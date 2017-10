Dovizioso, Lorenzo y las órdenes de equipo dejan a Márquez sin el título

El italiano Andrea Dovizioso, el español Jorge Lorenzo y las órdenes de equipo en Ducati, con una frase que se hará famosa "suggested mapping 8" (sugerimos mapa 8) impidieron que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se proclamase matemáticamente campeón del mundo en el Gran Premio de Malasia que se disputó hoy, domingo, en el circuito de Sepang.

El ingeniero jefe de Ducati, el italiano Gigi Dall'Igna, lo reconoció apenas finalizada la carrera al asegurar que había hecho "lo que era justo hacer", una evidencia más que notable de la existencia de órdenes de equipo.

Marc Márquez se tuvo que conformar con una cuarta plaza, que mientras Dovizioso estuvo segundo le daba el título mundial por cuarta vez, pero al vencer la carrera el piloto italiano sumó doce puntos más que el español, que necesitaba que la diferencia fuese, como máximo de nueve puntos, por lo que el campeonato se dirimirá en Valencia el segundo fin de semana de noviembre.

La lluvia de la que tanto se había hablado y hasta sufrido durante el fin de semana comenzó a caer media hora antes de que diese inicio la carrera de MotoGP, que fue declarada directamente en mojado por lo que, en caso de necesitar cambio de neumáticos, sería una carrera entre banderas si el asfalto se llegaba a secar.

En la salida sorprendió el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), pero también Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) quien desde la tercera línea se puso primero a final de recta, aunque se tuvo que abrir un poco y ahí le superaron Zarco y su compañero de equipo, Dani Pedrosa, aunque a éste le rebasó en la segunda curva.

Con Márquez delante, aunque poco después superado por el español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) era cuarto al término de la primera vuelta, mientras que su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se encontraba en una retrasada undécima posición.

La carrera se estiró rápidamente con Zarco marcando el ritmo por delante de Lorenzo, Márquez, Dovizioso y Pedrosa, en tanto que el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que había hecho una buena salida y era sexto en la primera vuelta, luchando la posición en un nutrido grupo de pilotos en el que estaba también Rossi, Pol Espargaró (KTM RC 16) o Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16), entre otros.

En la cuarta vuelta llegó el primer adelantamiento de Dovizioso a Márquez, pero poco después se coló y el de Repsol Honda recuperó la posición, si bien en el siguiente giro el italiano consiguió su objetivo y comenzó a rodar tercero, aunque con Márquez pegado a él, sabedor de que esa posición le daba matemáticamente el título.

Rins tuvo un percance en el sexto giro que le hizo perder muchas posiciones -último- cuando era sexto y como él también se fueron al suelo en otros puntos el circuito el británico Sam Lowes (Aprilia RS-GP), que pudo continuar igual que Rins, aunque ambos se volvieron a caer unas vueltas más tarde y se tuvieron que retirar, o el francés Loris Baz (Ducati Desmosedici GP15).

Lorenzo fue alcanzando poco a poco a Zarco, con Dovizioso tras él y Marc Márquez expectante a escasamente ocho décimas de segundo de su rival italiano -quien por dos veces marcó la vuelta rápida de carrera- por el título mundial.

En la novena vuelta Jorge Lorenzo superó a Johann Zarco y también poco después lo hizo Andrea Dovizioso, con lo que en esos instantes Marc Márquez aún podía ser campeón del mundo, desde la cuarta plaza, siempre y cuando el italiano no se pusiese líder.

Jorge Lorenzo marcó la vuelta rápida de carrera en el undécimo giro -uno después la hizo Dovizioso-, el mismo en el que Zarco tuvo un primer susto importante con su Yamaha y Alex Rins, que había salido desde su taller nuevamente tras la segunda caída, veía bandera negra y tenía que abandonar de inmediato la carrera.

Tanto Lorenzo como Dovizioso se enzarzaron en una secuencia de vueltas rápidas que les permitió alejarse de Zarco, al que Márquez no se pudo acercar, máxime tras el susto que le propinó la moto en el duodécimo giro.

Dovizioso necesitaba ganar la carrera para retrasar el título de Márquez y tener alguna opción en la carrera de la Comunidad Valenciana y fue entonces cuando en el salpicadero de la moto de Lorenzo apareció el mensaje "sugerimos mapa ocho" en inglés".

Mensaje clave o auténtico, lo cierto es que en la última curva de la vuelta dieciséis Lorenzo se coló y Andrea Dovizioso se puso primero. Márquez ya no podía ser matemáticamente campeón del mundo.

Ahí se acabó la carrera pues Dovizioso se impuso con siete décimas de segundo de ventaja sobre Lorenzo. El francés Zarco fue tercero y Márquez acabó en la cuarta posición.

Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) ocupó la quinta plaza, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) noveno, por delante de Pol Espargaró y Álvaro Bautista y Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) también en los puntos, decimocuarto.

Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V) se tuvo que conformar con la decimoctava posición.