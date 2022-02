Ucopoética celebra este año su décimo aniversario mirándose a sí misma para analizar el legado que ha dejado un certamen-laboratorio único en su especie que ha logrado impulsar a lo largo de una década la carrera literaria de 44 autores de poesía, la mayoría nacidos prácticamente al albor de esta iniciativa de la Universidad de Córdoba.

En un intento de hacer balance y analizar el legado de esos diez años, el equipo que conforma Ucopoética, liderado por Javier Fernández, ha recopilado el material producido hasta ahora en una nueva página web de corte interactivo en la que cualquiera se puede poner al día en los autores y la trayectoria de los poetas que han pasado por esta cita anual que empezó siendo un certamen y desde hace tres años se ha convertido en un laboratorio poético donde experimentar y explorar. Además de conocer qué es Ucopoética y cuáles han sido los finalistas y ganadores de cada año, en la web se podrán consultar las bases de la convocatoria abierta actualmente y consultar el mapa poético creado desde el año 2012. Javier Fernández, acompañado en la presentación por el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social, Luis Medina, y José Álvarez, director de Cultura de la UCO, ha destacado que el certamen lleva diez años de andadura "sin dejar de crecer" y en este año de celebración especial, uno de los objetivos era disponer de una herramienta digital para mostrar lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, así como trabajar por crear una red con los poetas que conforman la "Generación Ucopoética".

Programación del primer semestre

En la misma convocatoria, se han dado a conocer las actividades del primer semestre, que arrancan esta tarde con una lectura de poemas y encuentro con Ángelo Néstore en la sede de Ucocultura, en La Corredera, a las 20.00 horas. De esta forma se inicia el seminario de investigación y creación 'World and words arre burning, the clash or modern', diseñado en colaboración con el Grupo Paso y English and Related Literatures HUM-662. Ese seminario ofrecerá actividades cinco viernes de aquí al 13 de mayo que consistirán en lectura de poemas y encuentros con distintos autores desde Ángelo Néstore a Gerardo Rodríguez Salas (18 de marzo), Erika Martínez (25 de marzo), Vicente Luis Mora (1 de abril) y Carmen Pérez Cuello (13 de mayo).

Paralelamente, los sábados por la mañana se dedicarán a sesiones más académicas en las que intervendrá un autor junto a tres doctorandos en la facultad de Filosofía y Letras a las 9.30 horas. La primera correrá a cargo de Luis Medina (5 de marzo), que disertará sobre cómo hacer canción de autor en tiempos de pantallas; el 12 de marzo intervendrá Cristina Rentería Garita bajo el tema 'Out of the bos: Resiliencia y resistencia en la literatura escrita por mujeres en el siglo XXI'; el 19 de marzo será el turno de Pablo García Casado, con 'Yo (no solo) es otro. Sujetos ausentes, duales, plurales en la poesía contemporánea'; el 26 de marzo intervendrá Erika Martínez, que hablará de 'Poesía y propiedad: lecturas trasatlánticas para el siglo XXI' y el 2 de abril cerrará el ciclo Vicente Luis Mora con 'El cambio en la mirada: el escritor extraterritorial'.

Premio Ucopoética

En el mes de abril, entre los días 4 y 8, tendrá lugar el Seminario de Creación poética para los finalistas del certamen y el 7 de abril, la lectura de poemas del mismo, en el patio Vesubio a las 20 horas. También en el mes de abril, tendrá lugar un taller de poesía online con seis sesiones.

Seminario 10 años de Ucopoética

Según Luis Medina y Javier Fernández, el décimo aniversario de Ucopoética vendrá cargado de actividades que aún se están gestando y que se irán anunciado en los próximos meses, entre ellos un seminario de poesía joven titulado '10 años de Ucopoética', que tendrá lugar en el segundo semestre del curso, y en el que se darán cita alumnos que han pasado por este encuentro y especialistas en poesía.