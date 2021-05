El Consejo de Distrito Norte exige al Ayuntamiento de Córdoba y a la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la agilización del proceso para la redacción del proyecto completo de la ronda Norte de Córdoba y ejecución del mismo. El Consejo de Distrito Norte, que ya participó en la redacción del proyecto del 2010 y lo consensuó con la Junta de Andalucía, pide que este proceso que se inició hace casi un año sobre la futura ronda no se vaya retrasando más ni que se actúe a espaldas del Consejo del Movimiento Ciudadano y de los dos distritos más directamente afectados, el Noroeste y Norte. "A nosotros nos bastó poco más de una reunión para llegar a un acuerdo con el alcalde sobre la segunda fase, que es la que afecta más directamente al distrito Norte", señala el presidente del consejo, Juan Gregorio. "Estamos de acuerdo en que ha de hacerse la redacción de un solo proyecto. De acuerdo en que ha de hacerse en dos fases y que han de preverse las partidas necesarias en los presupuestos para que no se haga la primera fase, que aún no está acordada con el Consejo de Distrito Noroeste, y que al parecer da la sensación de que es la que más interesa a Ayuntamiento y Junta, y que se pueda quedar la segunda para no se sabe cuándo", añade.

Juan Gregorio señala que "nuestras propuestas son de sobra conocidas por el alcalde y, según el protocolo que ya habría de haberse firmado, están recogidas". Por ello, el consejo entiende que "ha de firmarse el compromiso que hay pendiente por el Ayuntamiento y Junta y no entrar en más dilaciones". "No queremos que la consejera aparezca otra vez por Córdoba y nos diga que ya saca o ha sacado a licitación la redacción del proyecto de la primera fase. Sería incumplir lo acordado. De hacerse así nos tememos que al final, como la fase de ronda municipal está prácticamente terminada, el Ayuntamiento utilizaría la calle Ingeniero Ruiz de Azúa y Escultor Fernández Márquez como ese segundo tramo", afirma. Por lo tanto, concluye, "nos opondremos a que se licite la redacción del proyecto solo de la primera fase y que es uno de los condicionantes que hemos acordado".