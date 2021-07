La delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, visitó ayer la vivienda de Pepe Báez, el hombre que vive atrapado en el número 14 de la calle Pintor Pedro Bueno tras serle amputadas las dos piernas porque su edificio no tiene ascensor. Casanueva informó a Báez de que su bloque no ha contando con subvención autonómica hasta ahora para instalar un ascensor al no ocupar los primeros puestos en el proceso de baremación y que en la convocatoria actual, pendiente de resolver, los vecinos han vuelto a presentar la solicitud sin subsanar los errores detectados, lo que los posiciona por detrás de otros edificios en la misma situación. La delegada les informó de la convocatoria anual de los programas de rehabilitación de edificios, viviendas y adecuación funcional a los que pueden acceder.