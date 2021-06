Carlos González ganó en primera instancia el juicio a Jesús León por el paquete mayoritario de las acciones del Córdoba CF SAD, tal y como informó este periódico en su edición de ayer y el ya nuevo máximo accionista de la SAD, que se encuentra en situación concursal, expresó su satisfacción en diversos medios de la ciudad por la resolución judicial. En concreto, en la Cope indicó que no recurriría la sentencia a pesar de que esta no le reconoció el derecho a cobrar toda la cláusula penal del contrato de compraventa con Aglomerados Córdoba, que suponía 4,5 millones de euros, que en este caso no tendrán que abonar ni León ni sus avalistas.

El madrileño aseguró que mantiene la idea de iniciar la próxima temporada con un equipo en Córdoba, teóricamente en Segunda Provincial y declaró que ya ha dado los primeros pasos para ello. «Es un proyecto que está en marcha y que está cumpliendo sus tiempos y estamos confeccionando toda el área deportiva, que hemos puesto en manos de José Antonio Romero, que es una de las personas más cualificadas para este tema en Córdoba». José Antonio Romero fue hombre de confianza de González en su etapa en el Córdoba CF, ya que además de asumir labores de cantera, también dirigió al filial blanquiverde. Posteriormente, en la etapa de descomposición del equipo en Primera División, asumió el banquillo blanquiverde para dirigir al conjunto cordobesista en las diez últimas jornadas en la máxima categoría del fútbol nacional. Tiempo después fue perdiendo protagonismo.

Finalmente, González manifestó que continuará trabajando, porque cree que «en muy poco tiempo la justicia nos va a dar la razón. Ahora habrá dos clubes y luego habrá el Córdoba de toda la vida, que es el único que puede haber».