Córdoba tendrá un nuevo Instituto de Investigación centrado en la Zoonosis (las infecciones que se transmiten de los animales al hombre) y otras Enfermedades Emergentes. Aunque el término aún no haya calado en la sociedad, en el ámbito médico y académico cada vez se oye más hablar del concepto One Health, una visión global de la sanidad que engloba la salud animal, humana y medioambiental bajo un mismo paraguas que recientemente fue objeto de un congreso en el Imibic y que está en la base del proyecto presentado hoy por la Universidad de Córdoba y las consejerías de Salud, Universidades y Agricultura. One Health, que traducido literalmente significa una única salud, pretende poner en conexión todo el conocimiento que se genere en cuanto a las enfermedades que afectan a los animales, el cambio climático y su efecto sobre la salud del ser humano. Este instituto, pionero en España, aspira a ser "referente en el ámbito nacional".

El escenario derivado de la pandemia, que estuvo precedido por el brote de listeria, han confirmado a la comunidad científica la urgencia del abordaje conjunto de toda la realidad para encontrar las causas a infecciones emergentes y anticiparse a las consecuencias para la población. Ese será el objetivo del nuevo Instituto de Zoonosis y Enfermedades Emergentes que tendrá su base en Córdoba y para el que esta mañana se ha firmado el convenio de colaboración. De momento, se trata de la plasmación de una intención que todavía deberá echar a andar, no se sabe muy bien si con fondos europeos (se ha solicitado financiación de los fondos europeos Next Generation) o con otro tipo de respaldos públicos y privados. Está por ver. Tampoco tiene de momento sede o dotación de investigadores, pero el convenio ha puesto sobre la mesa el primer paso para construir ese instituto, como ya se hizo en su día con el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba.

Una alerta alimentaria por día, el 60% de origen animal

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha aportado algunos datos sobre esa interconexión entre el mundo animal y las enfermedades que afectan a los seres humanos. En el 2020, se declararon 360 alertas alimentarias, una por día de las cuales 133, el 60%, eran de origen animal como la listeria o la salmonella y otras generadas por contacto de los ciudadanos con animales domésticos o importadas del Norte de África como el virus del Nilo, que procede de las aves migratorias, con los mosquitos como vector de contagio. En cuanto al impacto en la salud, baste un apunte. 2,5 millones de personas fallecieron en 2020, en un mundo marcado por el cambio climático, a causa de 13 enfermedades zoonóticas.

Además, se produjeron 61 casos de enfermedades zoonóticas y 71 de virus del Nilo. Todo ello tiene detrás el cambio climático, según Aguirre, y circunstancias que definen a un mundo globalizado como el aumento sostenido de la inmigración entre países. En este contexto, Aguirre ha subrayado la importancia de contar con un Sistema de Vigilancia Epidemológica como el que tiene Andalucía y la necesidad de impulsar la Salud Única en cuanto a transferencia del conocimiento para aprovechar al máximo cualquier información sobre los cambios y efectos que se producen en la Naturaleza y anticiparse a su impacto en los seres humanos. En su opinión, por tanto, "el Instituto de Zoonosis y Enfermedades Emergentes supondrá un antes y un después para el abordaje de esta realidad y unificará esfuerzos para analizar el origen, la evolución y las consecuencias de este tipo de patologías”.

"Debemos prepararnos para nuevas pandemias"

En la misma línea, se ha manifestado el titular de Transformación Económica y Universidad, Rogelio Velasco, que ha considerado que "la creación de este Instituto era una cuestión largamente reclamada, pero que hoy tiene más sentido que nunca debido a la pandemia de coronavirus" (de origen zoonótico). Velasco ha subrayado que "la pandemia no es un hecho aislado sino que debemos estar preparados para nuevas pandemias". Así, ha puesto en valor la capacidad de la UCO a la hora de investigar en materias como Veterinaria, Salud Pública o Agricultura, en las que es puntera, y ha subrayado la necesidad de "fomentar la colaboración público-privada" en esta andadura. El consejero ha informado de que de forma inminente la Junta abrirá dos nuevas convocatorias dotadas con 45,7 millones de euros par investigación I+d y ha recordado que de los 2.300 grupos de investigación de Andalucía, unos 300 están en la Universidad de Córdoba.

Por su parte, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta, ha insistido en que la investigación futura sobre salud humana tiene que tener en cuenta todas las variables que afectan a la agricultura o a la ganadería, señalando la importancia de vigilar fenómenos como el de las aves migratorias que llegan a Andalucía y que transmiten zoonosis. También ha confiado en que los fondos europeos contemplen la financiación de este instituto, que sería el único en España en este tipo de investigación. En opinión de Crespo, que ha agradecido la especial apuesta de la UCO "por el agro, la ganadería y la sanidad animal, así como la caza", el nuevo centro de zoonosis “es un acierto de primer orden” y ha valorado que “aportará prestigio internacional” a la Comunidad Autónoma andaluza. La consejera ha recordado que Andalucía es “unos de los exportadores más importantes de productos cárnicos" y ha informado de que la “cabaña ganadera andaluza goza de buena salud”, cuestión de gran relevancia para un sector con peso en la economía andaluza al concentrar el 15% de la producción de la rama agraria de la región.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha celebrado este primer paso "tras muchos años intentado poner en marcha este proyecto". En su opinión, "supondrá un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión de datos y estudio epidemiológico". Gómez Villamandos ha subrayado que en el concepto de salud global (One Health) no hay límites al conocimiento y se produce una necesaria interacción entre la Medicina, la Veterinaria, la Ecología y numerosas ramas del saber y bajo cuyo paraguas se creará el citado Centro Andaluz de Investigación en Zoonosis. El rector ha insistido en el carácter tecnológico y científico del futuro centro y ha comentado que en breve saldrá la convocatoria para las Unidades de Investigación Competitivas, que son estructuras con las que la UCO quiere dar el salto a institutos de investigación o unidades de excelencia científica María de Maetzu, a la espera de la llegada de fondos europeos para el futuro centro.