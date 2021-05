La oposición acusa al Partido Popular y a Ciudadanos, los dos partidos que forman el gobierno local en Córdoba, de tirar de márketing en su evaluación del plan de choque municipal. El día 22 de mayo del 2020, el Ayuntamiento rubricó este plan para reactivar la economía local azotada por la pandemia con la representación empresarial de CECO y con los sindicatos CCOO y UGT. El gobierno local ha cifrado en una media de un 82% el grado de ejecución de los cuatro ejes del plan de choque, algo que todos los grupos de la oposición critican con dureza.

El concejal del PSOE José Antonio Romero considera simplemente que "no se puede valorar el plan de choque porque el plan de choque no ha existido nunca". Para los socialistas, el plan como tal es "una falacia más de este equipo de gobierno", donde se limitaron a utilizar las cuantías económicas del presupuesto del 2020 más los remanentes del 2019, "y ya sabemos cuál es el grado de ejecución del presupuesto, un 56%, mientras que de los remanentes no se ha ejecutado nada".

La viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, por su parte, dice que más que plan de choque esto ha sido "un plan tortuga" y que esas medidas anunciadas en abril del 2020, "ya venían arrastradas del presupuesto anterior, que eran de obligado cumplimiento pero que no habían ejecutad", Entonces, dice la edil "se trasladaron al superávit del 2019 con ese acuerdo de 17 millones y tampoco se han ejecutado esas inversiones; las volvieron a pintar en el presupuesto del 2021 y ahora en el superávit sobrante del 2020". Para IU, en definitiva, lo que hace el equipo de gobierno es "ir pasando las partidas de monedero en monedero y no se ejecutan en ninguno". Para Pernichi es increíble que se incluyeran en ese plan de choque municipal por ejemplo los proyectos Edusi "cuando es una inversión de obligado cumplimiento". E"ste era un plan de choque verdaderamente infumable y tirarse el farol de que han ejecutado el 82% nos parece que es reírse de la gente", concluye.

Desde Vox, su portavoz Paula Badanelli, considera que la evaluación sobre el plan de choque "no es si no otra campaña de márketing de este gobierno municipal pagada por los impuestos de los cordobeses y una mentira más". La edil de Vox asegura que nadie puede saber qué se ha cumplido y qué no porque solo ha habido una reunión en todo el año para la evaluación del plan. "El plan consistía en cosas metidas a la remanguillé, acciones ya previstas, pero las partidas específicas, metidas para la pandemia, lo que se denominaba el plan de choque no se ha cumplido prácticamente en nada. No podemos hablar de porcentajes pero no hemos encontrado prácticamente a nadie que diga que lo que se incluyó en ese plan de choque uy que afecta a colectivos concretos se haya llevado a cabo", asegura.

Aunque también críticos, en Podemos quieren esperar a contar con la documentación que les facilite el gobierno municipal para pronunciarse, aunque en todo caso lamentan "la falta de transparencia" en la ejecución del plan de choque en general. "Después de un año muchas de esas ayudas aún no han llegado a los colectivos, como el tema de los taxis", lamentan.