Se cumplen hoy dos años desde la llegada del fondo bareiní Infinity al Córdoba CF. 24 meses en los que a raíz de la intervención judicial de la entidad blanquiverde y puesta en subasta de su Unidad Productiva, se abrió la puerta a la operación dirigida por Crowe para el inversor del Golfo Pérsico. Sin embargo, a los tres meses de su llegada llegó la pandemia de coronavirus, con la cancelación de la Liga, que dio paso a otra con las gradas vacías, algo que con otros factores internos desembocó en el descenso. En el segundo proyecto íntegro con Infinity al mando del Córdoba, el conjunto blanquiverde marcha líder destacado, los grandes proyectos en torno al club parecen desatascarse por fin y el proyecto abarca a algo más que al propio Córdoba. De los negros nubarrones que dieron paso a la tormenta, ahora parece que el Córdoba de Infinity empieza a ver el cielo despejado.

Cuando se trabaja a medio-largo plazo, normalmente nunca esperas resultados al principio. Si bien es cierto que el primer año fue demasiado complicado, porque a nuestra gente, a la gente de Córdoba, a los seguidores de nuestro equipo, a las instituciones, hubo que explicarles quiénes éramos, cómo entrábamos, de qué manera y por qué teníamos que hacerlo así. Eso ya costó inicialmente, hubo unos procedimientos judiciales que, por el covid, también se alargaron demasiado y bastante más de lo que nosotros esperábamos, y además, en el momento en el que empezamos a organizar, sobre todo el primer equipo, pues tuvimos que parar por todo lo que sabemos, por esta situación del covid. Tuvimos que volver a iniciar, además con mucha ilusión, con el proyecto de la primera temporada entera en Córdoba, que iba a ser bastante ilusionante para todos. Creo que así lo entendíamos, pero al final el fútbol nos puso en nuestro sitio y lo que nos vino a decir es que, seguramente, las cosas no las hicimos bien. Y ahora, este año. Como siempre digo, por suerte o por desgracia todos los agostos el fútbol te da una oportunidad. Creo que teníamos que devolver a todos nuestros aficionados y a todas las personas que nos han seguido, nuestros espónsors, teníamos que volver a ilusionarlos, agradecerles lo que han hecho por nosotros estos últimos meses y por eso hicimos esa campaña de abonados tan agresiva que hicimos. Y tuvimos la suerte de que la dirección deportiva venía trabajando desde mucho tiempo antes para asentar unas bases y, por lo menos, esta primera parte del año estamos disfrutando. Y si yo me lo paso bien, creo que nuestra gente también.

Además llegaron a una ciudad en la que apenas tenían contactos. Tenían que adquirir conocimiento del terreno de juego, por así decirlo.

Sí, es cierto. Es bueno el símil que has utilizado. Al final, por mucho que yo hubiera pasado por Córdoba, de turismo, a ver amigos, que tengo muchos, también decidimos que entrara gente con nosotros en el consejo del Córdoba CF, que nos pudieran contar de primera mano cómo era la ciudad, los diferentes ámbitos y sectores en los que había que moverse. No fue fácil inicialmente, por lo que te decía antes, que de cara a la gente que representamos, un fondo de inversión de Baréin y a mí me puede conocer más o menos gente por mi profesión, pero al final esto es dirigir un club de fútbol y es totalmente diferente. Seguramente si hubiera venido a dirigir una de las empresas importantes que hay en Córdoba, que son muchas, no se le hubiera dado tanta relevancia. Sin embargo, en el mundo del fútbol todo cambia. Nos hemos ido asentando, me considero un cordobés más, paso mucho tiempo en la ciudad, puedo convivir con todo el mundo, por mi forma de ser me siento a gusto con cualquiera que se para conmigo en la calle o si estoy cenando en cualquier sitio, da igual. Hay que compartir todo lo que hacemos con las personas que rodean esta institución. Me siento muy cómodo y ojalá pudiera estar aquí muchos años más.

Ese «ojalá pudiera estar» suena a una fecha final ya cerrada en el futuro. Lo digo por lo ocurrido en verano, cuando hubo no poca incertidumbre sobre la continuidad del mismo equipo directivo.

