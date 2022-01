Casi nunca somos conscientes de que los lugares rodeados del misterio más puro se encuentran a la vuelta de la esquina, y sin ser casualidad, se revelan ante nuestros ojos para tornarse en una realidad tangible. La iglesia de Santa María, construida en Badalona (Barcelona) sobre un templo romano de la antigua ciudad de Baetulo, es un claro ejemplo de ello. Sólo tenemos que adentrarnos en su interior para ver aflorar sus exvotos, escuchar sus leyendas y presentir las reliquias que secretamente atesora. Hablando de Roma, el soldado romano nacido en Lleida, San Anastasio, fue martirizado debido a su conversión al cristianismo y asesinado en Badalona. Se cree que fue sepultado donde se encuentra hoy la vieja torre de la iglesia de Santa María, porque en ese mismo lugar nació un almendro cuyo fruto tenía en el interior de la cáscara un tono rojizo que recordaba a la sangre. Suficiente prueba para los religiosos de la época, que no dudaron en levantar allí un templo en su honor.

El misterio acababa de nacer, manteniéndose vivo hasta bien entrado el siglo XIX, cuando unos trabajadores realizaron un sorprendente hallazgo mientras llevaban a cabo unas obras en el patio de una casa perteneciente a los Marqueses de Barberá. Lo que encontraron lo llevaran de inmediato al párroco de la iglesia de Santa María, que decidió que aquello no debía trascender, y lo guardó a buen recaudo en su templo. El secreto se ha mantenido hasta nuestros días, pues nadie sabe a ciencia cierta dónde se guarda lo que hallaron, a excepción de dos miembros de la cofradía de San Anastasio. Pero, ¿qué contiene esa caja de paradero casi desconocido?

Pues lo más probable es que se trate de los huesos de San Anastasio. Desde entonces en Badalona se rinde culto al mártir, convirtiéndose en uno de sus dos patrones. Además se piensa que la reliquia guarda consigo una especie de maldición. Desde el año 1760, en la víspera del once de mayo se viene realizando anualmente la quema de una figura con forma de diablo para rendir culto al santo. Y asegura la leyenda que si algún año no se realizara este simbólico ritual, el templo de Santa María sufriría alguna desgracia. También afirma la creencia popular que si la caja misteriosa fuera robada o extraída de su escondrijo por cualquier razón, la divinidad intermediaría para que ese año no se celebrase la fiesta en su honor. Por si estas inquietantes tradiciones no fueran suficiente acicate para considerar el lugar como un enclave mágico, no son pocos los testigos que aseveran haber presenciado cómo las estatuas de varios ángeles se han movido solas, espantando a todos los fieles que observaban atónitos el prodigioso suceso.

(*) Guía de Rutas Misteriosas en Badalona

www.rutasmisteriosas.es

[Aquí puede leer la serie la Córdoba misteriosa]