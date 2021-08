Córdoba es mucho más que sol y calor en agosto. Quienes elijan esta ciudad o provincia como destino vacacional (no es temporada alta y precisamente por eso es un buen momento para conocerla) o tengan que quedarse aquí por obligación deben saber que la oferta cultural y de ocio no desaparece en estas fechas y que existe un amplio catálogo de actividades culturales que harán las delicias de los que puedan disfrutarlas. Pasen y lean.

Centro de Visitantes (CRV)

'Baile en la terraza'

El Centro de Recepción de Visitantes (CRV) presenta todos los jueves y viernes de agosto a las 22 horas, gratis hasta completar aforo, un espectáculo de baile flamenco. El 5 de agosto estará Marta Guillén; el 6, Marcos Morales; el 12, Alberto Rodríguez Parraguilla; el 13 de agosto, Raúl El Duende; el 19 de agosto, Clara Gutiérrez; el 20 de agosto, Rosa Herrador; el 26, Richard Gutiérrez y el 27, Pilar Díaz.

Centro Fosforito

'Al calor del flamenco' en la Posada del Potro

Los amantes del flamenco tienen una cita este mes de agosto en la Posada del Potro (Centro Flamenco Fosforito). Los jueves 7, 14 y 21 de agosto habrá espectáculo a las 22 horas de entrada libre hasta completar aforo. El 7 actúan Antonio Porcuna El Veneno, al cante, y Alberto Lucena, a la guitarra. El día 14 lo harán Manuel García Morenín con Manolo Flores, a la guitarra. El 21 será el turno de Estefanía Cuevas, todo ello dentro del programa Al calor del flamenco. También en el Potro, a las 22 horas, Latidos flamencos ofrecerá las actuaciones de José Quevedo Bolita Band, el 13 de agosto, y Juanma y su grupo, el día 20.

Medina Azahara

Visitas teatralizadas y 'Algarabía

El conjunto arqueológico de Medina Azahara, declarado Patrimonio de la Humanidad, ofrece dos posibilidades nocturnas este mes. Los viernes 13, 20 y 27 y los sábados 14, 21 y 28 de agosto, los interesados pueden realizar el itinerario teatralizado de las visitas nocturnas. Hay dos pases cada día de 1 horas y 15 minutos y se requiere reserva previa en la web de cultura de la Junta de Andalucía. La programación de Medina Azahara se completa este año con Algarabía. Escénica Medieval, que incluye tres actuaciones a las 22 horas. El 4 de agosto, se presenta El mirlo y la gacela, a cargo de la compañía La Banda Morisca. El 5 de agosto, Sherezade. El origen de las mil y una noches, de la compañía Héctor Urién, presenta la historia de la gran heroína de la literatura universal. Cierra la compañía Rafael Álvarez El Brujo los días 6 y 7 de agosto con Crónicas desde el harén. El califa nacido de una noche de amor. También requiere inscripción previa.

Palacio de Viana

Música para todos los distintos gustos

El Palacio de Viana se podrá visitar en agosto todos los días, de 9 a 15 horas, menos los lunes. Además, ofrecerá tres conciertos a las 22 horas. El 6 de agosto sonará el jazz de Ariel Bringuez, que presenta Nostalgia Cubana. El 20 de agosto será el turno de Planeta Jondo (flamenco pop), con Ingrávido. Por último, el 27 de agosto sonarán boleros de la mano del Cuarteto Amaranto. El precio de las entradas, 10 euros.

Camping de Los Villares

Cultura, senderismo y astronomía

El camping de Los Villares continúa el 7 de agosto su programación cultural del verano con un concierto de José Ramos, aunque el plato fuerte estival es la actividad Senderismo nocturno y perseidas: mitos y leyendas, que se realizará los días 11 y 13 de agosto. El 15 de agosto, nueva sesión de Los búhos de Córdoba y los días 21 y 27, conciertos de Double Time Jazz y Happy String, respectivamente.

