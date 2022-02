El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba deberá devolver a la tesorería municipal un importe de 13.256,99 euros correspondiente a las asignaciones que se le hicieron a esta formación en el año 2018 y deberá hacer frente a las costas judiciales derivadas del recurso contencioso-administrativo que planteó la coalición por esta causa y en el que no le han dado la razón. La junta de gobierno local tomó conocimiento ayer de esta sentencia dictada por el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba y le tocará ahora a la formación devolver la cantidad apuntada, al entender la Intervención que esos gastos no fueron debidamente justificados. En 2018, el grupo municipal de IU contaba con cuatro concejales y formaba gobierno con el PSOE.

Asignaciones a los grupos municipales

Las asignaciones a los grupos municipales fueron fijadas por el Pleno de Córdoba en junio del 2015. En aquella sesión se fijaron las asignaciones a los grupos políticos municipales y las normas reguladoras de la percepción de dichas asignaciones, actualmente en vigor, y que sirven a los partidos para desarrollar su actividad municipal diaria. Cada 30 de junio, los grupos municipales deben presentar en la secretaría del Pleno la cuenta justificativa simplificada de los gastos realizados el año anterior con cargo a las dotaciones y del saldo de la cuenta en la que se realizan los pagos e ingresos de aquellas. Estas declaraciones estarán a disposición del resto de los grupos políticos municipales. En aplicación de dicho acuerdo se asignó al grupo municipal de IU una cantidad mensual de 3.354,16 euros y un total para el ejercicio 2018 de 40.249,92 euros, cantidad que fue pagada por el Ayuntamiento mediante transferencias bancarias a la cuenta corriente del grupo municipal.

En un acuerdo posterior de la junta de gobierno local se permitió autorizar a los grupos políticos municipales a que pudiesen imputar las dos últimas mensualidades de la asignación del ejercicio 2017 (que fueron pagadas en 2018) a la justificación de gastos correspondientes al ejercicio 2018. En concreto, y con respecto a la cuenta justificativa del IU se autorizó a que se imputase la cantidad de 6.708,32 euros al citado ejercicio 2018, lo que, sumada a la percibida en 2018, llevó a que ese grupo municipal tenía que justificar gastos por importe de 46.958,24 euros.

El 14 de junio de 2019 el grupo presentó la justificación de la asignación recibida del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018. Sobre la justificación presentada, la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba emitió un primer informe provisional en el que se ponían de manifiesto una serie de discrepancias con la justificación presentada. En un segundo informe, ya definitivo, se exigía el reintegro de 12.924,15 euros, que se corresponde con la diferencia entre el importe efectivamente recibido en el ejercicio 2018 con el de la cuenta justificativa presentada por IU, más 205,85 euros por ser justificantes pertenecientes a otro ejercicio (2017), 11,99 euros correspondiente a un justificante de Amazon y 4.115 euros de asistencia actos benéficos, que no se acompañan de justificante alguno, que no es una factura. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2020, aprobó la cuenta justificativa de las asignaciones correspondiente al ejercicio 2018, por importe de 20.777,10 euros, cantidad que se considera correctamente justificada, pero aprobó también iniciar expediente de reintegro por las cantidades no justificadas o indebidamente justificadas que ascienden a un total de 13.256,99 euros.

Contra este acuerdo se interpuso el recurso contencioso-administrativo que ahora se relata y que ha declarado ajustado a derecho el acuerdo que trató de impugnar IU. En concreto, el fallo dice que "lo que la parte actora ha alegado en su demanda, y en la vista, nada tiene que ver, intelectualmente (desde el punto de vista jurídico), con las razones del reintegro acordado. La partida principal de la cantidad total a reintegrar (12.92,15 €) obedece a la falta total de justificación según la cuenta presentada en su momento por el grupo municipal". Y continúa diciendo respecto a los alegatos hechos por IU sobre el déficit de motivación e incompetencia del órgano del Ayuntamiento que acuerda el reintegro que son "gratuitos, pues de los informes que fundan la determinación cuestionada tuvo cumplido y cabal conocimiento el grupo municipal (no pudiendo aducir, con seriedad, desconocimiento de los motivos del reintegro ni, por ende, efectiva indefensión material)".