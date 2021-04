La Consejería de Salud y Familias ha actualizado este lunes los datos de ocupación hospitalaria que revelan un fenómeno singular que no se había producido en otras fases de la pandemia de coronavirus en Córdoba. En los últimos días, se vienen repitiendo cifras altas de nuevos ingresos hospitalarios pese a lo cual la ocupación de los centros ha disminuido considerablemente, lo que hace suponer que las estancias son más cortas. Así, a lo largo del fin de semana ha habido 14 hospitalizaciones, 15 se produjeron el viernes pasado (según el parte publicado el sábado) y el volumen de personas que permanecen ingresadas no deja de bajar. Si el viernes había 120, hoy quedan en los centros hospitalarios 111 pacientes con coronavirus, una cifra que no se registraba desde el 3 de abril, en los primeros días de la Semana Santa cuando había 111 enfermos ingresados y 30 en la uci, exactamente igual que ahora aunque en ese momento iban al alza. Antes de eso, no se había alcanzado una cifra tan baja desde el 12 de marzo, cuando estaban bajando. Afortunadamente, el gran volumen de altas tiene que ver con personas que mejoran y no con fallecimientos.

🏥 Situación Hospitalaria en Andalucía:



✅ 1 persona menos permanecen hospitalizadas con #covid19

✅ Las UCI ocupadas bajan en 4



❌El nivel de hospitalizaciones diarias si está subiendo si bien no se traduce en ocupación pic.twitter.com/DBdD0dNStW — Tato🇳🇬 (@tatoccf) 26 de abril de 2021

Las estancias en la UCI también deben ser algo más cortas. Desde el viernes, ha habido seis derivaciones a Cuidados Intensivos y el número de pacientes no ha variado, 30 había y 30 sigue habiendo este lunes. La Consejería confirma este dato hoy en Twitter: "Aunque el nivel de hospitalizaciones diarias está subiendo, no se traduce en un incremento de la ocupación", ya que se trata de un fenómeno generalizado en la comunidad andaluza, no exclusivo de la provincia de Córdoba.

Respecto a la vacunación, el parte de hoy informa de que se han administrado 3.897 vacunas en las últimas 24 horas aunque solo hay 154 personas inmunizadas más que en el último recuento, 82.367 en total. La cifra de personas que han completado la pauta apenas ha variado, lo que hace suponer que apenas se han inyectado vacunas de Janssen en las últimas horas, ya que estas elevan rápidamente el cómputo al ser monodosis. La gran mayoría de viales empleados deben corresponder a primeras dosis. Desde el pasado 27 de diciembre, se han aplicado 280.890 sueros contra el covid en Córdoba.