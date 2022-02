El último estudio de la OCU califica la red de carriles bici de Córdoba como una de las peores de España. ¿Confirma este análisis?

Sí. Córdoba fue de las ciudades pioneras que empezó a hacer infraestructura ciclistas en 1995, pero, lamentablemente, a lo largo de los distintos gobiernos municipales se han ido apoyando muy lentamente y al final nos estamos quedando detrás de muchas ciudades que están apostando por la movilidad sostenible. Los mayores problemas se encuentran en que no hay buena conectividad, algunos recorridos son muy incómodos y perjudican a quien va en bicicleta, porque tienen muchos recovecos y sin continuidad. Se están terminando algunos trozos. Se perdió una gran oportunidad con el Plan Andaluz de la Bicicleta, que tenía diseñados tres grandes recorridos. Se ha quedado en los cajones. Solo se logró hacer uno que conecta El Brillante, Ollerías, Ronda del Marrubial y Campo Madre de Dios hasta La Ribera, Es uno de los mejores que hay en Córdoba. El gran problema de los carriles bici en Córdoba es su falta de conexión, junto con su diseño.

¿Cuál sería el punto negro de los carriles bici ?

El carril de la avenida de La Victoria, que fue el primero que se hizo e iba desde Renfe hasta Vallellano. Al construir el aparcamiento lo dejaron sin continuidad. Luego, hay muchos pequeños detalles, que es lo que nosotros nombramos como problemas de microdiseño, que son bordillos o alguna alcantarilla que hay a contramano. Son detalles que si Córdoba contara con una Oficina de la Bicicleta, aprobada desde el 2011, nos dirigiríamos al Ayuntamiento para solucionar esos pequeños detalles que en realidad no cuestan ni trabajo, ni dinero. Vemos que no tenemos un interlocutor válido en el Ayuntamiento. Nos dirigimos a Movilidad, pero esta área lleva miles de asuntos y de lo que menos se preocupa es de estos.

¿Es suficiente el mantenimiento actual de los carriles bici o tienen un alto grado de deterioro?

Es mejorable, porque solo hay una partida para ello de vez en cuando. No existe la Oficina de la Bicicleta, para que cuando se vayan estropeando esté pendiente de los arreglos como pasa con la poda de árboles, que te dan en la cara cuando vas circulando. El problema básico de Córdoba es que el modelo de movilidad sostenible ya está aceptado por todos los grupos políticos, pero no hay una apuesta decidida. No haría falta carril bici si la movilidad en la calzada fuera lo suficientemente calmada.

¿Se refiere a las ciclocalles? ¿Son suficientes? ¿Son usadas por los ciclistas? ¿Están bien señalizadas?

En la pandemia se pusieron al uso 27 kilómetros de ciclocalles, que son calzadas con prioridad ciclista y patinetes con velocidad máxima de 30 km/hora, que fueron una gran oportunidad para favorecer la movilidad ciclista. El gran problema es que se han puesto esas ciclocalles y no hay ningún tipo de control sobre los constantes coches aparcados en doble fila, que te obligan a salirte, y no se respeta la velocidad máxima permitida. Esto disuade mucho del uso de la bicicleta, porque una mayoría de personas no se atreven a usar la bicicleta en Córdoba por su inseguridad. Estamos obligados a ir por ellas, pero muchos ciclistas no las usan. Nos obligan a ir por la calzada y, además, están multando con 200 euros por ir por las aceras, que deben ser para los peatones. Muchas personas están usando medios motorizados, porque no se sienten con la suficiente seguridad para ir en bici. Obligan al ciclista a ir por la calzada, pero sin la seguridad suficiente para ir por ella en bicicleta.

¿Dónde hacen más falta carriles bici en el casco histórico o en itinerarios hacia los polígonos?

Pienso que serían más útiles recorridos que llevaran a los polígonos, como el de Las Quemadas, que diariamente atrae a miles de coches. En el casco histórico creo que no hacen falta. En las partes históricas lo que sí demandamos es un calmado del tráfico. Son más necesarios anillos que conecten el centro con la periferia y con los centros de trabajo. Hacer ejes urbanos para que no haya que hacer tantos recovecos para ir a un destino. Hay dos elementos básicos para fomentar el uso de la bicicleta, la seguridad en el desplazamiento y en los aparcamientos.

¿Qué puntuación tendría Córdoba en los dos baremos de seguridad en el desplazamiento y en el aparcamiento?

Los carriles bici son bastante seguros, pero la seguridad es nula en las ciclocalles, por lo que le doy un cero, y también pesaría la conectividad, por lo que Córdoba sería muy deficiente en la seguridad del desplazamiento en bici. Sería muy mejorable en la infraestructura ciclista y habría que aumentar la señalización de los espacios compartidos. Respecto a los aparcamientos, cada uno se busca la vida, pero si hablamos de los públicos, muchas veces no están en los lugares más adecuados. Si están en sitios escondidos es más fácil que te la roben. Haría falta que fueran de calidad, que si llueve no se ponga la bici chorreando...

¿Cree que el Ayuntamiento fomenta la bici en Córdoba?

El Ayuntamiento está haciendo dejación de sus funciones respecto a la prioridad ciclista en las ciclocalles y también con la velocidad máxima de estas vías. Las ciclocalles son el espacio preferente para las bicicletas y también pueden ir los vehículos motorizados, cuando parece que es al contrario. Muchas personas están dejando de usar la bicicleta, porque no se la quieren jugar.

El Ayuntamiento tiene también pendiente la aprobación definitiva de la ordenanza de la Movilidad...

Hace más de un año hicimos aportaciones y sugerencias a esa ordenanza. Todavía le queda el trámite de llevarla al Pleno. Tendría que haber salido ya. Se ha anunciado muchas veces que va a salir adelante. El gran problema de movilidad de la ciudad lo genera el tráfico motorizado y no la peligrosidad de que las bicis vayan por las aceras. Hay que recuperar el espacio urbano que ha ocupado el coche. El Ayuntamiento tendría que tener la valentía política de fomentar la movilidad sostenible.

¿Cómo conviven las bicicletas con los patinetes eléctricos?

No es tan saludable como la bici, porque no se hace ejercicio físico, pero yo creo que pueden y deben convivir perfectamente. Las infraestructuras ciclistas pueden y deben ser usadas por patinetes.

¿Ha aumentado el número de personas que utilizan la bici como medio de transporte?

No tenemos datos objetivos, aunque sí hay contadores en algunos puntos de la ciudad. La opinión mía subjetiva es que sí, que se ven bastantes más personas en bicicleta, de todo tipo de edades y sin distinción de género. Lamentablemente no como en otras ciudades en las que las infraestructuras están mucho mejor y en las que se ha apostado por ella como medio de transporte. Córdoba es una ciudad que tendría que estar abarrotada de bicicletas si se hubiera apostado por este tipo de transporte. Habría que tomar también medidas disuasorias del uso del coche.