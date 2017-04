Cuatro muertos en un atentado con un camión en Estocolmo

Ponerse al volante de un vehículo pesado y llevarse por delante a quien esté a tiro se ha convertido en el 'modus operandi' preferido de los 'lobos solitarios' del terrorismo yihadista. Así mató a 86 personas en Niza, en julio del 2016, un miembro del Estado Islámico (EI). Cinco meses más tarde, en diciembre del 2016, un tunecino, también yihadista, asesinaba a 12 personas en un tradicional mercadillo navideño de Berlín. Hace poco más de dos semanas, en Londres, cuatro personas perdían la vida de idéntica manera en pleno centro en otro ataque reivindicado nuevamente por el EI. Ha vuelto a pasar. Esta vez en Estocolmo.

Al menos cuatro personas han muerto y una decena permanecen heridas después de que un hombre al volante de un camión atropellara el viernes a primera hora de la tarde a los peatones que transitaban por la céntrica calle peatonal de la capital sueca, Drottninggatan, para luego estampar el vehículo contra unos grandes almacenes. No hay duda de que se trata de un atentado terrorista, tal y como ha confirmado la policía y el primer ministro, Stefan Löfven, aunque no hay confirmación oficial de quién rubrica este nuevo ataque en Europa. Aunque la forma de actuar se corresponde a la operativa de los islamistas radicales, la policía sueca no ha dado su confirmación oficial.

"SUECIA HA SIDO ATACADA"

"Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado terrorista", ha declarado en una breve comparecencia el primer ministro sueco, Stefan Löfven, para, a renglón seguido, enviar su pésame "a las víctimas, sus familias y los heridos".

La policía ha confirmado que el conductor del camión ha escapado entre la multitud y está siendo buscado. De hecho, las fuerzas de seguridad han hecho pública la fotografía del sospechoso y han pedido colaboración ciudadana. Se trata de un hombre con tapado con la capucha de una sudadera, barba y pelo oscuro. Hay un detenido vinculado con el ataque.

El camión había sido robado por la mañana frente a un restaurante a tres manzanas del lugar del ataque, según informan varios medios de comunicación suecos.La empresa de cerveza sueca Spendrups ha confirmado a medios locales que el camión siniestrado pertenece a la compañía y que ha sido robado una persona enmascarada, aprovechando que el conductor estaba descargando mercancía.

Las mimas fuentes policiales han explicado que han detenido a una persona vinculada con el ataque. "Puedo confirmar que hemos interrogado a dos personas, lo cual no significa que, necesariamente, sean sospechosos", ha asegurado el portavoz de la policía Lars Bystrom para luego confirmar una detención.

DESALOJADA LA ESTACIÓN CENTRAL

La capital sueca quedó prácticamente paralizada, especialmente en el centro de la ciudad, desde primera hora de la tarde. Mientras permanecía la operación policial abierta para dar con el autor del ataque, la estación central de la ciudad fue evacuada y toda la red de metro cerrada.

Policías armados recorrían las calles mientras se repetían escenas de carreras entre los transeuntes sorprendidos en medio de la operación. El puente Oresund, que une Suecia y Dinamarca, quedó cerrado. La policía dio órdenes a los ciudadanos de evitar el centro de la ciudad y las aglomeraciones. El jefe de Policía, Dan Eliasson, ha comunicado que se han movilizado fuerzas policiales en toda Suecia para aumentar la visibilidad y la vigilancia de zonas estratégicas, aunque los servicios de inteligencia mantienen el nivel de alerta terrorista "elevado", de tres en una escala de cinco.

REFUERZO EN FINLANDIA Y NORUEGA

Finlandia y Noruega han reforzado las medidas de seguridad en grandes ciudades y aeropuertos tras el ataque en Estocolmo. Los agentes noruegos, tal y como queda constancia en la cuenta oficial de Twitter de su policía, irán armados hasta nueva orden, cuando, normalmente, patrullan desarmados. Las fuerzas de seguridad finlandesas han comunicado el incremento del número de patrullas en Helsinki.

La condena llegada de todos los rincones del mundo no se ha hecho esperar, como tampoco las muestras de solidaridad. Los propios suecos hilvanaron a través de twitter -#Openstockholm- una red de acogida en casas particulares destinada a personas sorprendidas en el centro en medio de la operación policial. La Torre Effield tiene previsto apagar las luces esta noche en señal de solidaridad con las víctimas del atentado en suelo sueco y sus familias.

Los líderes de los pricipales países europeos han mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas y han reiterado su voluntad de aunar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo.