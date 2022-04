La nueva ordenanza de movilidad de Córdoba incluye zonas de aparcamiento vecinal que podrán vigilarse con drones

El delegado de Movilidad y responsable de la Policía Local de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado hoy la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, que incorpora muchas novedades que afectan a los propietarios de patinetes eléctricos obligados a contratar un seguro de daños a terceros para poder circular por la ciudad y que incluye zonas de aparcamiento vecinal que podrán vigilarse con drones.

El responsable de Movilidad ha descrito la nueva ordenanza de "ambiciosa" y ha señalado como novedades más importantes de la misma la nueva regulación de las zonas ACIRE, de las zonas de carga y descarga y también de las llamadas zonas de aparcamiento vecinal, espacios reservados en exclusiva a los residentes de zonas determinadas. Esta nueva figura es "flexible" y no está reguladas específicamente en la ordenanza (al igual que tampoco lo están por ejemplo las zonas de carga y descarga), lo que a juicio del edil del PP va a permitir su desarrollo posterior negociado con los vecinos. Entre estas futuras zonas de aparcamiento vecinal ya hay dos candidatas fijas: la del Campo de la Verdad, que cuenta desde hace unos meses con un aparcamiento en principio solo para vecinos en la zona de Miraflores, y el Zumbacón.

Drones para vigilar las zonas de aparcamiento

Hasta ahora el problema que tenían las zonas de aparcamiento vecinal como la del Campo de la Verdad era la falta de control para que esos aparcamientos solo fuesen empleados por los vecinos. Por eso, el Ayuntamiento estudia la posibilidad tecnológica de controlar esas zonas reservadas para residentes con nuevas tecnologías y se puedan sancionar usando imágenes por satélite o drones. La idea es utilizar el modelo de aparcamiento reservado de la avenida del Corregidor, pero en vez de controlar su uso con zona azul como ahí se hace, buscar nuevos medios.

Normas sobre el uso de los patinetes

El pasado mes de abril, la Dirección General de Tráfico (DGT) introdujo cambios normativos que afectaban a los llamados vehículos de movilidad personal y dejaba en manos de los ayuntamientos la decisión sobre la obligatoriedad del seguro. En el caso de la capital cordobesa, de momento el texto de la la nueva ordenanza no contempla la obligatoriedad de ese seguro para cubrir daños a terceros, pero sí lo hará en el texto definitivo cuando se incorpore vía enmienda. Según ha informado el responsable del área no se ha incluido esta novedad para no retrasar más la aprobación de la nueva norma, si bien la intención del gobierno municipal es incorporar la obligatoriedad del seguro y el uso del casco para todos los tipos de patinetes a través de una enmienda que deberá aprobar el Pleno.

En cualquier caso, el delegado de Movilidad recuerda que la DGT ya obliga a los usuarios de patinetes eléctricos a tener en cuenta obligaciones como la de circular con casco. El seguro obligatoria de daño a terceros quedó supeditado a las decisiones municipales, y el PP avanza que esa será su propuesta: que estos vehículos de movilidad personal dispongan de seguro.

91 accidentes en el 2021, de los que en 21 hubo heridos

El pasado año se registraron en Córdoba un total de 483 denuncias a conductores de vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos,. Además, en 2021 se produjeron un total de 91 accidentes en los que se vieron involucrados patinetes, de ellos accidentes sin apenas daños materiales se produjeron 18; mientras que 52 fueron accidentes sin heridos, mientras que en 21 de ellos se produjo uno o más heridos.

Plazos y novedades

Después de que la junta de gobierno local haya aprobado hoy la nueva ordenanza será remitida al Consejo Social de Córdoba, que tendrá un mes para presentar alegaciones, y al Consejo del Movimiento Ciudadano. A continuación se debatirá en el Pleno y entrará en vigor, según los cálculos municipales, de cara al verano. Torrico ha justificado la tardanza en la redacción de la norma al tratarse de un proceso largo y complejo, que se ha tenido que ir adaptando además a los cambios normativos impulsados por la Dirección General de Tráfico.