El alcalde pone en manos de Cs el futuro de David Dorado y resta importancia a sus declaraciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, pone en manos de sus socios de gobierno el futuro político del concejal de Cs David Dorado y opta por la vía diplomática para salir del embrollo en el que lo metió este miércoles el edil naranja al retar al regidor a restituirlo en sus cargos y al aludir a “su catadura moral”, justo después de haber declarado ante el juez de Instrucción número 4 en calidad de testigo por el caso Infraestructuras. ”Habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora, porque lo que tendrá que hacer no es restituir mis puestos en el gobierno, sino los de mi equipo también", dijo Dorado a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Para excusar su comportamiento, el alcalde se ha limitado a contextualizar las palabras del que fuera delegado de Infraestructuras —cesado en su cargo a raíz de la imputación de la coordinadora del área en el llamado caso Infraestructuras— en el “difícil momento” que debe estar pasando Dorado y asegura que no le han dolido a nivel personal.

“Las declaraciones del señor Dorado las contextualizo en un momento en el que lo debe estar pasando mal, no debe ser fácil la situación que está pasando de ver a parte de su equipo imputado en un procedimiento judicial, de tener que declarar como testigo, de pasar de ser miembro del gobierno local a estar fuera del gobierno local, y en ese contexto lo contextualizo sin entrar en darle más importancia”, ha dicho Bellido para añadir que espera y desea que “ojalá, cuando se termine la instrucción, quede claro que no existe ningún ilícito penal, que no haya más recorrido judicial porque no deseo el mal de nadie, solo colaborar con transparencia y honestidad con la justicia”.

En cuanto al futuro político de Dorado, el alcalde no ha dicho qué pasará si se demostrase que no hubo ninguna irregularidad en el caso que ahora está en diligencias previas y si restituiría al concejal en sus anteriores cargos (la tenencia de alcaldía, la responsabilidad de la delegación de Infraestructuras y la presidencia de Sadeco) de los que fue cesado tras la imputación de la coordinadora. En este sentido, ha aludido al pacto de gobierno con Cs y ha dicho que le correspondería a sus socios de gobierno pedir una remodelación en el seno de la comisión de seguimiento del pacto. “Ahora mismo no tengo ninguna petición al respecto”, aseguró. Fuentes del grupo municipal de Ciudadanos han indicado a este periódico que de momento no harán declaraciones sobre esta situación.

Información enviada a Fiscalía

El alcalde no ha querido, por el contrario, hacer valoraciones sobre el proceso judicial en sí, que recordemos está aún en fase de diligencias previas, y en el que el Ayuntamiento de Córdoba está de hecho personado como acusación particular. Bellido reitera su intención de colaborar en todo lo que le requiera la Fiscalía y ha informado de que ayer mismo envió documentación sobre la denuncia que interpuso el propio David Dorado (no la que está viéndose ahora en el juzgado de instrucción número 4 sino una independiente que presentó en el verano del 2021) y que afectada a contratos de anteriores mandatos.

En concreto, el Ayuntamiento ha reenviado información requerida por la Fiscalía sobre diversas empresas que contrataron obras con Capitulares entre 2016 y 2020, la relación de los cuadros de mando eléctricos de esos años, así como los nombres de los responsables de contratación en el alumbrado público durante este tiempo. El alcalde también ha hecho referencia a un expediente “que no se ha localizado” y sobre el que también habló ayer Dorado y que se cerró supuestamente en la etapa de José Antonio Nieto, al que también aludió ayer el edil de Cs, que criticó una supuesta intención obstruccionista del Consistorio cordobés con la justicia.

El alcalde ha concluido recordando que él no ha tenido “nada que ver” con en esos contratos en ninguna de sus etapas como concejal,, “ni con estos ni con los de antes” y que nunca ha tenido responsabilidad en alumbrado público.