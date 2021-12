La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía solicitó la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por segunda vez, ya que la primera petición fuera rechazada por el TSJA, permiso para implantar el certificado covid. Este documento acredita que la persona que lo posee está perfectamente vacunada frente a este virus. Salud quiere que las personas que accedan a centros hospitalarios y sociosanitarios en Andalucía presenten este aval y ha solicitado al TSJA permiso para poder requerirlo en esos espacios hasta, al menos, el Día de Reyes.

El TSJA tumbó la primera petición de la Junta, alegando que el Gobierno regional no había precisado un límite temporal para aplicar el pasaporte covid, requisito que ahora sí viene recogido en la nueva solicitud del Ejecutivo andaluz. Se espera que el TSJA se pronuncie como pronto este martes o el jueves, tras el puente.

En el caso de que Andalucía reciba el visto bueno del TSJA a la implantación del certificado covid, la comunidad andaluza sería la décima región de España en contar con dicho instrumento jurídico. El pasaporte covid está ya en vigor en Galicia, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón, así como en Melilla. Y, a partir del 10 de diciembre, se prevé que sea obligatorio para entrar en Canarias. Sin embargo, en Andalucía la implantación del certificado, siempre que reciba el respaldo del TSJA, se usaría de momento solo para acceder a centros sanitarios y residencias. Aunque la Junta no descarta volver a pedir al TSJA una ampliación del uso del certificado para entrar en hostelería, restauración y ocio, como ya ocurre en parte de España, pero siempre, matiza el Ejecutivo regional, de acuerdo con el sector y en función de la situación epidemiológica.

Diario CÓRDOBA ha sondeado a autoridades políticas, empresariales, culturales y sociales de la provincia y existe un sentir mayoritario a favor del certificado covid, en un mayor o menor grado, y de la vacunación. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destaca que la Junta ha solicitado al TSJA el uso del pasaporte covid en los espacios con personas más vulnerables. «La Consejería está trabajando para garantizar libertades, pero también para protegernos frente al covid y evitar que se adopten medidas que supongan restricciones al conjunto de la sociedad. Además, es fundamental seguir con la vacunación. La aplicación del certificado a hostelería, ocio o restauración dependerá del diálogo que nos dote de garantías de protección a todos y que no suponga restricciones para toda la sociedad», expone Bellido. Por su parte, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, respalda el uso del pasaporte covid, siempre que cuente con el aval jurídico, al igual que la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella; el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; la presidenta del Colegio de Médicos, María del Carmen Arias; el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre; el gerente del IMAE, Juan Carlos Limia; el presidente de CECO, Antonio Díaz, o el presidente de la asociación de Agencias de Viaje, Antonio Caño, ya que defienden que tiene mayor utilidad que las restricciones. Por su parte, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, apuesta más por obligar a la vacunación, que por exigir un pasaporte covid, mientras que Antonio Caño resalta que en todos los ámbitos del turismo y el ocio existe un «clamor» por contar con el pasaporte covid, incluso a nivel europeo, «porque el virus no entiende de fronteras».

En esta misma línea, Francisco de la Torre considera positivo el uso del certificado para avalar la seguridad en todos los espacios que pueda haber más riesgo de contagio y como instrumento que está ayudando a impulsar la vacunación en las regiones y países en los que se está ya exigiendo.

Estas son las preguntas y las respuestas de las autoridades políticas, empresariales, culturales y sociales de la provincia sondeadas por este periódico:

1. ¿Es partidario de que el pasaporte covid sea obligatorio?

2. ¿En qué ámbitos cree que el certificado covid debería exigirse?

José María Bellido, alcalde de Córdoba

1. Apuesto por usar las herramientas necesarias que eviten restricciones al conjunto de la sociedad. La Consejería de Salud está pidiendo el uso del pasaporte covid en espacios donde se encuentran las personas más vulnerables.

2. La prioridad es proteger a los más vulnerables. El acuerdo será fundamental para extender el uso del certificado a otros ámbitos.

Antonio Ruiz, presidente de la Diputación

1. Sí, siempre que su implantación cuente con el aval jurídico necesario. Prevención, vacunacióny anticipación siguen siendo lo más importante para hacer frente a la pandemia.

2. En aquellos lugares en los que la autoridad sanitaria y los tribunales lo consideren oportuno. El criterio que hay que seguir y cumplir es el que marca la autoridad sanitaria.

María Jesús Botella, delegada territorial de Salud

1. Creo que el pasaporte covid puede ser una solución para proteger los espacios sanitarios y sociosanitarios, tanto a los pacientes como a los profesionales.

2. En hospitales y residencias y, con probabilidad, se solicite el aval jurídico necesario para exigirlo en ocio nocturno y la restauración, a petición del propio sector.

José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba

1. Sí, soy partidario, ya que la pandemia no ha acabado. Tenemos que seguir haciendo una llamada a la prudencia y animar a vacunarse a quien aún no lo haya hecho.

2. Sanidad es la que tiene que marcar las directrices, pero entiendo que debería exigirse en aquellas actividades en las que el aforo suponga un riesgo sanitario.

Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano

1. Creo que lo que tendría que ser obligatorio es la vacunación y el pasaporte sería innecesario. La salud colectiva debe primar sobre las extravagancias y el individualismo.

2. En caso de que se aplique creo que es prioritario su uso en servicios públicos y en actividades colectivas de todo tipo. Aunque insisto en que sería mejor exigir la vacunación.

María del Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos

1. A nivel europeo en verano se consensuó y se puso en marcha este pasaporte, que es garante de la situación de la persona en el momento en que se hace el documento.

2. El requerimiento del pasaporte covid dependerá, entre otros puntos, de la situación de la infección en los países, del nivel de vacunación o de la incidencia acumulada.

Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios

1. La pandemia no se ha acabado y hay riesgo de rebrotes. El problema no es sí o no al pasaporte, sino de hacer seguimiento a los contagios y actuar al llegar a cifras preocupantes. En Andalucía, los niveles en función de la incidencia han funcionado bien.

2. La hostelería ha pedido el pasaporte covid, que será siempre más efectivo que los aforos y limitaciones horarias.

Francisco de la Torre, presidente de Hostecor

1. Sí. Desde la federación andaluza y Hostecor se ha pedido su implantación para que no nos impongan más restricciones. Entendemos que así todos los clientes estarán vacunados y los trabajadores estarán más seguros.

2. En aquellos en los que pueda existir un mayor peligro de contagio (grandes superficies, comercio, hostelería o sanidad).

Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes

1. Sí, estoy a favor y desde la asociación de agencias de viajes y confederación española veníamos reclamando este pasaporte desde octubre del 2020.

2. Hay gobiernos de nuestro entorno que han implantado el pasaporte covid en distinto grado. Sin embargo, el Ministerio sigue haciendo oídos sordos a la dotación de este soporte.

Juan Carlos Limia, gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas

1. En lugares y casos concretos, siempre que la incidencia comunitaria se sitúe en riesgo alto.

2. En locales interiores de ocio o espectáculos de todo tipo con aforo superior a 1.000; en espacios al aire libre de espectáculos de todo tipo con aforo superior a 5.000. Y en residencias de mayores o personas con dependencia y en vuelos y cruceros internacionales.