No, no. No hay ningún plan. Lo he dicho en el ánimo de que estoy muy a gusto y creo que puedo estar aquí muchos años. Sabéis que vivo en Madrid, cada día paso más tiempo en Córdoba que en Madrid. Pero lo del año pasado es normal. Esto pertenece a unos señores que aportan mucho al club, que lo están soportando económicamente y están a muchos kilómetros de distancia. Lo que ocurrió el año pasado es muy difícil y claro que tienen sus dudas. Cuando han mandado aquí a personas y ven lo que se ha hecho, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino como institución, el reconocimiento que a día de hoy tiene nuestro Córdoba CF en la ciudad pues hombre, en ciertas cosas… Nosotros nos sentimos muy respaldados trabajando con ellos y creo que a futuro se dará cuenta la gente de lo que Infinity está dando a esta ciudad.

Por lo pronto, ya tiene la puerta de entrada a la ciudad.

Mucha gente piensa que es una puerta de entrada a la ciudad. Lo primero a lo que han venido es para el Córdoba CF y cuando tengan el Córdoba CF totalmente en marcha, sostenible, funcionando y donde todos queremos que esté, si hay otra posibilidad de colaborar con la ciudad para poder trabajar de la mano de las instituciones o empresas privadas que hay, se hará. Pero ahora, lo principal, es el fútbol.

Para un Córdoba CF sostenible, como dice, es vital El Arcángel.

Ya no solo para hacerlo sostenible es vital el estadio, sino también para la comunidad de nuestros abonados y seguidores. Creo que para poder invertir más en este estadio y que, por ejemplo, no haya goteras en los fondos, o que los baños estén mucho mejor, necesitamos que se nos conceda para poder afrontar todas esas obras en el estadio de manera inmediata, a fin de que tengamos la mayor seguridad posible desde el punto de vista jurídico. Tener un título para poder estar en él y estar durante muchos años para afrontar esas inversiones que todas cuestan dinero y habrá que amortizarlas año a año. Y además, como ya dijo nuestro alcalde -y le agradezco aquellas palabras-, permitir un uso del estadio para que esa importante inversión pueda ir recuperándose poco a poco con los usos que se puedan dar al estadio. Creo que es una manera de crecer, tener unos ingresos alternativos al mundo del fútbol, sin perjuicio de que también, sin hacer esta obra, este club se puede hacer sostenible, pero siempre en el fútbol profesional. Seguramente, este club junto al Deportivo de La Coruña, fuera de lo que es el fútbol profesional, sean los de mayor presupuesto. Aunque para mí esto es fútbol profesional, porque hay clubs de Primera y Segunda RFEF que se dirigen de manera profesional.

¿Es rentable un club cuando hay que invertir 13 millones de euros adicionales para finalizar el estadio?

Sí, claro que es rentable si tú tienes la concesión a largo tiempo y puedes utilizar o tener, valga la redundancia, usos diferentes al fútbol. Poder hacer un hotel, espacio para restauración, comercial… Puedes hacer muchas cosas que, si al hacerlo ahora se te concede la gestión, a largo plazo puedes revertir esa inversión. Si es simplemente para hacer solo una tribuna, por muy a largo plazo que te la den y para que el estadio esté bonito y todos cómodos, pues no, sería imposible hacerla rentable.

Es decir, se antoja vital el llegar al fútbol profesional.

Cómo mínimo, llegar a Segunda para hacerlo sostenible. Un club no puede vivir eternamente del socio o de que el dueño principal siga poniendo dinero. Porque todo el mundo se cansa. Todo negocio debe ser sostenible y rentable. Y para ello, como mínimo, es necesario estar en Segunda División. Y no es porque se vaya a ganar dinero en Segunda División, pero por lo menos que no haya que sostenerlo o poner dinero. Es muy pesado. Tenemos el equipo femenino profesional, el de Tercera, profesional, muchos juveniles son profesionales. Y esto cuesta dinero. Si queremos tener una cantera, una academia importante, a futuro tenemos que invertir mucho. Estamos invirtiendo. Esas bases se están poniendo, tardarán en llegar los resultados, dos, tres o cuatro años. Eso se hace para el largo plazo.

