y con Bildu, «los herederos de ETA» para atacar a Espadas, a quien reprochó que lleva en política desde los años 90.

Fue un intercambio de pullas en algunos momentos en los que subió la tensión. Varias Andalucías en un solo debate. La comunidad «serena», «la del sentido común», en la que «se avanza», según Moreno. La región que más ayuda a los autónomos y donde esta legislatura «no se ha dado ni un solo caso de corrupción», según Marín. La autonomía «falta de propuestas» y ávida de las políticas sociales y a favor del Estado del Bienestar del PSOE, según Espadas. La región donde se recortan impuestos y se empuja a los andaluces a un seguro médico privado, señaló Nieto. La Andalucía donde no hay industria, solo se decide en Madrid y la falta de trabajo empuja a los ciudadanos a salir, según Rodríguez. «Con Vox en San Telmo defenderemos el mundo rural, la caza, los toros», defendió Olona, que sacó un libro de texto en el que, según dijo, se enseña a los niños de cazadores que sus padres son «unos criminales».

Queda en manos de los andaluces decidir qué Andalucía quieren o cuál no quieren.

Juan Espadas dibuja el progreso andaluz de la mano del PSOE

El candidato socialista, Juan Espadas, inauguró el debate. Apuntó que durante las décadas que el PSOE-A gobernó la comunidad han «trabajado para recuperar la dignidad de Andalucía, para sacarla del subdesarrollo» y «conquistado derechos», además de impulsar «infraestructuras e igualdad de oportunidades». «Y lo hemos hecho sin ocultar nuestras siglas», agregó, antes de referirse a Moreno. Apuntó sobre él que su política «ha hecho retroceder los servicios públicos» y criticó lo que tachó de «incapacidad de gestión». «Andalucía necesita un gobierno de progreso», sentenció, con políticas «muy comprometidas con lo social».

Juan Espadas: «Ha crecido la brecha de la desigualdad» y ahora «somos más pobres que hace tres años y medio»

«Es posible crear empleo de más calidad, pero también fortalecer la sanidad y educación», dijo, así como los derechos de las mujeres. Dijo que no se abstendrá para que gobierne el PP y que solo el voto al PSOE frenará a la ultraderecha, a la que Moreno debe su cargo de presidente.

Juanma Moreno reivindica el cambio y que quiere gobernar solo

Juanma Moreno cogió el relevo reivindicando el «cambio» en Andalucía. El candidato del PP-A recordó la llegada de la pandemia, que «gracias al esfuerzo colectivo y responsabilidad del Gobierno hemos ido acabando con la pandemia». También subrayó la coyuntura económica: «Hemos conseguido crecer tres años consecutivos por encima de la media española», apuntó, como también indicó que se han «fortalecido los servicios públicos» y se ha creado «una estabilidad institucional que da buena imagen al resto de España».

Juanma Moreno: «Hemos conseguido crecer tres años consecutivos por encima de la media española»

Su discurso cerraba con un llamado a la «serenidad» y la «tolerancia» de cara al debate. Durante el debate, recalcó su deseo de gobernar solo, sin alianzas con otras formaciones (en alusión a Vox) y recordó varias veces a Juan Espadas su trayectoria política de cargos en la Junta de Andalucía, de una etapa socialista de la que insiste en la necesidad de pasar página.

Juan Marín subraya que Andalucía ahora es «locomotora»

El cambio que se ha protagonizado durante los tres últimos años en la comunidad autónoma protagonizó también las palabras con las que el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, se presentó a los electores. Marín fue el único de los candidatos en tutear al espectador para destacar que Andalucía «ha pasado de estar en el vagón de cola a ser la locomotora». «Aún quedan muchas cosas por hacer, pero con nuestro trabajo se ha conseguido transformar Andalucía».

Juan Marín: «Nunca hubo un voto más útil o decisivo. O se renueva el mejor gobierno o se entra en la bronca»

Marín pidió que se renovara esa confianza en Ciudadanos, asegurando que «nunca hubo un voto más útil o decisivo». «Estas elecciones van de renovar el mejor gobierno de Andalucía en su historia o meternos en la bronca y la pelea», dijo. En el debate, se fajó varias veces con la candidata de Vox, Macarena Olona, y dejó claro que su formación no iría de la mano de un partido que, entre otras cosas, rechaza el estado de las autonomías.

Inmaculada Nieto: defensa de la mujer, trabajo digno y clima

La candidata de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inma Nieto, dedicó los primeros segundos a presentarse y detallar las formaciones que forman parte de la confluencia --IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde--, para después enviar «un abrazo muy cariñoso» a las «casi dos millones de mujeres que en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia machista en Andalucía», y muy especialmente a los familiares de las tres mujeres asesinadas en la comunidad en la última semana.

Inmaculada Nieto: «El PP votó en contra de la reforma laboral, y guarda en un cajón los enormes recursos recibidos»

«Nuestro objetivo es desplegar la agenda feminista», sostuvo, además de «conseguir condiciones dignas de trabajo y luchar contra el cambio climático, desterrando la crispación, el ruido y las malas formas». Nieto defendió la contratación de más sanitarios, los servicios públicos y el cuidado a los más débiles y nuevas políticas de progreso social.

Macarena Olona: PP y Cs han perpetuado el «cortijo» del PSOE

La candidata de Vox, Macarena Olona, celebró la «oportunidad de dirigirme a todos los andaluces sin manipulaciones». «Ha sido difícil», apuntó, destacando que «han intentado ilegalizar mi candidatura, que no podáis escucharme». Olona reivindicó haber nacido en Alicante: «estoy orgullosa de mis raíces, soy española», ha enfatizado, antes de criticar que quienes «dan la mano al racismo catalán» le llamen «inmigrante alicantina». «La realidad es que quiero que mi hijo tenga el acento andaluz» de sus abuelos y bisabuelos.

Macarena Olona: «Los aires triunfalistas» del Gobierno andaluz son «un insulto para los hogares andaluces»

La candidata ha sostenido que pretende «sacar a Andalucía del furgón de cola» de España y se ha alzado como una figura contra «todos los que han castigado a Andalucía por ser una tierra leal con España». Sus reproches a Juanma Moreno se centraron en que el Gobierno de PP y Cs ha «perpetuado» el «cortijo» de los cuarenta años socialistas de Andalucía.

Teresa Rodríguez: «un partido andaluz que nos defienda»

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, agradeció la oportunidad de participar en el debate y sostuvo que es necesario que hubiese un «partido andaluz que defendiese los intereses de Andalucía» y que «tomen sus decisiones aquí». «A pesar de la ultraderecha que nos quiere robar autonomía, o de la derecha que la vacía de contenido». Rodríguez pidió «respeto» para las elecciones andaluzas, que «son importantísimas».

Teresa Rodríguez: «Cuando se ocultan las causas se es cómplice. Vox es el brazo armado del terrorismo machista»

Tuvo un tenso enfrentamiento con Macarena Olona, al decirle que las mujeres «sufren especialmente la violencia machista porque hay una situación de patriarcado y machismo que son causas» de esa violencia, y que cuando se «ocultan las causas» se es «cómplice de la violencia machista, y Vox es el brazo político del terrorismo machista». En ese sentido, acusó al presidente, Juanma Moreno, de «estar alimentando a la bestia».