El Córdoba CF afina un once sin Diarra y con posibles sorpresas

Contar con una plantilla corta, normalmente, agiliza el trámite, aunque incluso con ella surgen ciertos rompecabezas a la hora de dibujar once. Ese no es terreno en absoluto desconocido para Iván Ania, que de cara al choque entre el Córdoba CF y Ceuta del próximo domingo en El Arcángel ha de «volver a rascarse la cabeza» -como reconoció, de forma jocosa, tras el duelo en Málaga, en relación a la complicada tarea de elegir un once en concreto- para trazar su apuesta ante los norteafricanos, con el objetivo inequívoco de embolsarse el cuarto triunfo consecutivo en casa y, además, dar un paso al frente para recortar distancias con los cinco primeros puestos del Grupo 2 de Primera Federación. Tendrá que hacerlo, eso sí, contando con las ausencias de Iván Rodríguez y Adri Castellano por lesión, y también con la de Youssouf Diarra por sanción, por lo que el esquema apunta a ser continuista, aunque con cambios obligados.

Defensa y delantera, prácticamente claras Si en algún punto se ha cimentado el giro radical, ha sido en la continuidad de ciertas líneas dentro del entramado blanquiverde. La defensa, precisamente, ha sido la más destacada de ellas, habiendo concedido únicamente tres goles a lo largo de las últimas cinco citas disputadas. Por tanto, todo apunta a que el eje conformado por Carlos Albarrán, desde el perfil derecho; Adri Lapeña y Dragisa Gudelj, en el centro; junto a José Calderón, por la izquierda, no se moverá demasiado -tampoco contará con demasiadas alternativas Ania, a excepción de Carlos García para la demarcación de central- ante el Ceuta, frente al que una de las grandes demandas será sellar una nueva portería a cero, principal base de la renovada dinámica del equipo en estos compases de temporada. En la expedición, además, viajarán los futbolistas del filial Adrián Vázquez y Álex López, ambos laterales. Tampoco se esperan grandes reformas en el tridente de ataque, por otra parte, donde tanto Simo Bouzaidi, tras su gol y buena actuación ante el Málaga, como desde el otro perfil Christian Carracedo, parecen haberse adueñado de las bandas, respectivamente. Sí habrá algo más movimiento en punta, donde el debate está servido después de las buenas actuaciones recientes de Alberto Toril, que aprietan sobremanera el pulso por la titularidad que mantiene con Antonio Casas. El balear fue de la partida ante los malacitanos, por lo que una nueva puesta en el once no sería tampoco descabellada. Cambios forzosos en la medular Sí se tendrá que acometer ciertas permutas, aunque obligadas, en el mediocampo del Córdoba CF, al que ante el Ceuta no se podrá disponer de uno de sus máximos exponentes e insustituibles particulares hasta la fecha: Youssouf Diarra. El futbolista hispano-maliense cumplirá ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla en su cuenta durante la reciente jornada en La Rosaleda, por lo que su racha de titularidades -todos los partidos hasta ahora-, tendrá que abrir un ligero paréntesis frente a los norteafricanos, después de ser el cuarto integrante de la plantilla con más minutos en pista (876), tan solo por detrás de Gudelj (900), que lleva pleno, Carracedo (881) y Calderón (877). Múltiples nombres, así, surgen para paliar la no disponibilidad del de Bamako, con Álex Sala como relevo más natural a la hora de diseñar el nuevo plan. Ciertamente, el organizador catalán, ya sin el peligro constante de sanción por tarjetas en el horizonte, cuenta con todas las papeletas para volver al once en sustitución del «22» blanquiverde, formando dupla con un Isma Ruiz que sigue una semana más como el futbolista más en forma del plantel, con dos titularidades de forma consecutiva. Previsiblemente, no actuarán de inicio ni José «Recio» -que podría participar en el último tramo, como viene siendo habitual-, ni Cristian Delgado, único futbolista, más allá del lesionado Adri Castellano, que todavía no ha debutado en lo que va de temporada. Después, en mediapunta, también se considera dar continuidad a Kuki Zalazar, en detrimento de un Kike Márquez al que las sanciones han restado algo de peso.