Adri Castellano: "Mi compromiso en el Córdoba CF va a ser máximo"

El primer jugador en ser presentado oficialmente en este Córdoba CF 2023-24 no podía estar más cargado de significado, ni con más intención de mandar un aviso de propósito de enmienda con respecto a la temporada anterior. Desde El Arcángel se apostó por recuperar y aumentar en lo posible esa identidad cordobesa y cordobesista y un objetivo del pasado mercado invernal que no pudo fructificar entonces se cerró en este verano: el regreso de un cordobés y cordobesista como es Adrián Castellano, zaguero procedente de la Ponferradina.

Vuelve un cordobesista

De hecho, el mensaje enviado por las redes sociales por el Córdoba CF dejaba a las claras qué tipo de futbolista vuelve a vestir la camiseta blanquiverde, mostrando la ficha de un Adri Castellano en sus inicios futbolísticos en la Ciudad Deportiva, a la que regresó este lunes 12 años después de hacerlo por última vez. Así, Antonio Fernández Monterrubio afirmaba en la presentación oficial del jugador que "igual eres tú el que nos tienes que dar la bienvenida" y recordaba que "vuelves a tu casa para triunfar", hecho por el que se sintió "contento" el consejero delegado blanquiverde. Por su parte, Juanito se mostró "orgullosísimo" de que "un cordobesista vuelva a vestir la camiseta del Córdoba CF", por lo que Adrián Castellano comenzó su comparecencia dando las gracias a Juanito, "que fue el primero que apostó por mí y después a Antonio (Fernández Monterrubio", que ratificó el fichaje del jugador de Parque Azahara.

Adrián Castellano que se ha "tirado 12 años fuera de casa" y vuelve "con este proyecto es algo ilusionante" para el defensa. "Me llena de orgullo poder representar esta camiseta y como ha dicho Antonio (Fernández Monterrubio), mi compromiso va a ser máximo, más allá de lo que aporte en el campo. Lo más importante es que un vestuario sea sano. Estoy preparado, deseando de coger ritmo de competición y también cuajar la relación con el míster y los compañeros", seguró el cordobés.

Adrián Castellano llega al Córdoba CF asumiendo que su aportación debe ir más allá de la deportiva, de la que se vea sobre el terreno de juego. Yo sabía que al venir aquí, siendo cordobés y cordobesista, me van a exigir más que a otro. Y esa situación, si tienes carácter para aportar eso al grupo, la vas a aportar. Yo estoy preparado para lo que venga, como si tengo que coger las riendas del vestuario o ser un mandado más. No me asusta para nada, seré el primero en estar al pie del cañón", aseveró el nuevo jugador del Córdoba CF. Adrián Castellano hizo memoria sobre el proceso de su regreso al Córdoba CF, larvado ya en el mercado invernal de la temporada pasada. "En Navidad se pusieron en contacto conmigo para ver si había la posibilidad de salir", recordó el defensa, que comentó que "desde un primer momento estaba predispuesto, quería venir y ayudar al club de mi tierra". Además, Adri Castelano recordó que "ha habido dos ocasiones anteriores en las que se han interesado por mí y no se dio la situación deportiva, porque yo creía que no era el momento". Sin embargo, tanto en enero como ahora "sí, se lo comuniqué a la Ponferradina, que estábamos en una situación delicada también, pero que quería salir, aunque sin dejarlos cojos ni colgados" a los dirigentes bercianos. "Hasta el último momento estuvimos intentándolo, pero no se pudo dar y seguí trabajando, porque me debía a ellos. Desde la distancia, estuve jodido por no poder venir y ayudar al club, intentando terminar mi trabajo allí y con la ilusión de volver aquí unos meses después", como se ha dado ahora.

¿Lateral o central?

No se decantó Adri Castellano sobre su posición en el campo. Tradicionalmente, su puesto principal ha sido el de lateral izquierdo, aunque llega al Córdoba CF con la opción de que la de central zurdo sea posición dominante, una posición en la que ya ha jugado incluso en Segunda División. "Puedo jugar en las dos posiciones", aseguró el nuevo jugador del Córdoba CF, "aunque he jugado más años de lateral. De central es una posición que también me gusta y vengo a aportar, donde haga falta lo haré, como si es de portero. Estaré preparado para que el entrenador me ponga donde quiera, en cualquier posición del campo", zanjó.

Finalmente, Adri Castellano hizo un balance entre el Córdoba CF que dejó, hace 12 años, y el actual, pasando por todos los vaivenes que ha experimentado la entidad blanquiverde en todo este tiempo. "Desde tan pequeño que empecé y me fui en juveniles, pasaron muchas situaciones y no prestas mucha atención a lo que es el club siendo tan pequeño, estás en tu día a día. Es verdad que estos años he visto muchos cambios en el club, muchos dirigentes y muchas malas decisiones que se han tomado. Apenado por ver el club así, un club tan grande dando bandazos, pero estoy seguro que desde la dirección deportiva hasta Antonio (Fernández Monterrubio), que lo conozco de mi época en Granada, está en buenas manos y van a hacer un trabajo serio. Van a llevar al club junto a los jugadores y la afición, estando todos en la misma dirección, a los objetivos", finalizó el nuevo jugador del Córdoba CF.