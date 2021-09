Una imagen de más de 25 años. Un José Cruz niño posa con un balón en el Jardín de los Poetas, enfrente de su casa, con una vestimenta de uno de los grandes, igual que tenía de muchos otros. Todo lo que tuviera que ver con el fútbol formaba parte de la familia Cruz. «Sí, empecé en los equipos de mi colegio», el Ahlzahir, para pasar después al «fútbol federado, a otros equipos y, de ahí, al Real Madrid juvenil, con 16 años».

«Siempre iba con algo redondo», comenta José Cruz entre risas, «incluso con alguna naranja, pero esa tarde, la de la imagen, iba con un balón, así que sería más divertida». El central del Córdoba CF recuerda que bajaba casi todos los días al Jardín de los Poetas «con mi abuelo y con mi primo». «La verdad es que no recuerdo quién me hizo la fotografía. Posiblemente fuera mi abuelo, porque ya te digo que era con el que me solía bajar a los jardines», comenta con una gran sonrisa el central cordobés.

José Cruz cree que tendría en la foto «seis o siete años». Una década después estaba jugando en el Real Madrid C porque «se presentó esa oportunidad y no se podía rechazar». Curiosamente, ese primer equipo de fútbol en el que jugaba fuera de Córdoba tenía el mismo portero que está hoy en día en el Córdoba CF: Felipe Ramos. «Sí, coincidimos allí con 16 años, por lo que le conozco desde hace ya 17 o 18 años. De hecho, nuestras familias, sus padres y mis padres, son buenos amigos», comenta el defensa blanquiverde.

Su familia continúa viviendo en el mismo lugar y aunque «los jardines y el entorno han cambiado un poco», el resto no lo ha hecho. José Cruz, Córdoba y el fútbol continúan en el mismo sitio, visitando los mismos lugares comunes, más de un cuarto de siglo después. Y queda constancia fotográfica de una relación con el fútbol que viene desde la infancia.