En plena crisis migratoria, El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido en Córdoba que no entre en España ni un menor inmigrante más: “No queremos ni uno. Si son niños, en sus países con sus padres. Porque aqui tenemos a nuestros niños, a nuestros mayores y a nuestros pensionistas con nuestros problemas” y ha advertido que no cuenten con ellos “para seguir repartiendo menas por el territorio español”. Al grito de “presidente, presidente”, Abascal ha intervenido esta noche en un multitudinario acto público en el templete del Bulevar de Gran Capitán, donde se ha dado cita más de 1.500 personas con dificultades para guardar la distancia de seguridad y al que ha llegado directamente desde Ceuta, a donde viajó ayer para exigir levantar “un muro infranqueable” con Marruecos. En Córdoba ha vuelto a supeditar el apoyo de Vox al Gobierno andaluz a que Andalucía no acoja a ningún menor extranjero no acompañado (mena) que haya entrado estos días en territorio español y ha advertido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que su socio de gobierno, “la veleta naranja, un partido en descomposición” (en alusión a Cs), no es de fijar porque está poniendo en peligro la conquista histórica de las elecciones andaluzas del 2018. “Para eso mejor que convoque elecciones ya”.

Junto a él han estado el portavoz de la formación en Córdoba y hasta hace unos días portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, a quien Abascal ha agradecido su trabajo, y la portavoz de Vox a nivel nacional, Patricia Rueda, así como cargos electos y orgánicos de la formación y de otras provincias como Málaga, Ciudad Real o Gualdalajara.

Abascal, que ha comenzado su mitin con críticas a “la ilegitimidad” del Gobierno central y a su gestión de la crisis, ha culpado de la crisis migratoria a los que decían que las fronteras no importaban y al Gobierno que “se ha hartado de llamar con ayudas sociales y bienvenidas”. “Las fronteras de una patria son las paredes de una casa”, ha dicho para reivindicar un muro de contención frente “a la invasión”. “España no se ha hecho respetar ni ante el separatimos, ni ante Marruecos, ni ante los que la chantajean”, ha asegurado.

El Ejército, tarde y mal

El líder de Vox considera que España ha enviado al Ejército “tarde y mal” y que la actitud del presidente Pedro Sánchez ha permitido “una marcha verde de Marruecos para llevarse Ceuta y Melilla, que son de España mucho antes de que Marruecos existiera”, ha asegurado. Abascal también ha rechazado la llamada a la unidad de Sánchez y ha advertido de que Vox seguirá “en frente” del Gobierno hasta que no se militarice de manera permanente y definitiva la frontera de España. Además, Abascal ha asegurado que junto al Ejecutivo solo estarán cuando España denuncie a Marruecos por enviar “a sus soldados, hombres en edad militar, a niños, un gobierno peligroso que es capaz de enviar a sus menores para que deambulen en otro país”, ha aseverado.

Esta es la cuarta vez que Santiago Abascal protagoniza un mitin en la ciudad y todos ellos han tenido una respuesta multitudinaria. La primera vez fue el 21 de noviembre del 2018, en un salón de actos del hotel Ayre, en el que el líder de la formación presentó el partido en Córdoba de cara a los comicios andaluces. La dos veces siguientes fueron mítines celebrados en el Palacio de Congresos en las campañas electorales de las dos convocatorias generales que tuvieron lugar en el año 2019, primero el 9 de abril (para la cita del 28A), y después el 16 de octubre (para el 10N).