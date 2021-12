La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha afirmado este martes que "ojalá pudiéramos actualizar la Constitución porque el juego parlamentario lo permita" unos momentos antes de participar en la entrega de los premios Plaza de la Constitución.

A preguntas de los medios de comunicación, Valenzuela ha reivindicado que "la Constitución nos ha traído hasta aquí, nos ancla muy bien en el presente y, desde luego, el instrumento es válido también para transitar hacia el futuro". En esta línea, ha manifestado que "para ser reformada necesita consenso y mientras no exista, no se puede cambiar el texto constitucional, que, por otra parte, nos está sirviendo mucho y bien".

La subdelegada ha recordado que "en el 78 no existía toda la realidad digital que hoy tenemos, hoy la sociedad ha cambiado tanto en tanto aspectos... Lo suyo, lo lógico, lo natural es que volviera a haber este consenso y hubiera una mesa de trabajo y se articulara dónde hay que tocar la Constitución, pero simplemente para que funcione mejor y para que se adapte a los tiempos", ha precisado.

Los premiados

Esta responsable del Gobierno de España ha destacado el reconocimiento que con los Plaza de la Constitución se realiza "a los mejores y a las mejores de nuestra sociedad, que, en definitiva, para nosotros encarnan lo más profundo de los valores constitucionales".

Entre otras cuestiones, ha hecho hincapié en "solo un 4,5% todos los seres humanos que pueblan la tierra, creo que ya son 7.900 millones de personas, vive en una democracia plena. Esos son muy pocos países, apenas una veintena, y afortunadamente España está entre ellos. Eso es un tesoro y lo hemos conseguido en muy poco tiempo, porque hemos tenido un largo período de dictadura después de nuestra contienda civil", ha recordado.

En esta línea, ha destacado la labor quienes "defienden los valores democráticos", citando a los premiados en la edición de este año, que son la Universidad de Córdoba, distinguida con motivo de su 50º aniversario; Antonio Deza, presidente de la asociación memorialista Dejadnos llorar; Antonio Bracero, director provincial de Servicio Público de Empleo Estatal, quien ha "luchado por que las prestaciones lleguen a todo el mundo en tiempo y forma"; las asociaciones de amigos de Medina Azahara y del Museo Arqueológico de Córdoba; la cooperativa Hermisenda Huerta Natural, reconocida por su apuesta por la biodiversidad y la producción ecológica; El Corte Inglés, implantado desde hace 25 años en Córdoba, y el doctor Juan Luis Pérez Navero, reconocido por su carrera profesional al frente del servicio de Pediatría, Urgencias y Críticos del hospital universitario Reina Sofía, "que al tiempo de su jubilación va a dejar una de las mejores UCI de España, pediátrica, y años de lucha por nuestros niños y adolescentes".

"Mi tío Miguel estaba trabajando, lo cogieron y lo fusilaron con 40 más"

En declaraciones a los medios de comunicación, José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, ha reivindicado que "la sociedad en su conjunto sea consciente de que esta Constitución nos está permitiendo una situación de desarrollo y de vivir en libertad como no habíamos tenido en la historia".

De su parte, Antonio Deza ha asegurado que "no me podían haber hecho un acto que me enorgulleciera más, en base a la Constitución, la Constitución es para todos las víctimas del franquismo la esperanza y es la esperanza también para el futuro en paz de este país. Sobre la Constitución se puede evolucionar", ha defendido.

Deza ha señalado que "me preocupa grandemente que se esté creando una confusión, parece que el franquismo y la Constitución es lo mismo y nada más lejos de la realidad. La Constitución fue la alternativa al franquismo". En esta línea, ha abundado en que "el franquismo fueron los bandos de guerra. En Córdoba tomaron el poder con un bando de guerra publicado por el coronel Cascajo. Ese fue todo el soporte jurídico que tuvieron para que en los primeros siete meses después del 18 de julio se fusilaran en Córdoba a más de 2.000 personas", ha lamentado.

"Mi tío Miguel estaba trabajando de panadero, esperaron a que terminara por la mañana, lo cogieron y ese día lo fusilaron con 40 más. Todo esto es imprescindible recordarlo, que se sepa, porque ha estado ocultado muchísimos años. Por dios que no se repita nunca más. Cuando llegó la Transición, hasta nuestras familias nos lo habían ocultado", ha afirmado el presidente de Dejadnos llorar.

De este modo, ha destacado que "hemos estado a punto de que tantísimas víctimas, en Córdoba, más de 4.000, no solo se pierda su cuerpo, sino también su memoria y hasta sus nombres. Ahora todos los cuerpos no los vamos a poder recuperar, pero la memoria y el censo, para que sirva didácticamente de ejemplo de lo que nunca jamás debe ocurrir en este país. Yo no quisiera que ningún niño padeciera lo que yo padecí de pequeño, que es indecible", ha descrito Antonio Deza ante los medios de comunicación. "Simbólicamente, se lo dedico (el premio) a todas las víctimas. Tengo la esperanza de que la verdad oculta prevalezca y sirva de ejemplo", ha subrayado.