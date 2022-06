José Manuel Gómez, número 1 por Córdoba de Por Andalucía a las elecciones andaluzas

José Manuel Gómez Jurado, el número 1 de la confluencia de izquierdas agrupada en el paraguas de Por Andalucía, nació en Puente Genil en 1994. Criado entre el barrio de la Pitilla y la aldea del Palomar, donde vive su abuela, en este joven de 27 años se despertó muy pronto la conciencia de clase. De familia sencilla y trabajadora pero sin tradición política, José Manuel se vinculó al activismo político cuando apenas tenía 15 años. Aún recuerda cómo le marcó un documental que vio en televisión sobre el poeta de Orihuela Miguel Hernández, un día que regresó a su casa después de jugar al fútbol. A la política también se puede llegar por la poesía.

Primero militó en Izquierda Unida (en 2015 fue en una lista a las municipales en Puente Genil) y, después, en Podemos (lo llamó la secretaria andaluza, Martina Velarde), un salto que dio con la naturalidad de quien no se aferra a una sigla sino a un idea, y de quien se vio impelido por el ciclón del 15M. Para él, tanto monta, monta tanto, y relativiza el revuelo de que una u otra formación haya encabezado la candidatura a las andaluzas. «Está habiendo un proceso de reubicación de los espacios políticos, pero no hay que verlo como un drama», dice con perspectiva de historiador. «Ante todo me siento una persona de izquierdas», zanja.

Estudió en el colegio público pontanés Agustín Rodríguez --maestro y poeta-- e hizo el Bachillerato en otro centro dedicado a otro profesor: el IES Andrés Bojollo. De ahí salió ya con vocación y cursó estudios de Historia en la Universidad de Córdoba (es el primer licenciado de su familia), donde ahora trabaja con un contrato de investigación a las órdenes del profesor Francisco Acosta.

Antes ya había tenido contacto con el mercado laboral, ya que desde siempre compaginó los estudios con el trabajo: ha trabajado en el campo, en una fábrica y de camarero. Ahora en la UCO participa en el proyecto de investigación Concord (Consejos de Guerra en Córdoba), financiado por la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba e integrado en las actividades de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Está coordinado por Francisco Acosta, profesor de Historia Contemporánea, y desde su puesta en marcha a finales de 2020 ha implicado a una veintena de investigadores, estudiantes, documentalistas y técnicos, entre ellos, José Manuel Gómez.

No ha sido ese el único acercamiento que ha tenido a la memoria histórica, ya que es vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil. Además, también ha sido portavoz de Stop Desahucios en la localidad cordobesa entre 2012 y 2013.

A sus 27 años, tiene planes de boda en breve con su compañera Irene, con quien está «prometido». «¿Prometido no suena muy antiguo?», pregunto. «Sí, sí, soy una mezcla rara: revolucionario en lo económico, liberal en lo político y conservador en lo antropológico», se despacha este joven que apunta entre sus hobbies la lectura (se confiesa friki en esta materia porque lee desde teoría política, a poesía de García Montero, pasando por novelas de Almudena Grandes) y el deporte, practica kick boxing, y jugó en segunda B de fútbol sala. Con todo, son su familia y amigos los que le dan la vida. «Yo soy yo, mi familia y mis amigos», dice parafraseando a Ortega.

Aunque ha estado viviendo un tiempo fuera y en Córdoba, ahora está de vuelta en Puente Genil, donde se quiere quedar, así que si sale diputado andaluz lo tiene claro: irá y volverá. «Me gusta vivir aquí», dice.