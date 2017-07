Hallados en Guipúzcoa unos grabados paleolíticos únicos en la Península

Un grupo de espeleólogos ha hallado en una cueva de Errenteria (Guipúzcoa), denominada Aitzbitarte IV, unas imágenes paleolíticas de animales de hace unos 14.000 años, grabadas en arcilla, únicas en la Península Ibérica por la técnica utilizada y en un "excepcional" estado de conservación.

Javier Busselo, miembro del grupo espeleológico Félix Ugarte, y los arqueólogos Diego Garate y Olivia Rivero han dado a conocer este lunes el hallazgo, realizado el pasado mes de abril, en una rueda de prensa que han ofrecido en San Sebastián junto al diputado foral de Cultura, Denis Itxaso.

Según ha desvelado Diego Garate durante la presentación, las figuras, datadas en el Magdaleniense Medio, son una quincena derepresentaciones de bisontes, caballos y cérvidos, así como dos vulvas.

Algunas de estas imágenes han sido modeladas sobre la arcilla con "una técnica desconocida hasta ahora" en otras cuevas de la Península Ibérica pero que enlaza con otros hallazgos realizados en el Pirineo central, en el Ariège francés.

En concreto, uno de los bisontes y otro animal aún por determinar fueron realizados por artistas prehistóricos mediante un buril de sílex, utilizando también los dedos para crear volumen y planos de relieve diferenciados sobre la arcilla, con el fin de resaltar la perspectiva de las extremidades con extraordinaria minuciosidad.

Las representaciones, algunas de ellas realizadas en bajorrelieve, fueron localizadas en una chimenea de la cueva, de muy difícil acceso, a la que se llega tras ascender un tramo de unos diez metros y atravesar dos tubos semiverticales de otros ocho metros.

"Cuando me mandaron las imágenes por el móvil eran tan espectaculares que pensaba que me estaban engañando" y, al verlas al natural, "me quedé sin palabras", ha señalado hoy Garate al recordar cómo tuvo conocimiento del hallazgo.

MAGNÍFICA CONSERVACIÓN

Según ha explicado este experto, el magnífico estado de los grabados se debe, además de a la inaccesibilidad del lugar, a las condiciones estables de temperatura y humedad que existen en la galería, que las ha mantenido en una especie de "frigorífico" en el que nada ha cambiado en los últimos 14.000 años.

El yacimiento tiene forma de "Y" en la que se diferencian varios grupos de representaciones, el primero de los cuales está integrado por el citado bisonte, realizado con "una maestría muy poco común", y otra figura animal que aún no ha sido concretada, mientras que en el segundo conjunto se puede observar una gran vulva de un metro de altura, junto a otro órgano femenino de estas características de menor tamaño.

El tercer grupo de imágenes está ubicado en una especie de "gatera" con un suelo de arcilla "intacto" que aún no ha sido explorado para no alterar su entorno pero en el que, desde la distancia, se aprecian varios bisontes y figuras.

USO DE DRONES

Los especialistas, que también han encontrado la impronta de una mano humana sobre una de las paredes, estudian ahora cómo realizar el análisis de esta galería, para lo que manejan la posibilidad de utilizar perchas con cámaras o incluso un dron.

Tras notificar el descubrimiento al Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa ha clausurado la cueva para preservar las figuras, que al estar realizadas sobre arcilla, son de una extrema fragilidad ya que cualquier roce podría deteriorarlas.

El yacimiento de Aitzbitarte se encuentra situado en una colina atravesada por una treintena de oquedades cársticas cuyo extraordinario valor arqueológico es conocido desde el siglo XIX, ya que fueron un hábitat de nuestros antepasados durante el Paleolítico y períodos posteriores, aunque las cuevas con mayor potencial son las denominadas Aitzbitarte III, IV y V, en las que en 2015 ya se encontraron otros grabados de unos 25.000 años de antigüedad.