Que es el plazo para llegar a Segunda.

El fútbol, como decía mi querido Miguel Valenzuela y aunque la lectura del periódico suele ser en horario matinal, el fútbol es muy cab… Y como todos sabemos, a todos nos gustaría aprovechar esta inercia para dar saltos inmediatos. Pero después el fútbol nos pondrá donde él considere. La idea es ponerlo cuanto antes, porque cuanto antes lo pongamos antes disfrutaremos como lo estamos haciendo ahora. Pero lo más importante es que el equipo, con la afición, con los espónsors -porque hay gente que, a pesar de bajar de categoría, todos nuestros espónsors han seguido apoyando y han venido más-, poderles devolverles la sinergia y alegría del equipo a través de esos ascensos.

Otro apoyo en esa sostenibilidad es la Ciudad Deportiva.

Después de muchos años se ha regularizado la situación. Estamos intentando incluso la regularización legal, de que los suelos estén normalizados desde el punto de vista urbanístico. Esperemos tenerlos en los próximos meses y así poder realizar incluso algún tipo de inversión para que nuestra gente, nuestros niños, los que entrenan y sus padres, los aficionados puedan sentirse más a gusto. Hemos afrontado inversiones estos meses que creo que con solo entrar en la Ciudad Deportiva se ven, pero creo que tienen que ir todavía a mejor. Sin perjuicio de eso, hemos dicho ya que nuestra intención a medio plazo es tener una Ciudad Deportiva en propiedad que puede convivir con la otra, pero a lo mejor que esa Ciudad Deportiva esté dirigida más al fútbol profesional. Ojalá lleguemos pronto e incluso con el clima que tenemos aquí, en Córdoba, hacer que vengan realizar campus, que acuda gente a la ciudad y conocer al Córdoba CF. Seguimos trabajando en ello, sin prisa pero sin pausa, la intención es adquirir unos terrenos, si puede ser de la mano del Ayuntamiento, fantástico, porque creo que sería bueno para la ciudad y que por fin el Córdoba CF tenga una Ciudad Deportiva en propiedad.

Una Ciudad Deportiva con residencia.

Sí, seguro, claro. A ver, la idea de la residencia… Si ahora tuviéramos la concesión del estadio y lo pudiéramos terminar, la idea sería tenerla en el estadio, aquí mismo, en la parte de atrás a la carretera (preferencia), donde se sitúan las oficinas del Imdeco. Hay una parte en la que se podría hacer una residencia perfectamente y en la que nos gustaría tenerlos, qué mejor que en el día a día tenerlos aquí. Gracias a Dios, Córdoba es una ciudad grande en población, pero que en menos de 10 minutos llegas a cualquier sitio. Los terrenos que estábamos viendo, por la ronda, tardas nueve minutos exactos. Si tuviéramos aquí la residencia, podríamos dar a los chavales un servicio bastante mejor.

El presupuesto bajó con respecto al de la pasada temporada, aunque comentó hace poco que al nivel del que tiene el Deportivo de la Coruña.

Bueno, no dije que fuera igual, pero que el del Depor y nosotros somos los mayores entre Primera y Segunda RFEF. Nosotros nos fijamos en el primer equipo y no es así. El primer equipo tiene un coste importante, porque al Córdoba CF hay que hacerlo para competir y pensar siempre en ascender en la categoría en la que estemos, estemos en la que estemos. Si estamos en Segunda también tenemos que pensar en eso, en ascender. Como decía antes es muy pesado, porque es muy profesional. Cuando le dices a cualquier presidente de otro club que en este club trabajan 25 personas entre personal de administración, mantenimiento, etcétera, no se lo creen. Y que además hay unos servicios profesionales de un despacho de abogados de Madrid dirigiendo el club y que el propietario está dispuesto a hacer ese esfuerzo para llevarlo de manera profesional, tampoco se lo creen. Entonces tienes que ir sumando cantidades. Un equipo en Segunda femenina, tercero en la tabla, con posibilidades de crecer, un equipo en Tercera RFEF en el que todos los chicos son profesionales, y todo esto suma y salen cantidades importantes. No llegamos a donde el Depor, pero cuando me preguntaron por cuatro millones dije que era bastante más de cuatro millones.

