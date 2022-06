Las salidas del Córdoba CF, en hora

El Córdoba CF también cumple plazos con su operación salida. La entidad blanquiverde trabaja en el refuerzo del plantel y ya son tres las incorporaciones (cuatro, si se cuenta a Jaylan Hankins, promocionado desde el filial) para la temporada 2022-23, la de su estreno en Primera RFEF: el lateral izquierdo José Manuel Calderón, el extremo derecho Christian Carracedo y el mediocentro defensivo Ramón Bueno, con lo que se entiende que casi el 50% del objetivo del Córdoba CF se está cubriendo en lo que a incorporaciones se refiere.

En lo que respecta a salidas, el porcentaje es casi mayor, porque dos de los cuatro futbolistas con los que no contaba para la próxima campaña y tenían contrato en vigor ya tienen acomodo en otros destinos. El primero era relativamente fácil, ya que su contrato tenía una cláusula liberatoria que se activó: Luismi Redondo dejó de ser blanquiverde a pesar de sus nueve goles en la 2021-22 y hace solo dos días se anunció su incorporación al AD Ceuta para la próxima temporada. Por lo tanto, Luismi jugará en El Arcángel en la 2022-23, aunque como caballa. Tendrá la oportunidad el coliseo ribereño de expresarle su reconocimiento y gratitud por la temporada realizada, en la que ayudó para el ascenso de categoría y sacar al Córdoba CF de una Segunda RFEF muy por debajo de lo que por historia y envergadura le corresponde.

Sin hacer ruido

Otro que se fue sin hacer ruido es Toni Arranz. El madrileño llegó como hombre de trabajo y de consistencia para el centro del campo y en la primera mitad de la temporada así fue, ya que nunca perdió su lugar en el once titular. El ascenso le daba derecho automáticamente a una temporada más, pero pesó la segunda parte de la campaña, en la que Germán Crespo dejó de utilizarle en el once de inicio tras una lesión justo después de las Navidades. También se anunció esta semana su compromiso con el CD Numancia para la próxima campaña, por lo que si visita El Arcángel para enfrentarse con el Córdoba CF será en una hipotética eliminatoria de ascenso a Segunda División A. El centrocampista ha sido otro ejemplo de jugador reconocido por la grada por el trabajo y nivel dado al equipo durante todo el año y al igual que Luismi no era, a priori, uno de los descartes que podía esperar la afición cordobesista.

Pero tampoco lo podía ser Bernardo Cruz que, junto a Omar Perdomo, son los otros dos hombres que valoran en la actualidad la oferta realizada por el Córdoba CF para desvincularse de la entidad blanquiverde. Con el capitán, ya se sabe, no habría ningún problema.

Un hombre de la casa

De hecho, así lo reconoció el propio consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, en la entrega de premios de la Fundación del club, el pasado miércoles, sobre los hombres que ya no vestirán la blanquiverde la próxima temorada. «Les deseo la mejor de las suertes. Siempre le deseamos lo mejor a los jugadores que han estado aquí y han defendido la camiseta. Sobre todo gente de la casa como también es Bernardo, a quien le deseamos lo mejor. Vamos a intentar que tanto el club como los jugadores salgan lo mejor posible y se está trabajando en ello», anunció el dirigente. Posiblemente, de las cuatro bajas obligadas que ha dado el club, la de Omar Perdomo podría ser la más previsible. No tanto por la temporada ofrecida por el jugador en sí, que llegó el pasado verano como el hombre de los de banda con más nombre, sino porque vio la explosión de Simo Bouzaidi y Adrián Fuentes en los costados, amén de la propiedad que mantiene Miguel de las Cuevas sobre la zona de mediapunta del conjunto blanquiverde. Así, obligado a intentar elevar el listón en esas zonas, el club pensó en él como hombre a cortar para pelear al menos dos nuevos hombres para la zona de los extremos en la 2022-23.

En cualquier caso, la fecha del 10 de julio que se marcó el club para que todos los casos estuvieran resueltos parece ir más que bien encaminada. Quedan aún más de dos semanas para que el Córdoba CF de la 2022-23 eche a andar y más del 50% de la operación salida está resuelta. De hecho, podría estarlo la próxima semana, por lo que el objetivo de la dirección deportiva estará centrado en que la plantilla esté completa ese día.