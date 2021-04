El Córdoba CF regresó al trabajo ayer con una sesión de activación en el campo pequeño de la Ciudad Deportiva en la que destacaron el buen ambiente, la tranquilidad y las sonrisas después de la victoria lograda en el Juan Guedes ante el Tamaraceite (0-1), por lo que el trabajo semanal, con los tres puntos en el bolsillo, se hará mucho más liviano.

Una sesión en la que predominaron los comentarios por los golpes sufridos durante el encuentro y las quemaduras. Precisamente, Bernardo era uno de los más afectados por dichas quemaduras, provocadas por el césped artificial del campo canario. La suya, en el glúteo, se produjo al lanzarse a ras de hierba para anotar el tanto de la victoria. Fue tratado por el doctor Bretones a la finalización del encuentro y continuó ayer, aunque no fue el único.

Xavi Molina y Farrando también sufrieron molestias, el primero de tipo muscular, por lo que mostraba una leve cojera al retirarse del campo de entrenamiento, aunque nada que haga peligrar su participación ante la Balompédica Linense, el próximo domingo en El Arcángel, a las 17.00 horas. Por su parte, Manu Farrando mostraba un hematoma ostensible cercano a la rodilla a la finalización de los primeros 45 minutos, por lo que era aconsejable que no participara en el segundo acto, al tener esa amonestación y también cierta limitación física, que no le impedirá entrenar con normalidad y estar, también a disposición de Pablo Alfaro.

El técnico blanquiverde sí que tendrá que trabajar, a partir del miércoles, en reajustar la columna vertebral del conjunto cordobesista para el domingo. Es cierto que no estará Mohammed Dejetei, que vio en el Juan Guedes la quinta cartulina amarilla, por lo que no estará disponible para el vital encuentro ante la Balona. Del Moral no estará para el domingo, pero la buena noticia es la recuperación de Djak Traoré, que llegaba justo para Tamaraceite y que si no hay ningún contratiempo imprevisto, sí que se podrá contar con él para el segundo partido de la segunda fase. Además de la posibilidad de contar con Farrando para el eje de la zaga, Alfaro tendría disponibles para las dos posiciones de central y la de mediocentro defensivo a Bernardo Cruz, Manu Farrando, Xavi Molina, Ricardo Visus y Djak Traoré, sin olvidar que Mario Ortiz también ha actuado como medio posicional en alguna ocasión, aunque ello conllevaría más modificaciones tácticas.

Así, el técnico blanquiverde podría empezar utilizando a los jugadores habituales en las últimas semanas y alinear a Manu Farrando como central, su puesto habitual, como pareja de Bernardo Cruz, dando entrada en el lateral a Álex Robles y manteniendo también a Xavi Molina como mediocentro defensivo, por lo que Traoré sería una opción desde el banquillo, tanto para mover piezas durante el mismo (retrasando a Xavi Molina, por ejemplo, al eje de la zaga) o para reforzar la medular si el resultado es favorable.

También podría salir de inicio con el africano moviendo a Molina como pareja de Bernardo y reservando a Farrando como alternativa, tanto en el lateral como en el eje de la zaga. Y sin olvidar, por supuesto, a Ricardo Visus, que ya la pasada jornada debutó con la primera plantilla. Ajustes obligados en la columna de un Córdoba CF que ha recuperado la sonrisa y que aborda ante la histórica Balona un partido cuyo desenlace puede marcar destinos. Y será, otra vez, con cambios en el once.