La madre de la víctima de 'La Manada' de Pozoblanco: "Esto es hablar de carniceros"

La madre de la víctima de La Manada de Pozoblanco ha participado este sábado de forma anónima en las jornadas Ni tú, ni yo. Nosotras. Violencias machistas, violaciones y sumisión química a debate, que están siendo celebradas por la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres en el Centro del Profesorado de Córdoba para informar y formar sobre las consecuencias que tiene para las víctimas ser violadas, abusadas o sometidas con el uso de sustancias.

En una intervención presentada y moderada por Tránsito Habas, presidenta de la asociación de mujeres Ventana Abierta de Pozoblanco, esta mujer ha ofrecido su testimonio y ha opinado, en alusión a este tipo de violencia, que "esto es hablar de carniceros", asegurando que "el problema es que si denuncias tienes exposición, pero hay que arriesgarse. Esto es una lacra social. Hay un reguero de víctimas y se tienen que poner manos a la obra".

De este modo, ha calificado como "actos terroristas" este tipo de agresiones y abusos sexuales, y ha subrayado que "tengo el privilegio de poder contar esto sin que me hierva la sangre y se me pongan los pelos de punta, porque estamos haciendo un servicio", en referencia a la labor de información, prevención y sensibilización que se desarrolla por parte de estos colectivos.

En sus palabras a los asistentes, ha animado a "que griten todas las mujeres, que se asomen a la ventana, que no cierren las puertas y aquí no ha pasado nada". Su hija fue abusada sexualmente y grabada cuando se encontraba inconsciente al regresar de una feria en mayo del 2016. En sus palabras a los participantes en las jornadas, esta madre ha señalado que "la verdadera condenada es la víctima y la familia", y ha destacado que es importante que estas situaciones "se aborden desde la integración y la inclusión. Te sientes excluido y excluida llegado un momento. Tengo que proteger a mi hija todavía. Aún hay secuelas", ha subrayado.

"Es algo que me gustaría hacer extensible, sobre todo, a esos terroristas que acaban con la vida de una mujer, con sus derechos, pero también soterran la tranquilidad y el sosiego. Mi hija siempre será victima y condenada, y yo estoy condenada con ella", ha manifestado.

"¿Por qué estoy ahí?"

Tránsito Habas ha recordado que el título de este acto, Protagonista de una película sin saberlo, alude a la situación en la que la víctima afirmó que se había encontrado. La madre ha asegurado que "me dolió ver la película. No os podéis imaginar lo que es", y ha indicado que se realizó preguntas como "¿por qué estoy ahí?". "Lo peor es que esas películas son diapositivas que entran por tu mente todos los días de tu vida. Tienes una vida tranquila y de golpe y porrazo, todo se transforma", ha añadido.

Además, ha alertado de que "dentro de unos años volverán y tenemos que estar atentas. El estado de las mujeres, desgraciadamente, es estar en alerta. Eso es hasta inconstitucional". "Quiero que sepáis que no hay derecho a lo que estamos sufriendo las mujeres. No hay ninguna noche que no piense si aparecerá o no, o cómo aparecerá, y eso es muy lamentable, porque todos tenemos derecho a vivir una vida tranquila y no que por el hecho de ser mujer tengamos que sufrir secuelas de por vida", ha reivindicado.

"A veces viene muy bien perder la memoria"

Cuando la presidenta de Ventana Abierta le ha preguntado "¿Cómo sobrevives con las lagunas de la memoria?" esta familiar ha enfatizado que "a veces viene muy bien perder la memoria. Pero sin memoria no podemos vivir. Tenemos que saber qué pasó".

De este modo, ha recordado algunas preguntas que se hace la víctima, como "¿Por qué me tocan?, ¿Qué me han hecho?, ¿Por qué me tuve que dormir?". También ha apuntado que "mi hija ha sido condenada socialmente, eso es un efecto colateral terrible", y ha manifestado que "pido a los dioses que no tenga memoria para recordar eso, que tenga fuerza para salir de eso. Ojalá algún día pueda ella daros el mensaje". Así, ha comentado que de estas experiencias "se sale, pero con muchos arañazos".

Esta familiar ha hecho hincapié en uno de los problemas que encuentran las víctimas de agresiones sexuales con sumisión química, indicando que "si no sé lo que me ha pasado, ¿qué voy a denunciar?". En esta línea, ha lamentado que "nos hemos sentido solas. Nadie esta preparado para asumir esto".

"Esto es un derrumbe" para la familia

En referencia a los medios que se emplean para atender a las víctimas, también ha recordado que, al solicitar ayuda, "he notado muchas deficiencias" y ha explicado que "no existe esa ayuda para ella. Hay pocas ayudas y no continuadas. Esto no son unas anginas".

Asimismo, ha lamentado que "no somos empáticos" con estas situaciones y que se llega a cuestionar la moralidad o la ética de la víctima, y ha ironizado al afirmar que "hay que ser una víctima buena".

Tránsito Habas ha preguntado a esta madre "¿Cuál seria la secuela más devastadora para tu hija?" y en su respuesta ha apuntado que "no hay una secuela, porque los dardos vienen por todos sitios". No obstante, ha aludido a "la impotencia de no entender lo que te ha pasado" y "la inseguridad". "Se cachondearon de ella en el mismo juicio", ha recordado.

Por otra parte, al ser consultada por si esta violencia sobre la mujer "se ha convertido en un juego", ha respondido que "totalmente". Entre otras ideas, esta familiar de una víctima de abusos sexuales ha reclamado "formación, formación y formación, y empatía" para atender a las personas que sufren estos delitos, ha planteado la necesidad de "reeducar" a los agresores, y ha hecho hincapié en que para la familia "esto es un derrumbe".