Tres ejemplos distintos

Patricia Gómiz. Autónoma

Patricia Gómiz es una autónoma que asegura que nunca ha pensado en hacerse un plan de pensiones privado. «No me lo he planteado, porque ya cuesta trabajo poder pagar el autónomo como para pensar

en otro gasto más. Los autónomos estamos muy pero que muy mal». Pero indica que, «estando como están las cosas en cuanto a sueldos y empleo, es normal que la gente piense en asegurarse un poco el futuro».

Rafael Conde Vera. Jubilado

Rafael Conde Vera es un jubilado cordobés que asegura que él si tuvo un plan de pensiones. «Me lo hice porque quería tener unos ahorros y una seguridad para cuando me jubilara, aunque tuviera mi pensión

lógica por haber estado contribuyendo desde el año 1947 a la Seguridad Social. Yo pensé en tener un complemento por si fallaba lo de la Seguridad Social tener mi plan de pensiones. Y antes de jubilarme,

lo saqué todo».

Carmen Madueño. Trabajadora

Carmen Madueño es una trabajadora que por el momento no tiene suscrito ningún plan de pensiones ni se lo había planteado antes, pero indica que ahora «me lo estoy pensando». Explica Carmen que, aunque no está muy informada sobre este asunto, cree que es algo que puede ser necesario «tal y como está la situación ahora mismo, en la que seguramente no podremos tener una pensión por el Estado».