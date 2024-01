Más allá de las risas, los ritmos pegadizos y la crítica social, lo cierto es que el Carnaval también deja todos los años mensajes potentes que invitan a la reflexión e incluso emocionan a los espectadores. Uno de los mayores ejemplos de la edición de este año lo hemos encontrado en el Gran Teatro con el pasodoble de un grupo de Almodóvar del Río y su potente mensaje sobre el cáncer, "cuéntales que me marché siendo feliz" dice la letra que ha levantado al patio de butacas.

Sobre el autor

Francisco Javier González Peñalver 'Lonene' es uno de los cantautores más laureados del Carnaval de Córdoba, de hecho, en la última edición recibió el segundo premio con la comparsa 'Los villanos', y ha sido galardonado también en 2017 y 2020.

Este año, el artista y su grupo de Almodóvar, han llegado a la capital y triunfado con su última comparsa. Y es que, Javi Lonene acostumbra a dejar mensajes potentes, a veces a su tierra, otros son reivindicaciones a la igualdad... Y otras al cáncer y su lucha. Este año también ha participado en el Carnaval de Cádiz, donde no ha pasado de las rondas preliminares.

Pasodoble al cáncer

Bajo la dirección musical de Antonio Roldán Gutiérrez, su pasodoble al cáncer, aborda la enfermedad desde la perspectiva de quien lo padece y sabe que la enfermedad pueda acabar con su vida más pronto que tarde.

La letra es una carta de despedida a sus seres queridos y, pese a comenzar con un mensaje hasta cierto punto tranquilizador, "marcharse es ley de vida", continuar con enseñanzas aprendidas durante todo este camino, "nunca tengas miedo a enamorarte", rápidamente traslada un mensaje de protección a la par que emocionante, pidiendo que "intenta que me recuerdes, que me fui, pero estoy presente y que os cuidaré por siempre", "cuéntales que me fui feliz", continúa". Cierra dejando un último mensaje, "así que deja de llorar, por que cuando llegue el final, me recuerdes con alegría".

El pasodoble levantó los aplausos de los presentes y rápidamente ha corrido por redes sociales, donde se ha viralizado y muchos usuarios han confesado haberse emocionado escuchando su letra