Jardín Botánico

Raíces en el jardín

Un año más, el programa Raíces del Jardín Botánico llenará las noches de los martes y miércoles de agosto con un programa variado de actividades aptas para el público familiar. La primera semana de agosto estará centrada en la música. Así, el 3 de agosto sonará el musical El show de la aldea y el 4, el concierto De la raíz a la copa. La segunda semana, habrá Noche Globomática el 10 de agosto y música a cargo de Stephen and The Blues Friends, el día 11. El 17 de agosto, las familias podrán acudir al Jardín Botánico para ver El show de Loonita y el día 18, para el concierto de Paula Bonilla. La penúltima semana incluye las actuaciones de Jesús Tiracuentos el 24 de agosto, y Los Chopped, el día 25, mientras que el martes 31 será el turno del mago Pablo Cánovas.

C3A

Cine de verano

Quien quiera disfrutar de una sesión al aire libre de cine de verano tiene varias opciones. Además de acudir a los cines distribuidos por la zona de La Axerquía (Fuenseca, San Andrés o Delicias), el C3A mantiene abierta la cartelera de películas en versión original que se proyectan los jueves en el patio de entrada del Centro de Creación de Arte Contemporáneo, situado junto al río. Los títulos programados son los siguientes: Isabella (5 de agosto), The woman who ran (12 de agosto), Crock of Gold (19 de agosto), El teléfono del viento (26 de agosto) y Goodbye Dragon Inn (2 de septiembre). El resto de cines permanecen abiertos también en agosto.

Hotel Ayre

Marwan y L.A.

El programa Live de Roof del hotel Ayre acogerá el 8 de agosto, a las 21.30 horas, un concierto a cargo del artista Marwan, que presentará en Córdoba su trabajo El último boxeador. El 22 de agosto subirá al escenario del hotel Ayre el grupo mallorquín L.A. El precio de la entrada, 25 euros.

Ciudad de los niños

Con cita previa

El parque infantil de la Ciudad de los Niños permanecerá abierto durante el verano, aunque no de puertas abiertas. Los interesados deberán reservar en citaprevia.cordoba.es.

Biblioteca Central

Lectura

Los amantes de la lectura podrán acudir a la Biblioteca Central para retirar libros hasta el 20 de agosto, de 9 a 14 horas. La sala de lectura permanecerá abierta de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

En los barrios

Cultura en red

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene en agosto las actividades del programa Cultura en red por los distintos distritos los viernes y sábados de agosto a las 22.15 horas. La primera cita será el 6 de agosto, en Poniente Sur (Bulevar Escritora María Teresa León), con el espectáculo ¡Que vienen los romanos!, de Uno Teatro. El sábado 7, en la misma plaza, se presenta el espectáculo músico poético Engalanados, de May López, con Ángel Andrés Muñoz al piano, José Salgado al bajo, Manuel Montilla a la percusión y la bailarina Lucía Nevado. En el Parque Fidiana (Sureste), el 13 de agosto habrá teatro, Rebeldes con causa, de Irene Lázaro, y el 14, música de cine con Alberto de Paz, también en Fidiana. El 20 de agosto, el programa se traslada a Santa Cruz (Plaza Andalucía) con Volver. Cien años de patios, de Gonzalo J. Herreros. Ese mismo día, en la plaza Amanecer de Fátima, estará el espectáculo flamenco Herencia y verdad, de Rafael Montilla. El 21 de agosto, en el mismo sitio, tocará Randy López y su banda con rock andaluz. Por último, en el Bulevar Elio Berhanyer, la representación de Volver. 100 años de patios, el día 27, y el 28, Alberto de Paz y su música de cine.

Cerrado por vacaciones

Zoo, teatros, ambigú

Conviene saber que durante el mes de agosto habrá ciertos lugares, puntos de entretenimiento habitual para públicos de distinto perfil, que permanecerán cerrados. Los teatros municipales (Gran Teatro, La Axerquía y Teatro Góngora), así como el Teatro Avanti, estarán cerrados por vacaciones hasta septiembre. En concreto, hasta el 3 de septiembre, cuando subirá el telón de La Axerquía El Kanka. El Ambigú ofreció ayer su último concierto y no volverá hasta el día 28 de agosto con Cajón Desastre. El zoológico, destino de muchas familias que buscan entretenimiento para los más pequeños, tampoco abre este mes. La Filmoteca de Andalucía también está cerrada durante este mes.