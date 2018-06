Aprendiendo confección y moda con 12 empresas del entorno

El IES Colonial, de Fuente Palmera, cuenta con dos ciclos de FP dual que son un referente en cuanto a colaboración del centro educativo con su entorno. La directora de este centro, María José Aguilera, expresa de esta forma que «nos sentimos bastante afortunados porque en los dos proyectos de FP que tenemos las empresas se han volcado con nosotros», acogiendo a los alumnos para la formación. En este instituto, que también tiene ESO, Bachillerato y educación semipresencial de adultos, cuentan con dos ciclos de grado medio de FP , el de Gestión Administrativa, un clásico que funciona con gran éxito desde los años 90 y que para el próximo curso se convertirá en dual y bilingüe por primera vez, lo que le confiere un atractivo añadido; y el de dual de Confección y Moda, del que este año se gradúa la segunda promoción, y es único en Córdoba (se imparte también en Sevilla y Granada).

El de Confección y Moda, que solo ofrece 15 plazas en primero para el próximo curso, suele dejar en torno a 50 solicitudes sin admitir, y recibe alumnos no solo del entorno y de la capital, sino también de Sevilla, Jaén y Cádiz. Su éxito radica en la formación que ofrecen, de forma rotatoria, las doce empresas de Fuente Palmera, Posadas y Palma que colaboran en este ciclo, que hacen realidad eso de que «aprendo estando y haciendo». No cambia el contenido del aprendizaje, sino la metodología: se trata de enlazar lo que se hace en el aula con la incorporación de la metodología más pionera y más adaptada al tejido empresarial de la zona. Y sin duda, en Fuente Palmera, la industria textil mueve mucho trabajo. María José Aguilera comenta que, aunque el exitoso Alejandro Palomo, que ha puesto en marcha la firma Palomo Spain, no estudió en su centro, su empresa sí acoge cada año alumnos del ciclo y uno de ellos, Carlos, se incorporó a trabajar con él tras finalizar sus estudios. También Higar Novias ha contratado a «nuestros alumnos y otros están recibiendo ofertas antes de terminar». Los alumnos rotan por las empresas porque cada una ofrece distintas características, desde módulos de confección industrial a confección a medida o patronaje.

El otro ciclo que funciona muy bien es el de Gestión Administrativa, pese a que también se imparte en las localidades cercanas de Palma y La Carlota. Para el nuevo dual que se impartirá el próximo curso cuentan con 8 empresas de la zona, dispuestas a abrir sus puertas a la formación.