Por fin se disfruta en lo deportivo.

Los dos años anteriores lo pasamos muy mal. Y además esto es algo hecho por nosotros, por la gente en la que confiamos desde el principio. Hemos sufrido mucho también por nuestra gente, la gente que trabaja a diario, que el año pasado lo pasó muy mal. No digo que no tengamos culpa, pero fue una temporada muy extraña. Cesamos a Juan Sabas en el sexto partido, pero es que teníamos 18. En circunstancias normales, en el sexto partido estás cogiéndole el gusto a la categoría. No somos personas nerviosas, yo personalmente soy bastante templado, pero a veces debemos tomar decisiones que son arriesgadas. Este año estamos contentos, tranquilos, porque los resultados llegan tras el trabajo de años anteriores. No podíamos pegarle un golpe al árbol y que todo cayera de golpe. Hoy podemos decir que es un equipo hecho totalmente por nosotros, y no solo el primer equipo, sino todas las estructuras del club. Agradezco el esfuerzo hecho este verano y todos se adaptaron y ninguno con mala cara. Siempre nos reflejamos en los futbolistas, pero esos futbolistas también hacen el trabajo bien porque hay muchas personas detrás ayudándolos para que ellos solo tengan que pensar en esto. Y esos son los verdaderos héroes de la situación en la que se encuentra actualmente el Córdoba CF a diario.

Se fijan en el talento joven del equipo, algo que puede provocar un enero movido. ¿Se podrá retener ese talento joven?

Bueno, la verdad es que el club está hecho para que viva gente joven. Para eso preparamos la cantera y que el primer equipo se sirva de ello. Vamos a intentar retenerlo. Pero como ha dicho Juanito, nosotros no le vamos a cortar las alas a alguien que sea de categoría superior a la que estemos nosotros. Si alguien viene que sea también con posibilidad de salir del club, eso sí, dejando réditos. Si ellos entienden que se tienen que ir o nosotros entendemos, como hicimos con Alberto del Moral, que estaba en un nivel superior, ¿cómo vas a cortar la carrera de ese chico? Se fue, dejó las cuentas del club bastante arregladas, se le agradece y tendrá su casa aquí para siempre. Pero creo que ahora mismo hay formado un equipo bastante importante que puede aguantar muchos años aquí y nos gustaría que continuara con nosotros. Y en eso trabajaremos. También en si hay que sustituir a alguien en un momento determinado o que haya que seguir creciendo y trayendo más gente.

Tampoco nadie se ha dirigido al club.

Que yo sepa no. Ofertas formales no hay. Sabemos que hay interés de mucha gente que les gustan nuestros jugadores, pero es que cualquiera que venga a nuestro campo se lleva buena impresión de nuestros futbolistas, no de uno o de dos. Terminan los partidos y hablamos y opinamos quién es el mejor y es que son muchos. No te puedes quedar con uno. Empezando por los porteros, que han sido un acierto y a los hechos me remito. Empezamos con algún problema defensivo y ahora somos el equipo menos goleado. Los mediocentros, Toni Arranz o Álex Bernal, pero se te caen los dos y aparece Javi Flores en el mejor momento de su carrera deportiva o un chaval como Christian, que sostiene al equipo. En bandas, ¿con cuál te vas a quedar? Y ya no te hablo de Antonio casas.

Para finalizar, resuma estos dos años en una frase.

En una sola palabra: ilusión. Cada día vengo a trabajar más contento e ilusionado y creo que se transmite a la gente que trabaja aquí a diario. Los futbolistas van día a día a entrenar ilusionados. Hemos sido capaces en estos dos años de estabilizar el club y generar ilusión en todos los sectores del club. Nuestra afición, espónsors, instituciones, el palco hasta arriba de gente… Pero ilusionante. Es un reto para mí, que siempre me han gustado los retos desde pequeñito. Podía estar tranquilo en casa, pero asumí un reto en el que me podía perjudicar en mi carrera profesional, aunque sigo más ilusionado que el primer día que entré aquí.