Vecinos de la barriada periférica de Alcolea, en Córdoba, han vuelto a exigir una vez, en esta ocasión con una concentración, la construcción del nuevo puente. La pasarela, reivindicación que lleva reclamando este distrito alrededor de diez años, daría acceso a las parcelaciones de Encinares de Alcolea y El Sol y restaría el uso del puente actual, en muy mal estado.

Según la presidenta del consejo de distrito de Alcolea, Irene Ruiz, se trata de un proyecto más que el barrio tiene pendiente y sobre el que no se dan explicaciones desde la administración, todo ello "pese a las innumerables promesas" sucedidas a lo largo de estos años y teniendo en cuenta que existe un proyecto técnico realizado por parte de la Diputación de Córdoba.

Ruiz ha insistido en que no se trata de una reclamación "baladí", sino muy necesaria, porque el puente actual "no reúne las condiciones óptimas" siendo el único acceso a muchas de las parcelas de la zona y soportando un gran tráfico rodado diario, incluyendo transporte escolar, además de peatones y bicicletas.

"Podría suceder algo lamentable", ha advertido la presidenta del consejo de distrito, que ha reclamado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que "se deje de promesas y se ponga manos a la obra". Ruiz ha recordado que en un principio se acordó una partida inicial de 200.000 euros, cantidad que los vecinos consideran insuficiente si se tiene en cuenta que esta infraestructura costará más de un millón de euros.

Según Ruiz, desde Urbanismo se les ha señalado en alguna ocasión que el puente nuevo podría ser una realidad entre los ejercicios 2021 y 2022, aunque los residentes de la zona no confían en ello viendo cómo está la situación actualmente. "Dudo mucho que ni en este año ni en el que viene se quede construido", ha lamentado esta representante vecinal, máxime cuando sería necesario expropiar terrenos, un procedimiento que requiere de muchos trámites administrativos.

Ruiz ha lamentado que la administración "no mueve ficha ni da la cara" y ha criticado que el actual equipo de gobierno "no responde a la ciudadanía", tan siquiera para mantener una reunión. Con todo ello, los vecinos han insistido en que hay muchas familias "que viven con miedo cada vez que sus familiares tienen que bajar o subir" por el puente, una necesidad, ha sentenciado, "no solo como infraestructura, sino también de seguridad".

Además de los vecinos de la barriada, en la concentración que ha cortado el puente actual también han estado los concejales del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento Pedro García y Amparo Pernichi.